Rafael Nadal, la lesión en el Australian Open y una confesión: “Me arranqué un poquito el tendón”

Rafael Nadal disputó su último encuentro el 18 de enero pasado. Una derrota en sets corridos frente al estadounidense Mackenzie McDonald, 65° del ranking, en la segunda rueda, marcaba una salida demasiado temprana del Australian Open en el que defendía el título. Se sabía (se sabe) que estaba lesionado, que no había terminado bien la gira 2022, y tampoco arrancó de la mejor manera la temporada 2023, con tres derrotas en cuatro encuentros.

Con pocos partidos encima, todavía no se sabe cuándo regresará Nadal a las canchas. El zurdo manacorí se dio de baja del Masters 1000 de Indian Wells, y lo más probable es que tampoco acuda a Miami, donde hace años que no juega. ¿Empezará la temporada europea de polvo de ladrillo en Montecarlo? De esos temas habló Nadal este jueves, en el estadio Santiago Bernabéu, donde fue a ver a su Real Madrid en el Clásico contra Barcelona por la Copa del Rey.

Rafael Nadal en la noche del jueves en el Estadio Santiago Bernabeu, donde acudió a ver el Clásico entre Real Madrid y Barcelona David S. Bustamante/Soccrates - Getty Images Europe

“Voy muy poco a poco. Voy viendo semana a semana, estoy haciéndome pruebas para ver la evolución de la lesión. No he hablado mucho desde lo que pasó en Australia, pero en Australia me hice una avería grande, grande. Fue una rotura muy grande en el músculo, me arranqué un poquito el tendón”, contó Nadal en declaraciones a Movistar Fútbol.

Vale destacar que Nadal, de 36 años, arrastra desde hace tiempo el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad crónica que le afecta el hueso escafoides y que le causa dolores permanentes, más o menos soportables de acuerdo con los tratamientos de recuperación que realiza.

Rafael Nadal y una imagen de su último partido, en la derrota frente a Mackenzie McDonald en Melbourne MARTIN KEEP - AFP

“Es un sitio muy complicado el psoas en todos los deportes, pero en el tenis tomamos fuerza de ahí, con lo que es una evolución más lenta de lo que nos gustaría. No nos queda más remedio que ser pacientes. Es verdad que el calendario va pasando y que ya no tengo 20 años, y después de un año como el que yo llevo uno se va cansando, pero hago lo que puedo. Cada día estoy en la Academia entrenándome, gimnasio, recuperación, pego 15 o 20 minutos en pista para que el brazo no degenere. Pero ahora mismo estoy pendiente de evolución”, aceptó Nadal sobre lo que le ha llevado tratar de recuperarse, y de lo que le falta para estar a pleno.

Las lesiones que redujeron su calendario complican la situación del español en el ranking. Durante 18 años, y a despecho de todos los problemas físicos que atravesó, Rafa se mantuvo invariablemente dentro de los 10 mejores del mundo. Esa situación puede cambiar en las próximas semanas, y posiblemente al final de Indian Wells o Miami, podría ser desplazado y salir del Top 10.

Nadal todavía no tiene claro cuándo volverá a competir, aunque Roland Garros es el gran objetivo de la temporada

Al respecto, Rafa señaló: “Prefiero estar en el Top 10, es evidente. Pero al final uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Con todas las lesiones que he tenido a lo largo de los últimos 18 años, no haber salido de allí en ninguna ocasión es prácticamente un milagro. Ha llegado un momento en el que el último año han pasado muchas cosas: rotura de costilla, dos roturas abdominales, ahora el psoas, los problemas en el pie... En el tenis, con un ranking que dura un año, sabes que si no juegas, sales del top ten”.

En este contexto, Nadal aceptó que le quedan por delante varias semanas de entrenamientos. ¿Cuándo volverá a jugar? Aún no está claro. Sí, como siempre, hay una idea fija: Roland Garros, ese torneo que ganó en 14 ocasiones y que tiene su estatua a metros del estadio Philippe-Chatrier. Una posible fecha de regreso es dentro de cinco semanas, cuando empiece el Abierto de Montecarlo el 9 de abril próximo.

En veremos: Rafa podría volver al circuito para la gira europea de canchas lentas

Al respecto, el zurdo de Manacor contó: “No sé si será (en) Montecarlo, no sé si será Barcelona, si será Madrid, pero a mí me apetece jugar, así que, cuando pueda estar, volveré enseguida. Ahora viene la temporada de tierra y hay que intentar sumar. Pero lo importante para mí, más allá de todo eso, es intentar estar sano, y cuando compita en tierra, sentir que puedo competir por lo que quiero, y luchar por el objetivo final, que ahora mismo tiene que ser Roland Garros”. Allí apunta Nadal, a un 15° título en el Bois de Boulogne y a un 23er Grand Slam, en esa lucha palmo a palmo que sostiene con Novak Djokovic por el primer lugar en la lista de los más ganadores de los cuatro grandes.

LA NACION