Novak Djokovic, tras perder con Mariano Navone en la primera ronda del US Open: “Detesté cada momento en la cancha”

¿Novak Djokovic volverá a jugar el US Open? La respuesta no es nada clara por la forma en que el tenista serbio perdió este domingo por la noche en primera ronda del torneo en New York, donde la leyenda balcánica aspiraba a conquistar su 25º título del Grand Slam.

Con 39 años (cumple el 22 de mayo), Djokovic fue derrotado en cinco sets por el argentino Mariano Navone (N° 49 del ranking), en un partido en el que el veterano serbio sufrió mucho físicamente y lloró de impotencia en el quinto set, antes de perder por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y despedirse del público de la pista Arthur Ashe, quien sabe si para siempre.

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Eliminado en una primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde Australia 2006 (ante Paul Goldstein), el ex número uno mundial (actualmente ocupa la 5ª plaza del ranking ATP), Djokovic se saltó sus obligaciones mediáticas, y el torneo se contentó con enviar a los medios una pequeña página con declaraciones del serbio.

Fue el triste adiós para un gigante que evidenció todo tipo de dolencias a lo largo del partido: andar tambaleante, mareos, vómitos y problemas en las articulaciones. Por momentos, trataba de enderezarse por supuestos dolores en la zona baja de la espalda; en otros, quedaba en cuclillas tratando de tomarse un respiro, y en otros más se tomaba el pie izquierdo, otra señal de que el extenuante partido ante Navone le estaba pasando factura. Su cara, mayormente, fue de sufrimiento ya cuando se jugaba el segundo set. En ciertos pasajes parecía recuperarse; en otros, devolvía la pelota por compromiso -y muchas veces acertaba-. La tarea del fisioterapeuta, que ingresó en dos ocasiones, no fue suficiente para paliar el achaque físico del ex N° 1 del mundo.

Luego, Djokovic habló con fastidio para el ATP Tour:

-Cuéntenos qué pasó en la cancha, cómo se siente y cómo fue el partido.

-Creo que era obvio que me sentía fatal en la cancha. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos de este año. Ya sabes: vómitos, un problema serio. Y entonces todo mi cuerpo empieza a fallar, con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro me fallaron, y no pude terminar el partido. Estuve a punto de quebrar la igualdad en el cuarto set, pero desde entonces tuve problemas durante todo el partido. Repito, no quiero restarle importancia a su victoria. Felicidades a él. Es un buen tipo, un luchador. Pero, la verdad, no lo disfruté.

-¿Este es un problema que usted puede solucionar?

-No lo sé. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Ya veremos.

-¿Qué lecciones extrajiste en los últimos meses?

-No lo sé. No voy a profundizar tanto ahora. Simplemente estoy tratando de entender qué está pasando y hasta dónde puedo llegar en este sentido.

-No te gusta rendirte, pero ¿consideraste abandonar? ¿Consideraste...?

-Sí, sí. Sí, pero luego gané un set y después un tercero. Entonces pensé: bueno, tal vez haya una oportunidad. Sí, no quería rendirme en el cuarto o quinto set, así que quería terminar el partido.

-Es la primera vez en 20 años que pierdes en la primera ronda.

-Sí.

-Es una racha un tanto extraña.

-Sí, es un buen récord, otro más. Pero, bueno, no estoy pensando mucho en ello. Claro que he estado muy orgulloso de todos mis logros anteriores, pero ahora es el presente. Acabo de salir de la cancha y todavía estoy tratando de cuidar mi cuerpo.

-¿Qué significa para vos que el público intente ayudarte a superar eso?

-Sí, fueron muy amables. Estoy muy agradecido por haber podido vivir esta experiencia. En cuanto al partido en sí y a cómo me sentí físicamente y jugando, la verdad es que no lo disfruté nada. Prácticamente detesté cada momento que pasé en la cancha por eso. Pero desde la perspectiva del público y su apoyo, fue increíble, sinceramente, desde el principio. Intentaron animarme en los momentos importantes, y lamento mucho no haber rendido tan bien como debería, podría o hubiera querido para ellos. Pero el cariño y el aprecio que me demostraron al final me conmovieron profundamente.