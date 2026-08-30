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US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

En la primera jornada en Flushing Meadows se disputa la ronda inicial de los torneos masculino y femenino

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Novak Djokovic debuta este domingo en el US Open
Novak Djokovic debuta este domingo en el US OpenCaleb Bowlin - Getty Images North America

Se disputa desde este domingo el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la primera jornada se disputan partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro del torneo masculino del US Open 2026
La parte alta del cuadro del torneo masculino del US Open 2026
La parte baja del cuadro del torneo masculino del US Open 2026
La parte baja del cuadro del torneo masculino del US Open 2026

Tabla de campeones del US Open

  • Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
  • Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
  • Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro del torneo femenino del US Open 2026
La parte alta del cuadro del torneo femenino del US Open 2026
La parte baja del cuadro del torneo femenino del US Open 2026
La parte baja del cuadro del torneo femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open

  • Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
  • Helen Wills (Estados Unidos) - 7
  • Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (República Checa) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
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