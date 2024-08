Qué es el Clostebol, la sustancia que utilizó Jannik Sinner y por la que dio positivo en un control antidopaje

Escuchar

El tenista número 1 del mundo, Jannik Sinner, dio positivo en dos pruebas antidopaje (en marzo pasado, en Indian Wells y fuera del torneo). Pero un tribunal independiente dictaminó que el italiano no tiene “ninguna culpa o negligencia”, por lo que no será suspendido. Sí se decidió quitarle los 400 puntos de la semifinal de Indian Wells y el correspondiente premio en metálico, unos 300.000 euros. La sustancia utilizada por el italiano fue Clostebol, que es un esteroide anabólico que puede ayudar a aumentar el rendimiento y que los deportistas no pueden utilizar sin una necesidad terapéutica específica.

Según detalla el medio italiano La Gazzetta dello Sport en su investigación, el acetato de Clostebol es un esteroide anabólico que también se encuentra en medicamentos de venta libre que se utilizan principalmente para acelerar la curación de las lesiones cutáneas. Desde el punto de vista químico es similar a la testosterona; la diferencia está en un solo átomo de cloro que evita la conversión en dihidrotestosterona y estrógeno.

Jannik Sinner dio positivo en dos controles antidopaje pero no será sancionado HENRY NICHOLLS - AFP

Lo que explicó Sinner es que “la sustancia había entrado en su organismo como resultado de la contaminación por parte de un miembro de su equipo (el fisioterapeuta, según La Gazzetta dello Sport), que se había estado aplicando un aerosol de venta libre (disponible en Italia) que contenía Clostebol en su propia piel para tratar una pequeña herida.

Por otra parte, las cremas y aerosoles que tienen como ingredientes activos acetato de Clostebol y sulfato de Neomicina (que es un antibiótico) se utilizan para tratar abrasiones y erosiones de la piel, lesiones, heridas de diversos tipos (quemaduras, infectadas o de curación lenta), irritación, enrojecimiento, agrietamiento, Ulceraciones cutáneas, descamaciones, escaras, úlceras varicosas que aparecen como consecuencia de una mala circulación, úlceras por traumatismos, pero también fisuras anales o fisuras en los pezones debidas a la lactancia. Los productos a base de Clostebol se utilizan únicamente de forma local sobre la piel, realizando aproximadamente una o dos aplicaciones al día, pulverizando o extendiendo la sustancia directamente sobre la herida, que luego se puede cubrir con una gasa esterilizada.

Tras consultar con expertos científicos, que concluyeron que la explicación del jugador era creíble, la ITIA no se opuso a las apelaciones del jugador para levantar las suspensiones provisionales. La ITIA llevó a cabo una investigación que incluyó múltiples entrevistas con Sinner y su equipo de trabajo. Tras la investigación, la ITIA aceptó la explicación del jugador sobre la fuente de Clostebol encontrada en su muestra y que la infracción no fue intencional.

Jannik Sinner viene de consagrarse campeón este lunes en Cincinnati MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En cuanto a los efectos secundarios, si el Clostebol se utiliza durante períodos bastante prolongados y en un área de piel suficientemente grande, el paso del fármaco al torrente sanguíneo puede provocar un aumento del vello. Además, también puede provocar fenómenos de alergia. Otro tema importante es que cualquier persona puede adquirir cremas o aerosoles a base de Clostebol en farmacias sin necesidad de prescripción médica, pero el folleto informativo dice: “Para quienes practican actividades deportivas: el uso del fármaco sin necesidad terapéutica constituye dopaje y todavía puede dar positivo en pruebas antidopaje “. Por este motivo, los deportistas no pueden utilizarlo sin una necesidad terapéutica real y una autorización específica.

A veces sucede que el error ocurre por parte de médicos y fisioterapeutas, que utilizan spray a base de Clostebol en deportistas sin darse cuenta del peligro, tal como explicó Sinner que sucedió con su fisioterapeuta. De hecho, debe considerarse el hecho de que el acetato de Clostebol es un esteroide anabólico que puede ayudar a aumentar el rendimiento físico dependiendo, obviamente, de las cantidades y métodos de ingesta, ciertamente no mediante el uso de cremas o aerosoles curativos.

Clostebol es uno de los esteroides que los atletas de la República Democrática Alemana se vieron obligados a utilizar entre finales de los años 1960 y finales de los 1980. En ese caso se habló de dopaje de Estado porque los deportistas que lo tomaban ni siquiera podían elegir si utilizar o no sustancias dopantes. Entre otras cosas, muchos de ellos presentaron posteriormente graves problemas de salud, hasta el punto de que en 2006 el parlamento alemán aprobó una ley para indemnizar a los que aún estaban vivos. Posteriormente, en los últimos años, muchos deportistas han dado positivo en pruebas antidopaje debido al uso inadvertido de Clostebol a través de aerosoles y cremas.

