Rafael Nadal volvió a jugar después de 102 días y emocionó a todos: derrotó a Flavio Cobolli en Barcelona luciendo pinceladas del viejo Matador

Muchos de los aproximadamente 8000 espectadores que poblaron el court central del Real Club de Tenis Barcelona temían no volver a ver en forma oficial al catorce veces campeón de Roland Garros. Rafael Nadal, una leyenda viviente del deporte de las raquetas, castigado en las últimas dos temporadas por las lesiones, volvió a jugar. Lo hizo sobre el polvo de ladrillo del Conde de Godó, el tradicional certamen que ganó doce veces y cuyo escenario principal lleva su nombre. Cerca de cumplir 38 años (el 3 de junio), rodeado de incertidumbre y de sus afectos en las tribunas, el mallorquín reapareció en el tour luego de 102 días (su último partido había sido el 5 de enero, en Brisbane).

La jerarquía intacta de Rafael Nadal, una leyenda del tenis, en Barcelona PAU BARRENA - AFP

Más allá de los indisimulables nervios y del puñado de errores esperables por la falta de ritmo de competencia, el juego de Nadal no pareció oxidado ; al contrario. Venció al italiano Flavio Cobolli (62° del ranking, 21 años) por 6-2 y 6-3, en 1h25m, para avanzar a la segunda ronda, donde tendrá un desafío de mayor jerarquía: el australiano Alex De Miñaur, 11° del ranking. “Estoy contento de estar aquí. Tengo muchos y muy buenos recuerdos del torneo. Desgraciadamente, no he podido estar en los últimos años, pero ahora he podido venir como decisión de último momento. No había venido antes porque no sabía muy bien qué decidir...”, fueron las cautas palabras de Nadal durante la masiva rueda de prensa realizada este lunes, antes del debut. Bajarse de Montecarlo, el primer gran torneo de la gira europea sobre polvo de ladrillo, le había dolido y por eso tomó su nuevo desafío con calma.

Un tiro ganador marca registrada

Con camiseta y short de color lila, zapatillas y medias bancas, vincha y muñequeras fucsia, la figura de Nadal se adueñó de todo el cariño del público ni bien puso un pie sobre el court catalán. Al ingresar en la cancha recibió una ovación inolvidable. Al perder terreno, siendo el 644° de las posiciones del ATP Tour, pero compitiendo en Barcelona con ranking protegido, el 22 veces ganador individual de Grand Slam no pareció vivir el partido frente a Cobolli como una suerte de dulce homenaje. Con sus padres Sebastián y Ana María, su esposa Xisca, su hijo Rafael y su hermana Maribel en los palcos, encaró el partido con firmeza y seriedad, con vehemencia y el ceño fruncido. Con ganas de volver a rugir. Su último partido oficial sobre polvo de ladrillo había sido el 5 de junio de 2022, al vencer a Casper Ruud en la final del Abierto de Francia (681 días), pero tenía la certeza de dominar la tierra como nadie: 474 éxitos, 45 derrotas, un porcentaje de efectividad del 91.3% y 63 de sus 92 títulos sobre esa superficie.

Con sus tres entrenadores en el box (Carlos Moya, Marc López y el argentino Gustavo Marcaccio), Nadal dominó desde el inicio al joven Cobolli, un fanático de la Roma que se hizo profesional en 2020, cuando Rafa ya había ganado 20 de sus 22 trofeos majors. El italiano pareció intimidado por el rival y el contexto (el fervor del público): tenso, en el primer set cedió su saque en el cuarto game y, también, en el octavo. Cobolli se soltó un poco más en el segundo parcial, pero Nadal también. Es más, el español obsequió algunos impactos de drive dignos de sus mejores épocas, despertando la emoción de los espectadores. El exnúmero 1 del mundo anotó ocho tiros ganadores (seis de drive, dos de revés) y cometió 22 errores no forzados (41 de Cobolli). Aunque se lo observó limitado en algunas maniobras y con menos explosión de lo normal en los desplazamientos, en líneas generales lució bien físicamente. También mostró los tics (o rutinas) que lo acompañaron durante su rica y extensa carrera.

El italiano Flavio Cobolli en un poblado estadio Rafa Nadal compitiendo contra... Rafa Nadal, por la primera ronda del ATP de Barcelona PAU BARRENA - AFP

A partir de sus dificultades en el músculo abdominal, el movimiento para sacar se había convertido en el mayor obstáculo para Rafa en los últimos meses. Ante Cobolli se notó claramente que no sirvió a la máxima potencia (anotó segundos saques a 143km/h), priorizó la colocación de la pelota y la efectividad del golpe: así fue como no anotó aces, cometió tres dobles faltas, logró el 65% de los primeros servicios, ganando el 78% de los puntos con el primer saque (25 de 32) y el 53% con el segundo. El italiano le generó dos chances de quiebre (concretó sólo una). Nadal extendió su marca a 78-0 contra jugadores ubicados afuera del top 20 sobre canchas de polvo de ladrillo desde que perdió ante el uruguayo Pablo Cuevas (45°), en las semifinales de Río de Janeiro 2016.

“Siempre es más complicado volver de un período de lesiones, especialmente cuando tienes una edad avanzada. Las cosas se ponen más duras. Tengo que atravesar momentos complicados pero, al mismo tiempo, significa mucho para mí poder estar en el tour durante unos días, entrenar con los chicos y quizás... competir un poco. Sigo disfrutando del proceso. Me alegra comenzar con una victoria, sin ninguna duda”, apuntó Nadal, que se mostró muy concentrado durante el desafío con Cobolli.

Rafa Nadal, símbolo de una época dorada e irrepetible del tenis, volvió a competir, lo que no es poco. Durante los últimos dos años le tocó ingresar en el quirófano, someterse a tediosos procesos de rehabilitación y estar envuelto en un mar de dudas. No fueron pocos los que pronosticaron el final de su carrera. El partido ante Cobolli en el Conde de Godó no invita a descorchar champan (habrá que ver cómo reacciona su cuerpo dentro de unas horas), pero el español, uno de los grandes competidores de todos los tiempos, se dio el gusto de volver a sentirse tenista. Y emocionó a todos.

El resumen del triunfo de Nadal ante Cobolli