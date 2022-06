Nadal y el día después de ganar Roland Garros: cuántas posiciones subió en el ranking, cómo quedaron los argentinos y el temor de Djokovic

Ya es todo un clásico. El día siguiente del final de Roland Garros lo encuentra a Rafael Nadal posando para los fotógrafos con la Copa de los Mosqueteros en alguna porción de París. Ocurrió por primera vez en 2005, tras la victoria del mallorquín ante el argentino Mariano Puerta. Y sucedió este lunes, por decimocuarta oportunidad, luego del impactante triunfo por 6-3, 6-3 y 6-0 ante el noruego Casper Ruud. Este vez, el escenario de la postal fue el puente Alejandro III, de estilo Beaux Arts de la Tercera República Francesa, que cruza el río Sena.

Los 2000 puntos que el mallorquín sumó en el ranking como campeón del Abierto de Francia, por el momento, sólo le permiten ascender de la quinta a la cuarta posición, una situación que Nadal ya tenía asegurada desde su clasificación para las semifinales y la eliminación del griego Stefanos Tsitsipas en la cuarta ronda, ante el danés Holger Rune.

Rafael Nadal celebrando la victoria sobre Casper Ruud y su 14° título en Roland Garros. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Nadal llegó a la capital francesa con 5525 puntos y la deja con 7525, a 1245 de los 8770 del serbio Novak Djokovic, que mantiene provisionalmente el liderazgo mundial. Nole todavía sigue en la cima pero los puntos de Roland Garros 2021 no se restarán hasta la semana próxima, la del lunes 13 de junio, ya que la temporada pasada el Grand Slam parisino se retrasó una semana por la pandemia. En cuanto Djokovic pierda los 2000 puntos de su título de 2021, el ruso Daniil Medvedev volverá a la cima del tour y Nadal se situará a sólo 245 unidades del balcánico y a unos 500 del ruso. Por el momento, el alemán Alexander Zverev sigue siendo el número 3, con 7795 puntos, aunque el germano deberá permanecer un tiempo inactivo tras la lesión que sufrió en su pie derecho durante las semifinales de Roland Garros ante Nadal.

Rafael Nadal y la Copa de los Mosqueteros, una fotografía que se repite desde 2005: este lunes, el español posó en el puente Alexandre III, en París. Michel Euler - AP

Claro que Nadal es, por amplio margen, el líder en la Carrera hacia el Masters de Turín (se realiza con el recuento de los puntos ganados en la temporada). Rafa, que este año además de Roland Garros ganó el Australian Open y los ATP de Melbourne y Acapulco, ostenta 5620 puntos en siete certámenes disputados. El segundo en las posiciones es otro español, Carlos Alcaraz, con 3820 puntos en ocho torneos jugados (el murciano fue campeón en Río, Miami, Barcelona y Madrid).

Con 36 años cumplidos el viernes pasado, Nadal se encumbró como el campeón de Roland Garros mayor edad tras superar la marca de su compatriota Andrés Gimeno, ganador en 1972 con 34 años y 10 meses. Y Rafa lo ha conseguido jugando con el pie izquierdo infiltrado (anestesiado) para no sentir los dolores por el síndrome de Müller-Weiss que se le detectó hace tiempo y que no tiene una solución a la vista. “Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Haré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor. Con las inyecciones estoy jugando sin dolor, pero también sin sensaciones. Si el tratamiento no funciona, hay que ser realistas: hay diferentes opciones, pero ese planteo me lo reservo para mí”, expresó Nadal, que desea jugar en Wimbledon (desde el 27 de junio), pero siempre y cuando se encuentra en condiciones físicas convencionales.

El noruego Casper Ruud cayó en la final de Roland Garros, pero alcanzó su mejor posición histórica: 6°. THOMAS SAMSON - AFP

¿Qué otros cambios se produjeron en el Top Ten luego del Abierto de Francia? Ruud, que disputó su primera final de Grand Slam, alcanzó la sexta colocación, siendo su mejor posición histórica. Alcaraz y el ruso Andrey Rublev bajaron un escalón cada uno, al séptimo y al octavo, respectivamente.

El serbio Novak Djokovic sigue siendo el número 1 del mundo, aunque perderá el liderazgo en pocos días. Jean-Francois Badias - AP

Otro jugador destacado en París fue el croata Marin Cilic, que alcanzó las semifinales (perdió ante Ruud). De 33 años y número 3 en 2018, el balcánico subió seis lugares hasta el 17°. El danés Rune, de sólo 19 años y cuartofinalista en París, llegó a su posición más valiosa, 28° (+12).

Seis argentinos en el Top 100

Diego Schwartzman, que se despidió en la tercera ronda de Roland Garros (cayó con el búlgaro Grigor Dimitrov), sigue siendo el mejor argentino del ranking. El Peque subió un escalón, hasta el 15°. Sebastián Báez, que perdió ante Zverev (tercer favorito) en la segunda ronda por 7-5 en el quinto set después de haber ganado los dos primeros, se mantuvo en la misma posición: 36°.

El saludo de Alexander Zverev a Sebastián Báez tras vencerlo (7-5 en el quinto set) en la segunda ronda de Roland Garros. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Francisco Cerúndolo (perdió en la primera ronda de París, ante el británico Daniel Evans) subió un lugar hasta su mejor ranking: 44°. Federico Coria, que perdió en su presentación en Roland Garros frente al eslovaco Alex Molcan, perdió once lugares hasta el 65°.

El azuleño Federico Delbonis, que perdió en la segunda ronda ante Rublev, descendió ocho lugares hasta el 73°. Mientras que el platense Tomás Etcheverry (cayó en su debut ante el serbio Miomir Kecmanovic) retrocedió dos posiciones (90°).

El argentino Santiago Rodríguez Taverna superó la Qualy de Roland Garros y cayó en su debut en el main draw ante Taylor Fritz (EE.UU.). Clive Brunskill - Getty Images Europe

Ascensos de argentinos en el Top 200: Juan Manuel Cerúndolo, 120° (+9); Camilo Ugo Carabelli, 137° (+17); Juan Ignacio Londero, 140° (+1); Pedro Cachin, 142° (+10); y Santiago Rodríguez Taverna, 194° (+6).