Novak Djokovic cayó sorpresivamente en Montecarlo frente al chileno Alejandro Tabilo

Una vez puede ser casualidad, pero dos... Algo tiene el tenista chileno Alejandro Tabilo que incomoda a Novak Djokovic. El número 32 del ranking mundial se plantó en el glamoroso court central del Masters 1000 de Montecarlo fortalecido por ser el último jugador en derrotar a Nole sobre polvo de ladrillo (en la tercera ronda de Roma 2024, por 6-2 y 6-3) y lo hizo de nuevo. En una temporada poco inspirada (con 3 victorias y 9 derrotas), el zurdo sacudió el Principado al vencer al exnúmero 1 del mundo por 6-3 y 6-4, en una hora y 27 minutos, por la segunda ronda del certamen.

Novak Djokovic cayó ante el chileno Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

“Esperaba, al menos, haber hecho una actuación decente. No así. Fue horrible. No tenía grandes expectativas... Sabía que probablemente jugaría bastante mal. Pero no me esperaba tan mal”, expresó Djokovic, campeón en Montecarlo en 2013 y 2015, pero compitiendo en su primer torneo sobre superficie lenta desde agosto pasado, cuando ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París. A Nole, que ha del año pasado. Hace diez días cayó en la final de Miami, pero esa actuación pareció alentadora. Sin embargo, se le sigue negando el título 100 ATP que lo convertiría en el tercer hombre en la Era Abierta en lograr la hazaña, después del estadounidense Jimmy Connors (109) y el suizo Roger Federer (103).

“Ha sido un año complicado, así que sentí algunos nervios. Recordé lo que había funcionado la última vez (contra Djokovic, en el Abierto italiano). Afortunadamente saqué a alto nivel y eso ha sido de gran ayuda. Fue un partido increíble. No pensé que podría hacer esto de nuevo”, reconoció el chileno, que consiguió dos aces, cometió solo dos dobles faltas, logró el 63% de primeros servicios, ganando el 81% de puntos con el primer saque (30 de 37) y el 50% con el segundo (11 de 22). Además, le rompió el saque a Nole en tres oportunidades.

Lo mejor de Djokovic vs. Tabilo

El presente de Djokovic genera melancolía. El balcánico cumplirá 38 años el 22 de mayo y desde hace meses que no muestra su poderío habitual más allá de las pinceladas que sí ostentó en Miami.

Por eso, el cuarenta veces campeón de Masters 1000 tendrá que esperar, al menos, un torneo más para conseguir su trofeo 100° y tendrá en el Masters 1000 de Madrid su próximo desafío. “Sabía que me enfrentaría a un rival difícil y que probablemente jugaría bastante mal. Pero no me lo esperaba así”, repitió Nole, tras su 18° participación en el Principado.

Novak aspira a ser el segundo hombre en conseguir 40 victorias en Montecarlo, lo que lo ubicaría por detrás de Rafael Nadal, con 72.

Máximo ganador de Grand Slams (con 24), campeón de la Copa Davis, de siete torneos de Maestros y de los nueve Masters 1000, Djokovic tiene objetivos exclusivos para lo que le resta de carrera. En octubre pasado, durante una entrevista con LA NACION en Belgrado, confesó: “Siento que todavía tengo más Grand Slams por ganar. Lo que todavía me empuja a competir, sobre todo en los Grand Slams, es la sensación de que puedo ser candidato a ganarlo. Y también por mi país. Me encanta jugar la Copa Davis para Serbia. Cuando tengo que motivarme, hay dos asuntos: uno es seguir creyendo que tengo una capacidad para seguir en la pelea por los majors y ganarlos. Y segundo: el tenis todavía es mi mayor plataforma para hacer otras cosas que me interesan y compartir los mensajes que me interesan, ya sean relativos al tenis, la sociedad, algún emprendimiento o algo que construya en serio a mi legado”.

La triste despedida de Novak Djokovic tras caer con Alejandro Tabilo en Montecarlo VALERY HACHE - AFP

Sobre el final de la rueda de prensa brindada en Montecarlo tras caer con Tabilo, Djokovic escuchó la pregunta sobre cuáles serán sus objetivos para la temporada europea de polvo de ladrillo. “Roland Garros”, dijo el actual número 5 del mundo. Un periodista insistió: “¿Roland Garros? ¿Eso es todo?”. “Eso es todo”, afirmó Djokovic, con una sonrisa.

¿Cuánto tiempo más seguirá sonriendo? El tenis espera que sea por mucho tiempo, aunque reveses como el que sufrió frente a Tabilo en Montecarlo actúan como cimbronazos.

LA NACION