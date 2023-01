Marco Trungelliti y la corazonada del tenista que combate a los arregladores de partidos: cambió su pasaje a Tailandia y asistió al nacimiento de su hijo

escuchar

El tenista argentino Marco Trungelliti (de 32 años, actual 223° del ranking) vivió durante las últimas temporadas padeciendo más su profesión que disfrutándola. En 2019, en LA NACION, se desahogó y confesó haber rechazado un intento de soborno y fue hostigado por algunos colegas por haber hecho la denuncia a la -por entonces- Unidad de Integridad del Tenis (TIU). Además, padeció numerosas lesiones que le impidieron competir con libertad. Sus mayores satisfacciones, probablemente, las haya logrado jugando las clasificaciones de los Grand Slam: se convirtió en una suerte de especialista en superar ese escollo espinoso y hasta se ganó el apodo de “Hombre Qualy”. Sin embargo, ahora, el santiagueño pudo sentirse radiante por un motivo más importante: fue papá y por primera vez.

Nadir Ortolani, la esposa de Trungelliti, dio a luz a Mauna . Y Marco, que como todo tenista profesional suele viajar numerosas semanas al año, tuvo un presentimiento, alteró sus planes y no se equivocó: pudo estar presente en el parto, concretado en un hospital de Andorra, donde la pareja está radicada desde 2018. Si bien la fecha del nacimiento del bebé estaba pautada para el 23 de enero, algunas complicaciones les hicieron pensar que podía adelantarse.

“Como mi esposa es pequeña de cuerpo, calculamos que podía adelantarse. También habíamos tenido un pequeño susto en la semana 31: parecía que quería salir antes de tiempo, pero los médicos pudieron controlar el embarazo. Volvimos al hospital en la semana 34 porque tenía muchas contracciones. El 23 de diciembre también estuvimos en el hospital...”, le relata Trungelliti a LA NACION.

Marco Trungelliti compitiendo en el US Open 2021 Andrew Ong/USTA - USTAC

Y añade, sonriente y aliviado: “Yo tenía pasaje para el 29 de diciembre a Tailandia [NdR: para jugar su primer Challenger del año, en Nonthaburi] y llegó el 28 de diciembre y dije: ‘Lo voy a cambiar, porque me parece que el nene puede llegar’. Y el 30 a la mañana..., explotó. Así que fue la mejor corazonada que tuve en mi vida” .

En la madrugada del viernes pasado, 30 de diciembre, Nadir rompió bolsa. “Nos fuimos para el hospital, la dejaron internada y a las horas nació Mauna. Fue una alegría poder estar presente. Nadir ya está impecable. Volví a cambiar el pasaje y viajé a Tailandia el domingo. Pasamos la noche del 31 en el hospital, durmiendo como se podía y ahora..., a trabajar. No hay otra (sonríe)”.

El tenista Marco Trungelliti y su esposa, Nadir Ortolani, celebrando el nacimiento de Mauna Gentileza Marco Trungelliti

Ganador de dos títulos individuales del Challenger Tour, la segunda categoría profesional de las raquetas (en Barletta 2018 y Florencia 2019), Trungelliti debutará este martes en la primera ronda de Nonthaburi (superficie dura), ante el australiano Dayne Kelly, que es 457° del mundo y superó la clasificación. En el torneo que reparte US$ 80.000 en premios hay otro argentino: Thiago Tirante (225°; 21 años; entrenado por Javier Nalbandian, el hermano de David), que se presentará frente al italiano Giovanni Fonio (393°).

“No sé cómo voy a llegar al torneo -reconoce Marco-, porque además pasé de los cero grados en Andorra a los casi 30 de Tailandia. Voy con expectativas bajas, pero quiero aclimatarme un poco para llegar bien a la qualy del Abierto de Australia [comienza el 9 de enero]. Después, pienso jugar torneos en Tenerife y otras ciudades cercanas a mi casa, para estar cerca del bebé y mi mujer”.

Marco Trungelliti, actual 223° del mundo, sueña con ser top 100 por primera vez AFP

¿Cómo se encuentra Trungelliti después de distintos padecimientos físicos (pie, espalda)? “De cuerpo venía bastante bien, ordenado con las comidas y con lo que me aportó hacer mucho yoga, que me está ayudando bastante. Pero, claro..., en los últimos días comí lo que pude a la hora que pude, entrené lo que pude y en las Fiestas, si bien tampoco hago desarreglos, te salís un poco de la rutina. Pero, bueno, ahora estoy más relajado, más tranquilo con el nacimiento y quiero disfrutar”.

Marco Trungelliti fue papá por primera vez: en la imagen, descansando con Mauna en su pecho; este martes debutará en un Challenger en Tailandia Fernando Massobrio - Gentileza Marco Trungelliti

Trungelliti, que fue uno de los sparring del equipo argentino que en 2016 ganó la Copa Davis, alcanzó su mejor posición en marzo de 2019: 112°. Tiene un objetivo pendiente: ser top 100. Desde entonces, por una u otra razón, no pudo ser constante y eso perturbó su anhelo deportivo. Desde el primer momento en el que decidió hacer pública su impactante historia sobre el rechazo a amañar partidos, Marco fue consciente de la exposición que tendría, sin embargo hoy no se arrepiente de ello; al contrario. Varias veces mostró rendimientos que invitan a pensar que si “el físico lo acompaña”, como se suele decir, en algún momento podrá ser uno de los cien más destacados: “Si me encuentro bien, el nivel está. Y creo que tengo la madurez suficiente para llegar al lugar que corresponde”.