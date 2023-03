Indian Wells: Carlos Alcaraz arrolló a Daniil Medvedev, sumó su tercer título de Masters 1000 y volvió al número 1

escuchar

El ruso Daniil Medvedev llegaba en forma impecable. Más allá de las rabietas que mostró durante la semana con la superficie, arribó a la final de Indian Wells con un invicto de 19 partidos. Pero Carlos Alcaraz destrozó ese registro favorable, lo derrotó por 6-3 y 6-2, y se coronó campeón de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. Una victoria que le permite al español volver a ser el número 1 del mundo a partir de este lunes, en detrimento de Novak Djokovic, que no pudo acudir al desierto californiano (y tampoco podrá jugar en Miami) por las restricciones de la ley norteamericano para quienes no se aplicaron la vacuna contra el Covid.

Al margen de esta polémica, Alcaraz hizo lo suyo. El murciano, por un par de lesiones, se perdió el primer Grand Slam del año, en Australia, y empezó la temporada después que el resto. Sus números son notables: ganó 14 de los 15 partidos que disputó en 2023 -sólo perdió la final de Río de Janeiro con Cameron Norrie-, y con apenas 19 años tiene 8 títulos, cifra que incluyen un Grand Slam (US Open 2022) y tres Masters 1000 (Miami y Madrid 2022, Indian Wells 2023).

"King" (rey) Alcaraz, un cartel que se hizo realidad con una actuación rutilante del español en la final Mark J. Terrill - AP

Del otro lado, Medvedev llegaba con 19 victorias en fila, luego de sus conquistas sucesivas en los torneos de Rotterdam, Doha y Dubai. Pero poco pudo hacer ante un Alcaraz imperial, que le impuso condiciones de principio a fin. Apenas comenzada la final, el español consiguió un quiebre tempranero en el segundo game. Suficiente para tomar distancia y llevarse el primer set en 36 minutos. Implacable, no cedió en ese primer set un solo punto de quiebre con su saque, y le cerró todas las puertas al ruso, que apenas pudo conectar 2 tiros ganadores.

Alcaraz volvió a quebrar en el arranque del segundo set. Concentrado, el español ganó 10 puntos en fila frente a un rival que no encontraba respuesta al juego apabullante del español, que lo enloqueció con un concierto de drops. En un abrir y cerrar de ojos logró otro quiebre para adelantarse 4-0, y enfilar a todo ritmo a una victoria inesperadamente holgada, en apenas 70 minutos, sin conceder un solo break-point.

Carlos Alcaraz parece estar muy por encima de Daniil Medvedev; un efecto óptico previo a la final; en el juego, el español fue ampliamente superior JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, Alcaraz obtuvo su tercer trofeo Masters 1000. Con apenas 19 años, ya se había convertido en el número 1 del mundo más joven de la historia; se mantuvo en lo más alto durante 20 semanas, hasta que Djokovic lo recuperó en enero, justamente cuando el murciano no pudo jugar en el Melbourne Park. Esta vez, el ausente fue el serbio. El circuito espera una lucha palmo a palmo por la cima, pero con ambos presentes en los mismos torneos.

“Estoy muy contento de ganar este torneo, es increíble completar estos 10 días así”, destacó Alcaraz en la ceremonia de premiación y luego de abrazarse con su entrenador, Juan Carlos Ferrero. “Las condiciones fueron muy duras [por el viento]. Daniil no jugó obviamente a su mejor nivel, pero estoy muy contento por mi actuación y por como jugué este torneo”, remarcó el español. Tras la victoria, le dedicó el éxito a su papá Carlos, ya que en España se celebra en esta fecha el Día del Padre.

El resumen de la final

El prodigio nacido en El Palmar, será desde el lunes el líder de la clasificación, con 7420 puntos, 260 por delante de Djokovic. Para seguir allí, deberá ahora revalidar su título del año pasado en el Masters 1000 de Miami, que comenzará en los próximos días. para no volver a ceder el primero puesto a manos de Djokovic. En concreto: Alcaraz sólo seguirá en la cima si retiene la corona en Florida.

