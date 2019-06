Nadal es el tercer preclasificado en Wimbledon Fuente: AFP

El suizo Roger Federer fue designado este miércoles segundo cabeza de serie del torneo británico de Wimbledon, por delante de su gran rival, Rafael Nadal, a pesar de ir por detrás del español en la clasificación del ranking ATP.

Nadal, número dos del ranking y escolta del serbio Novak Djokovic, se había quejado el lunes del sistema único que tiene Wimbledon para determinar sus cabezas de serie combinando los puntos del ránking ATP con los resultados obtenidos en el césped.

Así el mallorquín de 33 años, ganador de 18 títulos del Grand Slam, tiene asegurando encontrarse en la misma mitad del cuadro que Federer o Djokovic, actual campeón de Wimbledon.

Pese a todo, Nadal, ganador de Wimbledon en 2008 y 2010, había avanzado que aceptaría un tercer lugar y luchará para ganar todos los partidos necesarios. "Si soy el número 3, para llegar a la final, Djokovic o Federer estarán en mi cuadro. Solo puede darse en semifinales, por lo que tengo que ganar cinco partidos", declaró al canal de televisión español Movistar.

Rafa Nadal en Wimbledon Fuente: LA NACION - Crédito: DPA

"No solo en mi caso particular, ha ocurrido muchas otras veces que hay jugadores que por derecho propio, porque han jugado bien todo el año en todas las superficies, se han ganado un estatus y allí no se respeta el estatus que se han ganado. Por este motivo les podría tocar cuadros más complicados", afirmó.

Los otros tres torneos del Grand Slam se ciñen a la clasificación ATP para establecer los cabezas de serie

"Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga", señaló Nadal, considerando que sería más correcto si todos tuviesen en cuenta los resultados en sus respectivas superficies.

Así, en Wimbledon, el sudafricano Kevin Anderson, octavo del mundo, será cuarta raqueta tras llegar a la final por primera vez el año pasado contra Djokovic. El español Roberto Bautista Agut será cabeza de serie número 23, seguido por los argentinos Diego Schwartzman (24) y Guido Pella (26).

Por su parte, el cuadro femenino respeta el ránking mundial: reciente ganadora de Roland Garros, la australiana Ashleigh Barty encabezará el torneo seguida por la japonesa Naomi Osaka. Actual campeona, la alemana Angelique Kerber es número 5 y las españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez 26 y 30 respectivamente.