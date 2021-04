Medvedev, positivo de Covid-19: es baja en Montecarlo, compromete a Nadal y beneficia al argentino Londero

El ruso Daniil Medvedev, número 2 del ranking mundial, dio positivo de Covid-19 y quedó excluido del Masters 1000 de Montecarlo, que se disputa desde el domingo y donde era el segundo preclasificado. El argentino Juan Ignacio Londero (94°) se benefició por ello, ya que tomará el lugar como lucky loser (perdedor afortunado). Asimismo, el contagio del moscovita compromete, de cierta manera, a Rafael Nadal, ya que ayer se entrenaron juntos.

Nadal y su equipo se sometieron ayer a un control y, esta mañana, el actual número 3 recibió el resultado “negativo”, según le informó a LA NACION Benito Pérez Barbadillo, jefe de comunicaciones del español. Por el momento no le solicitaron un nuevo test y el próximo está programado en tres días.

A diferencia de otros torneos grandes, el primer Masters 1000 del año sobre polvo de ladrillo tiene restricciones menos severas. Como residente en Mónaco, a Medvedev se le permitió residir en su casa según los protocolos del torneo, mientras que los otros jugadores se alojaron en un hotel oficial con la burbuja correspondiente. Los tenistas que viven en sus casas deben realizarse una prueba diaria de coronavirus, mientras que los que descansan en el hotel restringido se lo hacen cada cuatro días.

“Medvedev fue colocado en aislamiento y continúa siendo monitoreado por el médico del torneo y el equipo médico de la ATP”, detalla el comunicado de la entidad que rige el tenis masculino profesional. “Es una gran decepción no poder jugar en Montecarlo. Me concentraré enteramente en la recuperación y tengo ganas de volver al circuito cuando sea posible”, comentó Medvedev.

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021

Nadal, como tercer preclasificado en el Principado, tiene programado debutar este miércoles directamente en la segunda ronda. Será frente al argentino Federico Delbonis (87° del mundo) que, tras superar la clasificación, logró una destacada victoria en la primera ronda del main draw: 7-5 y 6-1 ante el francés Adrian Mannarino (34°), en 1h27m. El historial entre el azuleño y el mallorquín es 4-0 en favor de este último.

Para Delbonis fue la primera victoria de su carrera en Montecarlo. Lo había intentado en 2012 (perdió con Pablo Andújar), 2014 (vs. Yen-Hsun Lu), 2016 (vs. Fernando Verdasco) y 2019 (vs. con Martin Klizan). Para Nadal será su segundo certamen en el año: después de haber caído en los cuartos de final de Australia optó por no competir para recuperarse de molestias físicas.

El Topo Londero, que había caído en la segunda ronda de la clasificación, entró por Medvedev y debutará en la segunda ronda frente al vencedor del serbio Filip Krajinovic (37°) y el georgiano Nikoloz Basilashvili (36°). Se tratará de la segunda participación del jugador nacido en Jesús María en el cuadro principal de Montecarlo (en 2019 superó la clasificación y luego cayó en la primera ronda frente al canadiense Félix Auger-Aliassime).

En otro partido de la jornada en Montecarlo, el bahiense Guido Pella (48°) se despidió en la primera ronda: perdió 6-3 y 6-4 frente al francés Lucas Pouille, actual 86° (recibió un wild card).

El italiano Jannik Sinner venció por 6-3 y 6-4 al finalista del torneo en 2017, el español Albert Ramos Viñolas, en una hora y 23 minutos. El próximo rival del talentoso jugador de 19 años que sumó su 15° triunfo del año en 20 partidos disputados será Novak Djokovic, el número 1 del mundo.

Asimismo, el primer partido oficial del canadiense Félix Auger-Aliassime con Toni Nadal como coach no terminó como lo esperaba. El chileno Cristian Garin, entrenado por los argentinos Franco Davin y Luis Lobo, se impuso por 7-6 (7-3) y 6-1. El match había comenzado ayer y se había interrumpido por la lluvia, con Auger-Aliassime 4-2 en el score.

