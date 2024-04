Masters 1000 de Madrid: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Escuchar

Este martes comienza el Masters 1000 de Madrid 2024, el cuarto torneo de la categoría en lo que va de la temporada 2024 (el quinto en la rama femenina). El campeonato se desarrolla en la Caja Mágica madrileña sobre superficie de polvo de ladrillo y se extiende hasta el domingo 5 de mayo. En la rama masculina, Carlos Alcaraz busca defender el título conseguido en las últimas dos ediciones, cuando derrotó a los alemanes Alexander Zverev y Jan-Lennard Struff, respectivamente. En la femenina la dueña del trofeo es la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien se impuso a la polaca Iga Swiatek en 2023.

El certamen cuenta con una baja y un regreso de peso. En primer lugar, Novak Djokovic (N° 1 del ranking ATP), quien no ganó ningún título en lo que va del 2024, no participará por motivos que no fueron revelados por el tenista ni por la organización. En contrapartida, Rafael Nadal, tetracampeón del torneo (2010, 2013, 2014 y 2017), volverá a disputar un Masters 1000 luego de más de un año (lo hizo por última vez en París 2022, cuando perdió en segunda ronda a manos del croata Marin Cilic). Y será con aires de despedida, en el que podría ser su último baile en polvo de ladrillo, superficie en la que es considerado como el mejor de la historia.

Novak Djokovic no explicó los motivos de su ausencia en el Masters 1000 de Madrid 2024 JOSE JORDAN - AFP

En cuanto a los argentinos en el cuadro principal, hay tres preclasificados: Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (22°), Tomás Etcheverry (27°), Mariano Navone (41°), Facundo Díaz Acosta (47°) y Pedro Cachín (91°). Los tres primeros debutan directamente en la segunda ronda (Báez frente al ganador del duelo entre el francés Luca Van Assche y el belga Zizou Bergs; Cerúndolo contra el ruso Aslan Karatsev o el húngaro Fabian Marozsan; y Etcheverry ante su compatriota Díaz Acosta o el canadiense Denis Shapovalov).

El resto se clasificó desde la qualy, a excepción de Nadia Podoroska, quien debía enfrentarse a la estadounidense Elizabeth Mandlik en dicha instancia, pero finalmente accedió al cuadro principal directamente, y por la primera ronda ya le ganó a la checa Katerina Siniakova por 6-2 y 7-6 (2). María Lourdes Carlé superó dos instancias de clasificación (venció a las australianas Taylah Preston y Astra Sharma) y se convirtió en la segunda argentina que disputará el torneo. En la rama masculina, en tanto, Facundo Bagnis entró en el cuadro tras vencer sucesivamente al belga David Goffin y al italiano Giulio Zeppieri. Francisco Comesaña ganó el primer partido de la qualy y debe derrotar al serbio Hamad Medjedovic. Por último, Diego Schwartzman, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Federico Coria y Julia Riera no superaron el primer corte y quedaron eliminados.

Cuadro principal del Masters 1000 de Madrid 2024

Rama masculina

Así está la parte alta del cuadro masculino del Madrid Open, a falta de que culmine la qualy ATP

Así está la parte baja del cuadro masculino del Madrid Open, a falta de que culmine la qualy ATP

Rama femenina

Así está la parte alta del cuadro femenino del Madrid Open, a falta de que concluya la qualy WTA

Así está la parte baja del cuadro femenino del Madrid Open, a falta de que concluya la qualy WTA

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2024

El torneo se disputa en la Caja Mágica de Madrid, España, sobre superficie de polvo de ladrillo desde este martes 23 de abril hasta el domingo 5 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Los candidatos a quedarse con el título, según las apuestas

Rama masculina

Carlos Alcaraz (España) - 3.20.

Jannik Sinner (Italia) - 3.60.

Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Alexander Zverev (Alemania) - 12.00.

Casper Ruud (Noruega) - 15.00.

Rafael Nadal (España) - 19.00.

Carlos Alcaraz es el máximo favorito a quedarse con el título, pero llega con una pequeña lesión ALEJANDRO PAGNI - AFP

Rama femenina

Iga Swiatek (Polonia) - 2.50.

Elena Rybakina (Kazajistán) - 5.50.

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - 6.50.

Cori Gauff (Estados Unidos) y Danielle Collins (Estados Unidos) - 15.00.

Marketa Vondrousova (República Checa) y Qinwen Zheng (China) - 35.00.

La polaca Iga Swiatek lleva nada menos que 100 semanas en lo más alto del ranking WTA Marijan Murat - DPA

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en el año 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer; mientras que, por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

ATP (rama masculina)

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).

WTA (rama femenina)

2009 : Dinara Safina (Rusia).

: Dinara Safina (Rusia). 2010 : Aravane Rezai (Francia).

: Aravane Rezai (Francia). 2011 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2012 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Maria Sharapova (Rusia).

: Maria Sharapova (Rusia). 2015 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2016 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2017 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2018 : Petra Kvitová (República Checa).

: Petra Kvitová (República Checa). 2019 : Kiki Bertens (Países Bajos).

: Kiki Bertens (Países Bajos). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

: Aryna Sabalenka (Bielorrusia). 2022 : Ons Jabeur (Túnez).

: Ons Jabeur (Túnez). 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).