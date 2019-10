Daniil Medvedev le ganó a Stefanos Tsitsipas la semifinal de Shanghai. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019 • 13:52

El ruso Daniil Medvedev, número 4 del ranking ATP, se clasificó este sábado para su sexta final consecutiva al derrotar al griego Stefanos Tsitsipas (N°7) por un ajustado 7-6 (7/5) y 7-5, y jugará el partido por el Masters 1000 de Shanghái ante el alemán Alexander Zverev, verdugo del italiano Matteo Berrettini.

Tras nueve ediciones en las que Novak Djokovic (4), Andy Murray (3) y Roger Federer (2) se repartieron el botín, Shanghai coronará el domingo a un jugador de la promovida como 'Next Generation'. La nueva generación se apoderó de las semifinales. Medvedev y Berrettini tienen 23 años, Tsitsipas 21 y Zverev 22.

Fue la primera vez que un Masters 1000 contó con cuatro semifinalistas Sub 23 desde que el español Carlos Moyá (22), el argentino Mariano Zabaleta (21), el ecuatoriano Nicolás Lapentti (22) y el chileno Marcelo Ríos (23) alcanzaron la penúltima ronda en Hamburgo en 1999.

Medvedev y Tsitsipas, otro talento llamado a dominar la ATP, mantienen una tensa relación desde un encontronazo en Miami en 2018, donde el árbitro tuvo que intervenir al final del partido, cuando Medvedev, insultado por el griego, estuvo a punto de llegar a las manos.

El resumen del partido

Los dos tenistas están ya clasificados junto a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Dominic Thiem, para el Masters de Londres (10-17 noviembre) que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

De las cinco finales que ha alcanzado desde su eliminación en tercera ronda de Wimbledon, entre ellas la del US Open, Medvedev conquistó dos: en Cincinnati, para lograr su primer Masters 1000, y en San Petersburgo.

Medvedev saluda a Tsitsipas, después de vencerlo en Shanghai. Fuente: AFP

"Estoy orgulloso (de esas seis finales), pero una derrota es una derrota y no me gusta perder, ni siquiera en la final del US Open", afirmó Medvedev. "Me sorprendió tácticamente, pero el tenis es así, hacía falta que yo siguiera en el partido", añadió el ruso sobre el griego, al que siempre ha ganado en sus cinco encuentros.

Medvedev tiene un récord de 28-3 desde el inicio de la gira en canchas duras después de Wimbledon. En el año acumula 54 victorias y 17 derrotas, además de tres títulos.

"El mejor del mundo en este momento"

Su rival el domingo será Zverev, sexto del mundo, quien derrotó horas después a Berrettini (13º), 6-3 y 6-4, en otro duelo entre referentes de la nueva generación.

Zverev, que disputará la sexta final de Masters 1000 de su carrera, nunca ha perdido contra Medvedev en sus cuatro enfrentamientos hasta ahora, pero el último se remonta al Masters 1000 de Canadá en 2018, cuando el ruso estaba lejos de su momento de forma actual.

La victoria de Zverev

"Espero que continúe, pero ha jugado seis finales seguidas y es probablemente el mejor jugador del mundo en este momento. Las finales de Masters 1000 son siempre difíciles porque siempre reúnen a grandes jugadores", dijo Zverev.

Zverev jugará la final de Shanghai ante Medvedev. Fuente: AP

El alemán es séptimo en la carrera hacia el Masters, mientras que Berrettini es octavo. Ocuparían los dos últimos puestos, pero tienen a cinco tenistas que les amenazan, cuando queda un Masters 1000 por disputarse, París-Bercy (28 octubre- 3 noviembre).

Se trata de Roberto Bautista (9º), superado por Berrettini en octavos y que le ha adelantado en la 'Race', David Goffin (10º), Fabio Fognini (11º), Kei Nishikori (12º), lesionado y que no juega desde el US Open, y Gael Monfils (13º).

Matteo Berrettini, el otro integrante de la nueva generación que llegó a las semis de Shanghai. Fuente: AP

El torneo de Shanghai, penúltimo de la categoría Masters 1000 del calendario de la ATP, se disputa sobre superficie dura y reparte 7.473.620 dólares en premios.