US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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Se disputa desde este domingo el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la primera jornada se disputan partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
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