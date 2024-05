Masters 1000 de Roma 2024: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Escuchar

Este martes comenzó el Masters 1000 de Roma 2024, el quinto torneo de la categoría en lo que va de la temporada 2024 (el sexto en la rama femenina), con los primeros partidos del cuadro de mujeres. El campeonato se desarrolla en el Foro Itálico sobre superficie de polvo de ladrillo y se extiende hasta el domingo 19 de mayo. El torneo, que también sirve como antesala de lujo para Roland Garros tendrá varias bajas de peso por lesión, con Jannik Sinner (2° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (3°) como las más resonantes. Daniil Medvedev (4°) busca defender el título conseguido en la última edición, cuando derrotó al danés Holger Rune por doble 7-5 en la definición. La kazaja Elena Rybakina, quien se impuso a la ucraniana Anhelina Kalinina por 6-4, 1-0 y abandono en 2023, tiene el mismo objetivo.

El último torneo de la categoría, el Madrid Open, dejó grandes secuelas. El certamen que consagró al ruso Andrey Rublev tuvo como aspecto positivo el regreso a la élite de Rafael Nadal, quien se despidió en la tercera ronda, como así también la buena participación del argentino Francisco Cerúndolo, que llegó hasta cuartos de final tras dejar en el camino a rivales de la talla del alemán Alexander Zverev (5°). El resto fueron malas noticias ya desde antes del comienzo del certamen, cuando Novak Djokovic (1°), quien regresará a las canchas en Roma, se bajó sin explicación. Luego, se lesionaron Sinner, Alcaraz y Medvedev, por citar apenas tres ejemplos. De ellos, ni el italiano ni el español dirán presente en la capital italiana. El moscovita, aparentemente recuperado, sí jugará en Roma.

En cuanto a los argentinos, Facundo Díaz Acosta (48°) también tuvo que bajarse del torneo por una lesión en el omóplato derecho. Sin embargo, habrá ocho tenistas criollos en el cuadro principal: Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (22°), Tomás Etcheverry (28°), Mariano Navone (31°), Pedro Cachín (99°), Diego Schwartzman (142°), Nadia Podoroska (61° del ranking WTA) y María Lourdes Carlé (71°). Los cuatro primeros debutan directamente en la segunda ronda (Báez vs. Dusan Lajovic o Lorenzo Sonego; Cerúndolo vs. Matteo Gigante o Giulio Zeppieri; Etcheverry vs. Thiago Seyboth Wild o un tenista de la qualy; y Navone vs. Luciano Darderi o Denis Shapovalov).

De los cuatro restantes, Podoroska, Carlé y Schwartzman inician su participación en el torneo en primera ronda. La rosarina lo hará no antes de las 5 (horario argentino) ante la española Sara Sorribes (47°), Carlé jugará cerca de las 10 ante la alemana Laura Siegemund (86°) y el ‘Peque’ saltará a la cancha aproximadamente a las 8.35 para enfrentar al australiano Aleksandar Vukic (70°).

Schwartzman, que en los últimos días confirmó que se retirará a principios del 2025, eliminó sucesivamente al español Albert Ramos-Vinolas y al kazajo Mijaíl Kukushkin, mientras que ‘Lulú' dejó en el camino a la colombiana Emiliana Arango y a la australiana Taylah Preston. En contrapartida, Federico Coria (74°), Thiago Tirante (103°), Camilo Ugo Carabelli (107°), Facundo Bagnis (119°) y Julia Riera (94°) no superaron el primer corte y quedaron eliminados.

Cuadro principal del Masters 1000 de Roma 2024

Rama masculina

Así está la parte alta del cuadro principal del Masters 1000 de Roma 2024 ATP

Así está la parte baja del cuadro principal del Masters 1000 de Roma 2024 ATP

Rama femenina

Así está la parte alta del cuadro principal femenino del Masters 1000 de Roma 2024 wta

Así está la parte baja del cuadro principal femenino del Masters 1000 de Roma 2024 WTA

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2024

El torneo se disputa en el Foro Itálico de Roma, Italia, sobre superficie de polvo de ladrillo desde este martes 7 hasta el domingo 19 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

El campeonato, inicialmente denominado Abierto de Italia, se disputa desde la década del ‘30 y los máximos ganadores son Rafael Nadal en la rama masculina (10 títulos) y Chris Evert en la femenina (cinco). El español se impuso en 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021; mientras que la estadounidense levantó el trofeo en 1974, 1975, 1980, 1981 y 1982. En la Era Abierta, desde 1969, cuatro argentinos fueron campeones en Roma: Gabriela Sabatini en 1988, 1989, 1991 y 1992, Guillermo Vilas en 1980, José Luis Clerc en 1981 y Alberto Mancini en 1989.

Rama masculina

Rafael Nadal (España) - 10 títulos.

Novak Djokovic (Serbia) - Seis.

Thomas Muster (Austria) - Tres.

Ilie Năstase (Rumania), Björn Borg (Suecia), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Andrés Gómez (Ecuador), Ivan Lendl (Checoslovaquia) y Jim Courier (Estados Unidos) - Dos cada uno.

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Roma, con 10 títulos THOMAS COEX - AFP

Rama femenina

Chris Evert (Estados Unidos) - Cinco títulos.

Gabriela Sabatini (Argentina), Concepción Martínez (España) y Serena Williams (Estados Unidos) - Cuatro cada una.

Maria Sharapova (Rusia) - Tres.

Mónica Seles (Estados Unidos), Martina Hingis (Suiza), Amelie Mauresmo (Francia), Jelena Jankovic (Serbia), Elina Svitolina (Ucrania) e Iga Swiatek (Polonia) - Dos cada una.

La estadounidense Chris Evert levantó el trofeo del Masters 1000 de Roma cinco veces Focus On Sport - Getty Images North America

