Pedro Cachin se enfrentará con Novak Djokovic en la primera rueda de Wimbledon: cómo es el cuadro para el resto de los argentinos

Está todo listo para el comienzo del Grand Slam más tradicional de todos. El All England ya se viste de gala para un nuevo torneo de Wimbledon y allí espera Novak Djokovic, preparado para ir por su octavo título en el césped londinense. El serbio, que ocupa el número 2 del ranking de la ATP, tendrá nada menos que un argentino como primer obstáculo: se trata de Pedro Cachin, que se ubica en el puesto 67 y que ha tenido una gran evolución en el último tiempo.

El cordobés de 28 años, que el año pasado no pudo superar la clasificación en Wimbledon, reaccionó con una humorada al enterarse de que tendrá enfrente, en su debut, nada menos que a quien ganó las últimas cuatro ediciones: “VAMOS, el lado positivo de este partido es que ya no pondrán CACHIN con acento en la I. Sumen cosas positivas los leo”, escribió en su perfil de Twitter, acompañado por dos emojis que buscan generar confianza en sus seguidores. Será su primera vez en el cuadro principal en el All England. En los últimos meses, el cordobés se destacó en varios torneos challenger: fue finalista en Madrid y semifinalista en Perugia. Será la primera vez que Cachin esté frente al serbio.

VAMOS, el lado positivo de este partido es que ya no pondrán CACHIN con acento en la I. Sumen cosas positivas los leo 👊🏾💪🏾 — Pedro Cachin (@pecachin1) June 30, 2023

Djokovic buscará igualar a Roger Federer, máximo ganador de títulos de Wimbledon, con ocho. La última vez que el suizo alzó el trofeo en Inglaterra fue en 2017, tras vencer al croata Marin Cilic. Entonces, Nole contaba con tres conquistas en el césped más codiciado: 2011 (triunfo sobre Rafael Nadal, y 2014 y 2015, ambos ganados a Federer.

El serbio ganó las últimas cuatro ediciones: 2018 (al sudafricano Kevin Anderson, 2019 (otra vez sobre Federer), 2021 (ante el italiano Matteo Berrettini) y 2022 (contra el australiano Nick Kyrgios). No hubo actividad en 2020 debido a la pandemia.

El número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz debutará frente al francés Jeremy Chardy.

El resto de los argentinos

Habrá más argentinos pisando el césped del Grand Slam más codiciado. Entre los varones, Francisco Cerúndolo, el mejor argentino de la actualidad (19° del ranking) se cruzará por primera vez en su carrera con el portugués Nuno Borges (68°). Su hermano, Juan Manuel Cerúndolo (110°), tendrá un durísimo debut frente al italiano Jannik Sinner, número 8 del mundo y contra quien jamás se enfrentó.

Francisco Cerúndolo debutará con el portugués Nuno Borges Gareth Fuller - PA

Diego Schwartzman, que llega en caída libre y se ubica en el puesto 98°, se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (41°). El Peque, que nunca pudo superar los 32vos. de final en Wimbledon, registra tres victorias en igual cantidad de enfrentamientos con su rival en el debut.

El chileno Tomás Barrios Vera, de 25 años y 133° del mundo será el primer rival de Sebastián Báez (44°). El argentino lo venció la única vez que jugaron, a principios de 2023, en el Córdoba Open.

Después de su gran actuación en Roland Garros, donde llegó hasta los cuartos de final (y cayó frente a Alexander Zverev), Tomás Etcheverry (que viene de caer en primera ronda en Eastbourne) se cruzará con el español Bernabé Zapata Miralles (50°).

Federico Coria (104°) jugará con el bielorruso Ilya Ivashka (102°), en tanto que Guido Pella -ya activo nuevamente en el circuito- tendrá un durísimo estreno frente al croata Borna Coric, 14° del mundo. Ambos registran dos enfrentamientos con un triunfo para cada uno.

Entre las mujeres, Nadia Podoroska (78a. en el ranking) debutará frente a la checa Tereza Martincova (113a. del mundo).

LA NACION