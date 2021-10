Djokovic en duda para el primer Grand Slam de 2022: Australia no permitirá que ingresen tenistas que no estén vacunados

Novak Djokovic, número 1 del mundo, podría perderse el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022. Las autoridades del país ya dejaron en claro que no permitirán el visado de quienes no hayan cumplido con la pauta de inoculación contra el virus que puso en jaque al mundo. El tenista serbio, nueve veces ganador del torneo oceánico, rechazó confirmar si recibió las dos dosis de alguna fórmula contra la enfermedad o no.

“Planeo jugar en París-Bercy, Turín y la Copa Davis”, dijo Djokovic al diario serbio Blic. Y añadió: “Me quedaré en Belgrado esta semana y me iré de Serbia la semana que viene para prepararme y focalizarme en los entrenamientos”. Sobre el primer Grand Slam de 2022, que le permitiría llegar a los 21 torneos grandes en caso de ganarlo, el mejor del ranking mundial agregó: “ Si entiendo correctamente, el gobierno y la Federación de Tenis de Australia tomarán una decisión definitiva la semana que viene”, anticipó.

Djokovic perdió hace un mes la final del US Open frente al ruso Daniil Medvedev; en 2022 buscará llegar al récord de 21 triunfos en torneos de Grand Slam.

“Como este año, habrá muchas restricciones. Por lo que sé de mi representante, que está en contacto con los australianos, están tratando de mejorar las condiciones para todos los jugadores, tanto vacunados como no vacunados”, explicó Djokovic. “Teniendo todo eso en cuenta, todavía no sé si voy a jugar en Melbourne”, vaticinó. Y disparó contra los medios de comunicación: “Hay una especulación excesiva, incluso de los medios, que me molesta mucho. N o he hablado (sobre la vacunación) porque todos asumieron cosas basándose en algo que dije el año pasado”, reflexionó en torno a su postura sobre la conveniencia o no de estar inoculado contra el coronavirus.

En abril de 2020, el número 1 del mundo se mostró reacio a recibir la inoculación contra el virus durante un chat con varios atletas serbios en Facebook. “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar”, anticipó. Esa frase sembró la discordia en su país y, sobre todo, en el mundo del tenis.

Djokovic aprovechó la nota con Blic para hacer una elegía contra la discriminación entre vacunados y no vacunados: “Estoy decepcionado con la diferencia que se hace entre los vacunados y quienes no lo están. No sólo entre los deportistas, sino en el mundo en general”, arrancó el tenista serbio. Y continuó: “Si discriminamos a alguien porque la persona toma una decisión para sí misma, sea vacunarse o no...creo que es horrible. Los medios están presionando a mucha gente. E n este momento, hay demasiadas cosas que no están claras; demasiada información que no es válida, que primero lo es y después resulta que no otra vez. Todo está cambiando”, postuló.

En foto del 12 de septiembre del 2021, el serbio Novak Djokovic reacciona tras perder la final del Abierto de Estados Unidos ante el ruso Daniil Medvedev. El miércoles 29 de septiembre del 2021, Djokovic anuncia que no participará en Indian Wells. (AP Photo/John Minchillo)

El tenista serbio se negó a confirmar si se inoculó o no contra el coronavirus. “Tengo mi propia postura sobre el tema (de la vacunación)”, confesó. Y continuó: “No voy a contar si estoy vacunado o no. Es un tema privado. Creo que es inapropiado preguntarle eso a una persona. Demasiada gente se cree con la libertad de preguntar y, luego, juzgar. Cualquier cosa que digas (estoy vacunado, no lo estoy, quizás, no lo sé o lo estoy pensando) será usada en tu contra”, opinó Djokovic, quien acumula ganancias en singles y dobles por más de US$ 153 millones.

La postura del serbio contrasta con la del escocés Andy Murray, un ferviente defensor de la vacunación para todo el mundo. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. Estoy feliz de estar vacunado y espero que más jugadores elijan hacerlo en los próximos meses”, abogó Murray.