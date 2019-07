Wimbledon | Grand Slam -

-

-

-

- Guido Pella ( ARG ) -

-

-

-

- Milos Raonic ( CAN )

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 17:00

LONDRES.- "Es como si un nuevo torneo arrancara desde el lunes". Milos Raonic, canadiense de 196 centímetros y actual 17° del ranking mundial (3° en 2016), conoce a la perfección lo que sucede en Wimbledon. El "Middle Sunday" innegociable que cancela la competencia en el All England durante el primer domingo del cuadro principal, parte al medio el certamen y le da impulso a un lunes de locos, con los cruces masculinos y femeninos de los 8vos de final. Finalista en 2016 y con un récord de 27 victorias y 8 derrotas sobre el césped más valioso del circuito, Raonic es, estando en buenas condiciones físicas, toda una amenaza. Y Guido Pella, su rival de este lunes en el tercer turno del Court 3, lo sabe a la perfección. También era un peligro el sudafricano Kevin Anderson, sin embargo, el zurdo nacido en Bahía Blanca construyó una actuación de ensueño para eliminar al finalista de 2018 en el Centre Court.

"¿Qué partido me imagino? Muy parecido al que jugué contra Anderson. Primero, porque Raonic saca muy fuerte, es un jugador muy agresivo que trata de tomar la iniciativa del punto. Y para tener chances voy a tener que hacer algo parecido a lo que hice con Anderson en la tercera ronda: pegarle fuerte, tratar de estar sólido, aprovechar las chances que se me presenten, devolverle la mayor cantidad de pelotas posibles y ponerlo a jugar", le comentó Pella a LA NACION. El argentino, 26° cabeza de serie en Wimbledon, nunca había llegado a la segunda semana en un Grand Slam. Pero lo logró y no es casualidad que lo haya alcanzado en la temporada más valiosa de su vida, en la que ganó su primer trofeo ATP (San Pablo) y en la que obtuvo su mejor posición histórica (21°, en mayo). Si Pella logra triunfar ante Raonic, además, se convertirá en el cuarto tenista argentino de ATP en llegar a los cuartos de final de Wimbledon, luego de Guillermo Vilas (en 1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín del Potro (2013 y 2018).

Durante el domingo en el que el All England permanece cerrado para los espectadores, Pella, entrenado por José Acasuso y preparado físicamente por Juan Galván, hizo una práctica liviana con Román Burruchaga (hijo de Jorge), que este lunes debutará en el cuadro individual junior. El ensayo estaba pautado para las 12, pero como en Londres llovió durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, los turnos de entrenamiento comenzaron una hora más tarde de lo previsto. Pella, integrante del equipo campeón de Copa Davis 2016, y Burruchaga, practicaron de 13 a 14 en la cancha N° 5 del Aorangi Park.

Pella es uno de los cuatro zurdos con vida en los octavos de final (este año comenzaron 22 con esa mano hábil); los otros son los españoles Rafael Nadal (se medirá con el portugués Joao Sousa) y Fernando Verdasco (vs. el belga David Goffin) y el francés Ugo Humbert (vs. el serbio Novak Djokovic, 1°). ¿Otros datos? Su mejor actuación en Grand Slams había sido la 3ª rueda Wimbledon y del US Open 2018. Tratará de registrar su tercera victoria contra un jugador Top 20 en los majors (las únicas fueron ante Anderson y Marin Cilic, el año pasado en el All England). Y es preclasificado en un Grand Slam por segunda vez: ya lo fue, pero 19°, en el último Roland Garros.

"La verdad que este fue un torneo bastante atípico porque prácticamente no nos vimos. Nos cruzamos en pocas situaciones. También haber jugado en días distintos complicó un poco. Él paró en un hotel de Chelsea, yo en una casa cerca de Wimbledon. Nos cruzamos alguna vez en el vestuario, pero de pasada, salvo cuando hicimos hielo juntos después de que le ganó a Anderson. Estoy muy feliz por él", expresó Diego Schwartzman, 24° del ranking y uno de los mejores amigos de Pella en el tour.

El Peque, que cayó en la 3ª ronda frente al italiano Matteo Berrettini, amplió sobre el bahiense: "Es un jugador que empezó a disfrutar del tenis un poco tarde, pero toda la vida fue un jugador muy bueno. A nosotros no nos sorprende que esté jugando así ni que esté consiguiendo todo lo que está logrando, lo que nos sorprendía antes era que no estuviera en este nivel. Tuvo sus altibajos mentales a lo largo de su carrera y hoy encontró una regularidad que le hace encontrar estos resultados. ¿Qué chances le veo contra Raonic? En lo estratégico puede ser parecido al partido con Anderson, aunque este tiene un mejor juego de fondo y Raonic va más para adelante a definir. Va a ser duro y dependerá mucho del saque de Raonic. Guido va a tener que jugar en su mejor nivel y cada chance que tenga tratar de aprovecharla".

Será el primer enfrentamiento entre ambos, pero tiene casi la misma edad (Pella, con 29, es un año mayor que el canadiense) y se han cruzado durante la etapa de formación. Raonic se enfrentará por segunda vez en el torneo con un zurdo, ya que en la primera ronda venció a Prajnesh Gunneswaran, de la India y 93° del ranking. El canadiense, que este año llegó a los cuartos de final de Australia y a las semifinales de Indian Wells, aun no perdió sets y suma 59 aces en tres partidos. Habrá que ver cómo responde físicamente ya que el viernes, en la tercera ronda (triunfo frente a Reilly Opelka), sufrió algunos dolores musculares y advirtió que durante el fin de semana, probablemente, se entrenara liviano con su entrenador, el francés Fabrice Santoro.

Pella vive un momento fabuloso. Y todo por mérito propio, sin que le regalen nada. Por delante tiene otro desafío: no quiere que lo despierten del sueño.