Lucha por la cima: Carlos Alcaraz es el número 1, pero crecen las exigencias y Novak Djokovic acecha

La victoria en el desierto californiano, como campeón del Masters 1000 de Indian Wells, le deparó un bonus track a Carlos Alcaraz. Con los puntos que sumó en el cemento norteamericano, recuperó el número 1 del ranking mundial, al desplazar a Novak Djokovic, que no pudo participar en el primer Masters 1000 de la temporada, y tampoco podrá hacerlo en el segundo -el de Miami, que empieza el miércoles-, por las restricciones legales que Estados Unidos aplica sobre quienes no se aplicaron la vacuna contra el Covid. A pesar de los múltiples esfuerzos que hizo el serbio para ser admitido, las autoridades no le dieron el permiso necesario para ingresar en el país.

Alcaraz extendió en Indian Wells un excelente comienzo de temporada. El jugador nacido en El Palmar, en Murcia, no pudo jugar el Australian Open por una lesión que sufrió a principios de enero, y arrancó la gira el mes pasado, con la conquista del Argentina Open. Luego llegó a la final del ATP de Río de Janeiro, que perdió ajustadamente contra Cameron Norrie, y este domingo conquistó Indian Wells, por lo que ganó 14 de los 15 partidos con los que empezó 2023. Ya tiene 8 títulos en el circuito, incluidos un Grand Slam y tres Masters 1000, además de ser el jugador más joven en ganar el “Sunshine Double”, tal como se conoce el doblete de Indian Wells y Miami.

El derechazo de Alcaraz, una de las claves en el gran momento del prodigio español Mark J. Terrill - AP

En la final de Indian Wells, Alcaraz aplastó de manera terminante la racha de 19 victorias seguidas que traía el ruso Daniil Medvedev, al que le ganó por 6-3 y 6-2 con una actuación impecable, en apenas 70 minutos. El último campeón de Indian Wells que no había perdido un set en todo el certamen antes de Alcaraz fue Roger Federer, en 2017. Estados Unidos parece sentarle muy bien al prodigio murciano, que se había subido por primera vez al número 1 en septiembre pasado, cuando se proclamó campeón del US Open. Se mantuvo en lo más alto durante 20 semanas, pero no pudo defenderlo por esa lesión que sufrió y no pudo acudir al Melbourne Park. En Australia, Djokovic festejó y regresó a la cima.

Alcaraz, vale recordarlo, tiene otro título en suelo norteamericano: el Masters 1000 de Miami, que obtuvo el año pasado al ganarle la final a Casper Ruud. Y aquí es donde empieza a crecer la exigencia para el juvenil español: dentro de dos semanas se descartan los 1000 puntos que sumó en 2022 en el torneo que se juega en Florida. Alcaraz suma ahora 7420 puntos, 260 por delante de Djokovic. Aunque el serbio no juegue en Miami, mantendrá su puntaje (7160). Pero Alcaraz, para seguir como líder del ranking, deberá revalidar esos 1000 puntos en las próximas dos semanas. De lo contrario, Nole volverá a ocupar el primer escalón.

En Miami, el español empezará la defensa del título directamente en la segunda rueda, ante el ganador del choque entre el argentino Facundo Bagnis y un jugador proveniente de la clasificación. Por lo pronto, con apenas 19 años, Alcaraz ya se aseguró pasar más tiempo en el número 1 del mundo que otros históricos como Yevgeny Kafelnikov, Thomas Muster, Marcelo Ríos, Carlos Moyá y Patrick Rafter juntos (21 semanas en total). “Para mí es un sueño hecho realidad nuevamente. Estar por delante de grandes jugadores como Novak es un sentimiento increíble. Recuperar el número 1 es una locura para mí pero, sobre todo, levantar el trofeo aquí significa mucho. Me encanta este torneo. Disfruté mucho y he sentido el cariño de la gente desde el primer día. Es increíble completar estos diez días así”, expresó Alcaraz.

Así está la lucha por la cima del tenis masculino, entre dos jugadores que este año todavía no coincidieron en ningún torneo. El último certamen que contó con ambos en el cuadro principal fue el Masters 1000 de París, en noviembre pasado. Una curiosidad: los dos tuvieron allí al mismo verdugo, ya que Alcaraz perdió en los cuartos de final con Holger Rune, y el danés luego superó a Djokovic en la final.

El único choque entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz fue el 7 de mayo del año pasado, en las semifinales del Masters 1000 de Madrid, con una enorme victoria del español en tres sets Denis Doyle - Getty Images Europe

La batalla por el número 1 promete ser encarnizada hasta fin de año. Y es que Alcaraz y Djokovic defienden casi exactamente la misma cantidad de puntos en la temporada de canchas lentas. El serbio busca retener 1880 puntos, frente a los 1870 que apunta a revalidar Alcaraz. Ambos alcanzaron el año pasado los cuartos de final en Roland Garros y se adjudicaron un Masters 1000 durante la gira de la primavera europea.

La lucha entre Djokovic y Alcaraz abarca un duelo por el dominio del tour, a la vez que es un cruce generacional. Hasta aquí, sólo estuvieron frente a frente en una ocasión, con un ajustadísimo triunfo del español, el año pasado, en Madrid, por 6-7(5-7), 7-5 y 7-6 (7-5), en un combate de más de 3 horas y media. Posiblemente vuelvan a cruzarse en las próximas semanas, en la gira europea de polvo de ladrillo. En el horizonte asoma un torneo gigante: Roland Garros. El serbio buscará allí desempatar el tope de 22 títulos de Grand Slam que iguala con Rafael Nadal, que a su vez buscará ganar por 15a vez en el polvo de ladrillo parisino. Detrás de ambos colosos, Alcaraz, intentará terciar y festejar por primera vez en el Bois de Boulogne.