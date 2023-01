Novak Djokovic le ganó a Daniil Medvedev en un duelo con polémica y va por la primera corona de la temporada

escuchar

El serbio Novak Djokovic derrotó el sábado al ruso Daniil Medvedev en las semifinales del torneo ATP 250 de Adelaida y se enfrentará este domingo en la final con el estadounidense Sebastian Korda, que venció al japonés Yoshihito Nishioka.

En un duelo entre los dos últimos reyes del tenis mundial, antes del ascenso de Carlos Alcaraz, Djokovic, quinto jugador mundial, derrotó a Medvedev, séptimo de la ATP, en dos sets, por 6-3, 6-4, en 1 hora y 30 minutos de partido. En la primera semifinal, menos prestigiosa, entre los números 33 y 36 del mundo, Korda derrotó a Nishioka por 7-6 (7-5) y 1-0, en 1 hora y 14 minutos, como consecuencia del abandono del asiático debido a una lesión en el muslo derecho.

Novak Djokovic y Daniil Medvedev, en el saludo final, sin rencores Kelly Barnes - AP

El reencuentro entre Djokovic y Medvedev, enfrentados por decimotercera vez en lo que se convirtió en un “clásico” del circuito, se definió en favor del serbio, que lidera por 9-4 sus duelos. Nole tuvo éxito en dos de sus tres bolas de break, como consecuencia de dos dobles faltas de Medvedev, salvando por su parte el serbio las tres pelotas de ruptura de su servicio. Djokovic pasó un susto al final del primer set; tras haber sentido un dolor en el muslo izquierdo, pidió un tiempo muerto médico y dejó la pista durante algunos minutos. ”Afortunadamente, no fue muy grave”, declaró. “Con unos anti-inflamatorios, todo volvió a su lugar”.

Sin embargo, el ruso no lo tomó muy bien: hasta hizo un gesto curioso, una suerte de broma, cuando estuvo a punto de cerrarse el encuentro, como si sintiera un pinchazo en el muslo izquierdo, también rengueó después de un punto y miró con una sonrisa irónica al sector en el que estaba su cuerpo técnico.

Daniil Medvedev y un gesto que llamó la atención Twitter

Insistió Nole, con suspenso: “No voy a hablar demasiado sobre ello porque no creo que sea apropiado. No quiero revelar mucho de lo que está ocurriendo. Sentí un tirón en el tendón y necesitaba un poco de tiempo médico. Después, cuando las pastillas hicieron efecto, me sentí bien. Veré cómo me siento cuando me levante mañana. No es la primera vez que experimento esto, sé lo que tengo que hacer con mi equipo, con mi fisio. No tengo mucho tiempo, pero espero que vaya bien”, advirtió.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2023

Djokovic lleva un invicto de 33 partidos en suelo australiano, e irá en busca de su primer título en 2023 y el 92° en su carrera. El serbio viene de una gran recta final en 2022, tras ser campeón en el ATP Finals, el Masters 1000 de París-Bercy y los torneos de Astana y Tel Aviv, de los pocos que pudo disputar por su negativa a vacunarse contra el Covid, lo que le cerró las fronteras en varios de los países en los que se juegan los principales certámenes del circuito.

De hecho, el año pasado no pudo competir en el Australian Open del año pasado por las restricciones de ingreso que había dispuesto el Gobierno de ese país, y por el que fue expulsado al revocársele la visa, en una situación escandalosa a pocas horas del comienzo del primer Grand Slam del año. Esta vez, la situación cambió y Djokovic pudo ingresar sin problemas, con la intención de ir en busca de un décimo título en el Melbourne Park.

El problema que sufrió el serbio ante Medvedev, al menos por un momento, hizo recordar a los más memoriosos a sus primeros tiempos en el circuito, cuando algunos de sus adversarios dudaban de su verdadero estado físico. Djokovic disputará a sus 35 años su 131ª final del circuito frente a Korda (33º mundial).

El serbio, además, aceptó con melancolía la lesión de Carlos Alcaraz, el número 1 mundial, que no jugará en Melbourne. “No es bueno ni para el torneo ni para el tenis. Es el número uno del mundo, un jugador joven y un gran nombre y estrella de nuestro deporte. Estoy seguro de que muchos simpatizantes estarán decepcionados. Espero que tenga una pronta recuperación. Ocurre todo el tiempo, aunque estés un periodo más largo sin torneos oficiales. Es desafortunado para él, espero que vuelva pronto”, aclaró.

Novak Djokovic recibe un tratamiento durante el choque con Medvedev Kelly Barnes - AP

En el torneo femenino, la checa Linda Noskova, 18 años (102 jugadora mundial), sensación de la competición, se impuso a la tunecina Ons Jabeur (2ª), por 6-3, 1-6, 6-3, y se medirá en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka (5ª), que dominó a la rumana Irina-Camelia Begu por 6-3 y 6-2.

