Otra despedida: Dominic Thiem, el campeón de 2020, se retira en el US Open con los aplausos que no tuvo al ganar

Dominic Thiem nunca pudo escuchar el inequívoco ruido de la afición de Nueva York cuando se coronó campeón del Abierto de Estados Unidos para el solitario título de Grand Slam de su carrera.

El estadio Arthur Ashe estuvo casi vacío durante su histórica remontada en aquella noche de 2020, ya que la pandemia de COVID-19 provocó que el torneo se disputase sin público.

Aunque su trayectoria en las grandes citas culminó este lunes con una derrota por 6-4, 6-2 y 6-2 en la primera rueda ante Ben Shelton, el 13° cabeza de serie, Thiem señaló que el partido fue un momento trascendental para él, disfrutando jugar con la casa llena sobre la pista donde logró la victoria más importante de su carrera.

Dominic Thiem, en acción, en su última vez en Nueva York

“Quiero darles las gracias por llenar lo que me perdí hace cuatro años”, dijo Thiem al público.

Thiem, quien cumplirá 31 años la semana próxima, lidió con lesiones en la muñeca en años recientes y había adelantado su plan de retirarse al final de la temporada. El austriaco recibió una invitación de la Asociación Estadounidense de Tenis para acceder al cuadro principal y jugar su décimo partido de la temporada.

Con el chileno Nicolás Massú como entrenador, Thiem doblegó a Alexander Zverev en la final de 2020, imponiéndose en un desempate en el quinto set para convertirse en el primer hombre que se coronó en el US Open tras ceder los dos primeros sets desde 1949. Fue la cuarta final de Grand Slam de Thiem y no había motivo para pensar que no jugaría varias más.

Fue un placer, campeón. 👏



🇦🇹 Thiem, ganador del #USOpen 2020, se despide de los torneos de Grand Slam. 🥹

El austriaco llegó a ser el número tres del ranking de la ATP ese marzo tras alcanzar la final del Abierto de Australia, culminando el año dentro de los 10 primeros por quinta temporada seguida. También había disputado dos finales de Roland Garros.

Pero se lastimó la muñeca derecha en junio de 2021 y nunca pudo recuperar su mejor nivel o la potencia de su derecha que le permitió tener foja de 9-3 ante los Tres Grandes (Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal) durante las temporadas de 2019 y 2020. Todo un mensaje.

Pese a esforzarse por regresar a su mejor versión, el austríaco, dueño de 17 títulos, optó por comunicar la noticia que se manejaba como un secreto a voces en mayo pasado: el fin previsto de su carrera, marcada por los grandes impactos y las lesiones.

Los mejores momentos de Dominic Thiem en Flushing

“Fue intenso competir con los tres más grandes de todos los tiempos, ciertamente contribuyó a mi lesión. Todos los años previos tuve una fuerte carga de trabajo e intensidad en mis prácticas. Eso es algo que me han dicho los doctores y muchas otras personas, que en algún punto la muñeca se rompió por todos los golpes y las prácticas exigentes. Siempre busqué mejorar y acercarme a los mejores jugadores del mundo”, expresó el persistente jugador, que se dio el gusto de derrotar en 16 ocasiones al mítico Big, producto de cinco éxitos frente a Roger Federer, seis contra el español Rafael Nadal y cinco ante el serbio Novak Djokovic, en declaraciones al prestigioso medio The Atlantic.

La derecha, según Thiem, “nunca pudo ser la misma”. Thiem recibió una collage enmarcado con fotos suyas jugando en el US Open. Indicó que disputará un par de torneos más antes de colgar las raquetas; el último baile será el certamen de la ATP en Viena en octubre.

Quiere seguir involucrado en el tenis y ya estableció una academia en Austria. Y aunque está tranquilo con su plan de retirarse, sabe que hay algo del tenis que nunca podrá reemplazar. “Creo que lo que más voy a echar de menos es esa sensación que se tiene tras ganar un gran partido. No hay nada que se le compare”, señaló Thiem. “Es algo que no se encuentra en nada fuera del tenis. Es un subidón. Es como estar drogado, supongo”, explicó.

Fue un lunes de emociones fuertes. Un rato más tarde, frente a una cancha llena con más de 8000 espectadores, Diego Schwartzman disputó su último partido en el Abierto de Estados Unidos, al caer frente al francés Gael Monfils.

