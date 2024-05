Mariano Navone venció a Pablo Carreño Busta en su debut en Roland Garros y logró un récord como preclasificado

Escuchar

Todo está sucediendo demasiado rápido para Mariano Navone . Luego de conquistar cinco títulos en el Challenger Tour en 2023 y fuera del top 120 en enero pasado, el tenista argentino de 23 años atraviesa su primera temporada en el circuito grande con fluidez, alegría e impactante efectividad. Finalista en los ATP de Río de Janeiro y Bucarest, el jugador nacido en 9 de Julio (provincia de Buenos Aires) ascendió al top 35 (31°, precisamente) y se encumbró como el primer jugador en la Era Abierta en ser preclasificado en su debut en el cuadro principal de un Grand Slam. Encima... ganó.

Mariano Navone avanzó a la segunda ronda de Roland Garros Dino Garcia

En Roland Garros , con sus padres (Luis y Analía) y hermanas en la tribuna del court número 4, Navone pisó el polvo de ladrillo de París por primera vez y triunfó, con emoción. Su rival fue el español Pablo Carreño Busta, un extop ten (10° en 2017) que intenta regresar a la actividad luego de un año y medio de angustias por una lesión en el codo derecho. “A Pablo lo miré mucho por la tele. Al principio me costó bajarlo del poster, pero lo logré”, expresó Navone, en ESPN, al imponerse por 5-7, 6-1, 6-3 y 6-0, en dos horas y 52 minutos. Su contrincante en la segunda ronda será el checo Tomas Machac (34°), que la semana pasada derrotó a Novak Djokovic en las semifinales del ATP de Ginebra.

Eléctrico, con una estupenda capacidad atlética y una derecha picante que le permitió dominar los puntos, Navone, entrenado por Andrés Dellatorre, volvió a ostentar la conexión natural que tiene con el público. Al imponerse frente a Carreño Busta, el público en el pequeño court 4 del Stade de Roland Garros le obsequió una calurosa despedida. Hubo gritos, banderas argentinas y hasta una albiceleste con la inscripción de 9 de Julio, la ciudad fierrera en la que nació.

Una derecha ganadora de Navone en Roland Garros Dino Garcia

“Me llevo el triunfo y esta conexión con la gente. La situación del partido la sufro muchas veces, es difícil no sentir nervios, pero algunos tendrán distintas maneras de vivir. Estoy disfrutando de jugar Roland Garros, con mi familia en la tribuna, una de mis hermanas, que está viviendo en Melbourne, la otra que vive en La Plata y la veo poco... Es emocionante”, comentó Navone, también en ESPN, tras cerrar un partido con muchos condimentos.

Los números de Navone ante Carreño Busta fueron valiosos: anotó seis aces, cometió sólo una doble falta, logró el 69% de los primeros servicios, ganando el 65% de puntos con el primer saque (50 de 77) y el 50% con el segundo. Le generó 22 chances de quiebre al español y concretó la mitad, 11. Logró 39 tiros ganadores (26 del europeo) y cometió 39 errores no forzados (66 del jugador de Gijón).

Mariano Navone se dio el gusto de entrenarse con Rafael Nadal en Roland Garros X

“Tuve una infancia muy ligada a la vida de club, sin redes sociales ni nada de eso. A los ocho años iba solo en bicicleta al club, la ataba, me iba a jugar todo el día y volvía a casa a la noche. No tenía teléfono y mis viejos sabían; no había una sensación de inseguridad. O me volvía caminando desde la escuela a mi casa, con mis hermanas. Tenía mucha libertad. A gimnasia, a sacar fotocopias o de un amigo…, iba solo. ¿Qué chico de una ciudad puede hacerlo solo en la actualidad? Imposible; en ningún lado. Hoy lo veo en los hijos de amigos o profesores en Capital. Creo que aquello me dio frescura”, le contó Navone a LA NACION, en un reportaje de noviembre pasado.

La historia del ascenso de Navone en el tour, prácticamente, no tiene comparación. En febrero pasado no conocía el top 100 y tampoco registraba partidos ni victorias en cuadros principales del ATP Tour. Logró su primer triunfo ATP en febrero, en el 500 de Río de Janeiro (ante Federico Coria), donde sorprendió alcanzando a la final (perdió con Sebastián Báez). Luego llegaron las semifinales del ATP 250 de Marrakech y la final del ATP 250 de Bucarest. Hoy, en París, disfruta de su primer grande.

Carlé, Burruchaga, Coria y Podoroska, eliminados en la 1a ronda

Elise Mertens (Bélgica, 25°) venció a María Lourdes Carlé por 6-3 y 7-6 (10-8), en 2h24m

Jan-Lennard Struff (Alemania) derrotó a Román Burruchaga por 6-3, 6-2 y 6-1, en 1h29

Taylor Fritz (EE.UU., 12°) batió a Federico Coria por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-1, en 2h28m

VIctoria Azarenka (Bielorrusia, 19°) a Nadia Podoroska por 6-1 y 6-0 en 1h.