”Ganar un torneo te da más confianza. He jugado bien”, consideró Alcaraz. “Quiero jugar en este nivel en Miami también”, insistió. Sin Djokovic del otro lado, nuevamente Medvedev, y Jannik Sinner, asoman como posible rivales de riesgo para la misión de la reválida.

Carlos Alcaraz y el trofeo de campeón de Indian Wells; detrás Daniil Medvedev y el director del torneo, Tommy Haas Mark J. Terrill - AP

Mientras tanto, el español suma récords de precocidad. El domingo se convirtió en el tenista más joven en lograr el doblete de títulos en Indian Wells y Miami, un logro conocido en el Tour como el ‘Sunshine Double’, y el cuarto español en ganar en el cemento californiano, tras las huellas de José Higueras (1983), Alex Corretja (2000) y Rafael Nadal (2007, 2009 y 2013).

”Siento no haber logrado que fuera una final entretenida”, se disculpó Medvedev con el público. “Lo intenté. Nunca me gusta perder, pero hoy, por desgracia, ha sido bastante sencillo”, admitió, luego de una final disputada bajo un cielo nublado, con la chance de una lluvia que no llegó. El ruso aspiraba a celebrar en Indian Wells, a pesar de que en el camino hacia la final criticó de manera áspera a la superficie del primer Grand Slam del año, a la que considera muy lenta, y no dudó en señalar como “una desgracia para el deporte”.

Toda la potencia en el impacto de la derecha de Carlos Alcaraz, implacable en el cotejo decisivo Mark J. Terrill - AP

Medvedev se sobrepuso a un esguince de tobillo y a un corte en un pulgar en las anteriores etapas. Pero en la final, no encontró soluciones para contrarrestar los tiros ganadores que Alcaraz arrojaba bajo el viento desde cualquier punto de la cancha. Un revés de ensueño propició el primer quiebre; cerró el primer set con un servicio potente, y cuando quería afirmarse en el fondo, el español lo hacía correr con drops incontestables. “Te felicito, ya tienes triunfos increíbles en tu carrera y muchos más por venir”, le dijo Medvedev. “El de hoy es uno más, Indian Wells, con el que yo también sueño”.

El ruso fue aún más contundente con otra declaración: “Carlos es merecidamente el número 1 del mundo. Él ganó más puntos que los demás en las últimas 52 semanas, y así es como funcionan los rankings”.

¿El número 1? Sí, es de Carlos Alcaraz, que regresa a la cima del ranking Twitter

Más temprano se jugó la final femenina, que tuvo sabor a desquite. Hace poco más de un mes y medio, se habían enfrentado en la final de Australia. Aquella vez, Aryna Sabalenka se adueñó del festejo en el Melbourne Park. Ahora, en el desierto californiano, Elena Rybakina tuvo su desquite. La vigente campeona de Wimbledon venció a la bielorrusa y consiguió su primer título de la serie WTA 1000 como campeona de Indian Wells.

Rybakina, 10a del ranking mundial, se impuso a Sabakenka (2a) por 7-6 (13-11) y 6-4, en poco más de dos horas. Nacida en Moscú, pero nacionalizada kazaja desde hace cinco años, se dio el gusto de superar a una jugadora que había arrancado en gran forma la temporada; la bielorrusa solo había sufrido hasta ahora una derrota en 18 partidos. “Siempre es un placer jugar contra vos, siempre tenemos duras batallas. Ojalá juguemos muchas más finales. Es la primera vez que la victoria estuvo de mi lado”, contó Rybakina en la ceremonia de premiación. Sabalenka interrumpió brevemente: “Y yo me aseguraré de que sea la última”, todo dentro de un clima de sonrisas.