Otro escándalo de Benoit Paire: el francés perdió en 37 minutos y fue abucheado por sus compatriotas

Alguna vez, no hace demasiado tiempo, Benoit Paire era un excelente jugador. Llegó a ser Top 20, alcanzó el puesto 18° en enero de 2016; tiene más de 240 triunfos a nivel ATP y cuenta con 3 títulos en su carrera. Pero ahora, a los 35 años, suele destacarse más por sus actitudes controvertidas más que por sus logros deportivos. El jugador francés, en esta ocasión, protagonizó un papelón: perdió en apenas 37 minutos en el Challenger de Rennes. Visiblemente desganado, descartó el partido y se fue abucheado por sus propios compatriotas; en respuesta desafiante, tiró besos al público antes de saludar a su rival.

Mientras en varias ciudades se juega la Copa Davis, esta semana hay acción en el circuito Challenger, el que está por debajo de los torneos ATP. Allí acudió Paire, que en este momento es el 263° del ranking mundial. El de Avignon venía de perder en la primera rueda de la qualy del US Open, en medio de una temporada pobrísima en resultados: 8 triunfos y 24 derrotas.

Benoit Paire s’est incliné 6-1, 6-0 en 𝟯𝟳 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘𝗦 contre Jacob Fearnley au premier tour du Challenger de Rennes. 😳🇫🇷



Le Français a lancé des baisers au public après avoir été sifflé. pic.twitter.com/RMOKVutlsf — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 11, 2024

El sorteo lo puso frente al británico Jacob Fearnley, en un torneo que se juega bajo techo y sobre superficie dura. En 37 minutos de acción se jugaron 70 puntos. El francés dio algo de batalla en los primeros games y jugó un par de buenos peloteos. Sin embargo, en el segundo set, apenas ganó 9 puntos y 2 de ellos fueron por dobles faltas de su rival. No generó ni un solo punto de quiebre, y perdió su servicio en seis ocasiones. El partido terminó con una doble falta; mientras Fearnley jugaba su devolución, Paire ya iba caminando hacia la red

Después del partido, Paire pareció responder a las críticas en las redes sociales con un posteo en el que puso tres emojis que lloran de la risa. Algunos lo acusaron por haber jugado sin esforzarse, sólo por el premio de 1200 euros correspondientes por perder en la primera rueda del Challenger.

La escasa actitud que mostró Paire despertó la decepción de su compatriota Nicolas Mahut, director del torneo de Rennes. “Vi cuatro juegos y rápidamente entendí que no tenía sentido quedarme allí mucho tiempo. Creo que hubiera sido mejor que se retirara, para él y para el público. Lamentablemente, eso está claro, no estaba en condiciones de jugar”, contó Mahut en declaraciones al diario L’Equipe. El ahora director y protagonista hace 14 años del partido más largo de la historia junto a John Isner, dio a entender que Paire “no estaba en condiciones de pegar de revés”. En efecto, Paire suele impactar el revés de dos manos, pero en este encuentro se le vieron jugar varios puntos con una mano, con slice.

En todo caso, no es la primera vez que Paire ofrece anécdotas de este calibre. El año pasado fue noticia por ceder en cero un set ante el español Pedro Martínez en apenas 17 minutos. Por aquel entonces, respondía en Instagram: “Un período un poco más complicado, no me siento bien mentalmente en el momento en que entro en una cancha de tenis... Sucede, depende de mí encontrar soluciones para volver a divertirme”.

😂😂😂 — paire benoit (@benoitpaire) September 11, 2024

Paire había perdido la ilusión por el deporte como consecuencia de de sus problemas con el alcohol, reconociendo que necesitó la ayuda de especialistas: “Estoy yendo a un psicólogo y un hipnotizador. Voy porque no me siento feliz con mi vida en este momento. Es difícil manejar esto cuando estás en la pista y por eso decidí acudir a expertos. Nunca había sentido que lo necesitaba pero no podía hacerlo yo solo”, declaró en junio del año pasado, tras caer en la primera rueda de Wimbledon.

El archivo de Paire en las canchas incluye varias salidas de tono, motivadas por su temperamento, que rara vez pudo controlar. En febrero de 2022 por caso, falló un match-point increíble con Dusan Lajovic y rompió una raqueta en el ATP de Buenos Aires. Nunca mostró su mejor versión en el torneo argentino: un año antes, en 2021, cuando todavía estaba dentro del Top 30, Paire tuvo una fuerte discusión con el umpire Nacho Forcadell, escupió sobre la cancha y jugó sin ganas el último game de su derrota ante Francisco Cerúndolo.

