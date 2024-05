Novak Djokovic sigue con sus frustraciones en 2024 y se quedó otra vez fuera de la final de Ginebra

Escuchar

No está siendo un buen año para Novak Djokovic, no quedan dudas. Entre algunas lesiones molestas y resultados que no se dan, el número 1 del mundo se ha topado con más frustraciones que alegrías en lo que va de 2024, y con Roland Garros a la vuelta de la esquina. No solo no ganó títulos el serbio, sino que tampoco pudo acceder a una final. En tres ocasiones se quedó en la puerta. Y este viernes ocurrió una de ellas, cuando fue sorpresivamente derrotado por el checo Tomas Machac (23 años y 44° del ranking), que lo doblegó 6-4, 0-6 y 6-1 en dos horas y seis minutos, en una de las semifinales del ATP 250 de Ginebra, última estación de la temporada de polvo de ladrillo que concluyen en el Abierto de Francia.

A dos días del comienzo de la cita parisina, donde es defensor del título y debutará ante el invitado local Pierre-Hugues Herbert, Djokovic volvió a quedar fuera de foco ante un adversario claramente inferior en los papeles. El serbio, de 37 años, tuvo algunos problemas físicos durante el partido y recibió un tiempo de descanso médico al final del primer set.

Novak Djokovic se fue de Ginebra con algo de preocupación Martial Trezzini - Keystone

Djokovic tuvo su mejor rendimiento este año en el Abierto de Australia, donde llegó a las semifinales y cayó frente al italiano Jannik Sinner. Sin embargo, después de un decepcionante paso por Indian Wells, donde fue sorprendido por Luca Nardi, otro italiano pero 123° del mundo, también naufragó en semifinales en Montecarlo, esta vez a manos de Casper Ruud. Otro duro impacto en el camino fue la derrota contra el chileno Tabilo en la tercera rueda de Roma.

El checo, que disputaba su primera semifinal en el circuito, se movió con soltura y golpeó bien la pelota. Machac remontó desde el 1-4 para llevarse el primer set, pero se vio superado por un Djokovic mejorado en el segundo episodio. Sin embargo, después de que el serbio ganara su séptimo game consecutivo en el primer juego del tercero, Machac ganó los últimos seis para conseguir su segunda victoria en el Top 10.

“No tengo ninguna reacción en este momento, sólo luché por cada pelota. Cuando juegas contra Novak sólo tienes esperanzas. Sólo intentas jugar lo mejor posible y a ver qué tal”, dijo Machac, que jugará la primera final de su carrera contra el ganador del encuentro entre el noruego Casper Ruud (7°) y el italiano Flavio Cobolli (56°).

Tomas Machac logró la mejor victoria de su carrera y definirá el título este sábado en Suiza Martial Trezzini - Keystone

El derrotero de Novak Djokovic en 2024

United Cup: derrota en cuartos con Alex de Miñaur (12°)

derrota en cuartos con Alex de Miñaur (12°) Australia Open: derrota en semifinales con Jannik Sinner (4°)

derrota en semifinales con Jannik Sinner (4°) Masters 1000 de Indian Wells: derrota en tercera ronda Luca Nardi (123°)

derrota en tercera ronda Luca Nardi (123°) Masters 1000 de Montecarlo: derrota en semifinales Casper Ruud (10°)

derrota en semifinales Casper Ruud (10°) Masters 1000 de Roma: derrota en tercera ronda Alejandro Tabilo (32°)

derrota en tercera ronda Alejandro Tabilo (32°) ATP 250 de Ginebra: derrota en semifinales Tomas Machac (44°)

