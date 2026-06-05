Matteo Arnaldi se bajó de la semifinal de Roland Garros por un cuadro viral

El italiano Matteo Arnaldi no se presentará a jugar la semifinal de Roland Garros contra su compatriota Flavio Cobolli por una “enfermedad viral”. Así lo informó la organización del Grand Slam sobre polvo de ladrillo a través de sus redes sociales. De esta manera, Cobolli llegará descansado a la final del domingo, donde ya espera el alemán Alexander Zverev. El germano alcanzó más temprano su cuarta final en un torneo de Grand Slam. Hasta ahora, perdió las tres que jugó.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



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Arnaldi y Cobolli se presentaron juntos en la sala de conferencias del torneo para explicar la situación. Emocionado y al borde del llanto, habló el primero. Y contó cómo fueron sus últimas horas: “Es difícil estar acá. No es lo que quería hacer. Pero anoche empecé a sentirme mal. Ayer me sentía bien. Vine a entrenar e hice todo lo que tenía que hacer. Me sentía bien. Cené. Empecé a sentirme regular del estómago. Pensé: ‘Bueno, no digerí bien’. Me desperté a la 1 de la madrugada y empecé a vomitar. No me sentía nada bien y, entonces, intenté dormir”, relató Arnaldi.

Y agregó: “No pude dormir nada. A las 6 o 7 de la mañana volví a vomitar. Esta vez fue bastante fuerte. Llamamos al médico: vino y me dio un remedio. Esperaba que fuera algo de la cena o algo así. Durante todo el día no pude comer. Cada vez que comía o bebía algo, tenía que ir al baño. Así que es duro. Es duro. Para cómo fue el torneo, para las horas que pasé en la cancha, en realidad me sentía muy bien”, se lamentó.

El italiano Matteo Arnaldi saluda a su compañero Matteo Berrettini tras bajarse de la semifinal DIMITAR DILKOFF - AFP

Y concluyó: “Tener que retirarme de mi primera semifinal de Grand Slam no es algo que le deseás a nadie. Intenté prepararme y quedarme aquí el mayor tiempo posible. Intenté ver si podía salir a la cancha, pero cada vez que me levantaba me sentía mareado y no me encontraba bien. Estoy bastante seguro de que si volviera a comer no me sentiría bien. Fue la decisión correcta”.

Luego habló Cobolli, el tenista italiano de 24 años que accedió a la final de Roland Garros por la enfermedad de su complatriota: “También es difícil para mí hablar ahora. Cuando él me habló, hace casi una hora, casi lloré. Es algo que no esperás. Estaba listo para jugar este partido y cuando llegó, me puse totalmente triste por él. Pero al mismo tiempo, por supuesto, estoy muy feliz por el resultado que logré esta semana”. Y elogió a su compatriota: “Matteo es una gran inspiración para todos nosotros. Es la mejor persona fuera de la cancha. Se merece los resultados de esta semana. Todos conocíamos su nivel. Todos esperábamos estos resultados. Su tenis es increíble”.

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