Masters 1000 de Roma 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este lunes continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Roma, el quinto torneo de la categoría en lo que va de la temporada de ATP y el sexto de la WTA, y se disputan partidos de la tercera ronda del campeonato de varones y de octavos de final del de mujeres. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de ESPN 2. Cada jornada en el Foro Itálico inicia a las 6 de nuestro país.

En el certamen de hombres se destacan los duelos Stefanos Tsitsipas vs. Cameron Norrie; Daniil Medvedev, segundo preclasificado, vs. Hamad Medjedovic; Félix Auger-Aliassime, finalista la semana anterior en Madrid vs. Alex de Minaur; y los argentinos Sebastián Báez vs. Holger Rune y Tomás Etcheverry vs. Huber Hurcakz. Son los únicos albicelestes que siguen en carrera porque el resto quedaron eliminados, entre ellos Francisco Cerúndolo porque perdió el domingo contra Karen Khachanov 6-2 y 6-4. El mismo día se despidió Novak Djokovic, primer preclasificado y máximo favorito al título, al caer ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-3.

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma ATP

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma ATP

En el de mujeres sobresale la presentación de Iga Swiatek, la número 1 del mundo y, en consiguiente, primera sembrada en el Masters 1000 de Roma, contra la alemana Angelique Kerber. Además, Coco Gauff se mide con Paula Badosa; Aryna Sabalenka vs. Elina Svitolina; María Sakkari contra Victoria Azarenka. Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé, las únicas argentinas en el cuadro principal, quedaron eliminadas en la primera ronda.

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Roma WTA

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Roma WTA

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

El campeonato, inicialmente denominado Abierto de Italia, se disputa desde la década del ‘30 y los máximos ganadores son Rafael Nadal en la rama masculina (10 títulos) y Chris Evert en la femenina (cinco). El español se impuso en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021; mientras que la estadounidense levantó el trofeo en 1974, 1975, 1980, 1981 y 1982. En la Era Abierta, desde 1969, cuatro argentinos fueron campeones en Roma: Gabriela Sabatini en 1988, 1989, 1991 y 1992, Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981 y Alberto Mancini en 1989.

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - 10 títulos.

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania), Björn Borg (Suecia), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Andrés Gómez (Ecuador), Ivan Lendl (Checoslovaquia) y Jim Courier (Estados Unidos) - 2

Rama femenina

Chris Evert (Estados Unidos) - 5

Gabriela Sabatini (Argentina), Concepción Martínez (España) y Serena Williams (Estados Unidos) - 4

Maria Sharapova (Rusia) - 3

Mónica Seles (Estados Unidos), Martina Hingis (Suiza), Amelie Mauresmo (Francia), Jelena Jankovic (Serbia), Elina Svitolina (Ucrania) e Iga Swiatek (Polonia) - 2

