Rafael Nadal vs. Alexander Zverev, en el posible último partido del español en Roland Garros

Rafael Nadal se mide este lunes frente al alemán Alexander Zverev en la primera rueda de Roland Garros 2024. El mallorquín no pudo debutar en Roland Garros 2004 por una lesión en el escafoides del pie izquierdo. Pero cuando desembarcó en París un año después lo hizo como si fuera una bestia hambrienta. Los títulos de esos meses en Costa do Sauipe, Acapulco, Montecarlo, Barcelona y Roma (además de una extraordinaria final perdida en Miami con Roger Federer, por entonces N° 1), provocaron una expectativa muy grande alrededor del mallorquín, que en diez días cumpliría 19 años.

Tras un camino arrollador, que incluyó un triunfo ante Federer en las semifinales, el 5 de junio de 2005, Nadal conquistó por primera vez la Copa de los Mosqueteros, venciendo en la definición al argentino Mariano Puerta, que luego sería suspendido por dar positivo en un control antidopaje de la final. Desde entonces, coronarse en el Abierto de Francia se convirtió en una costumbre para el Matador. En una de las hazañas más impactantes de la historia del deporte, Rafa conquistó 14 veces el título: tras 2005, lo logró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

Alexander Zverev y Rafa Nadal se miden por la primera ronda de Roland Garros EMMANUEL DUNAND - AFP

Las dificultades físicas, incluido un ingreso en el quirófano, perturbaron a Nadal durante las últimas dos temporadas. Mucho se temió y se especuló sobre su futuro. Pero lo cierto es que después de muchos malos augurios, el exnúmero 1 del mundo hoy vuelve a competir en Roland Garros. Ingresará en el estadio Philippe-Chatrier por primera vez después de 722 días, tras la final de 2022, en la que derrotó al noruego Casper Ruud. Su desafío se presenta de alto riesgo: al no ser preclasificado, Nadal corría el riesgo de medirse con uno de los 32 mejores. Y eso ocurrió con el sorteo. Alexander Zverev , número 4 del mundo y reciente ganador del Masters 1000 de Roma, será su obstáculo en la primera ronda.

Todo lo que gira alrededor de Nadal en París tiene una pizca de melancolía. Sus familiares de Mallorca llegaron a la capital francesa para verlo competir, quizás, por última vez en el Grand Slam parisino. De todos modos, fue el propio Rafa el que pidió cancelar cualquier tipo de homenaje, dejando una puerta abierta para el futuro. “Hay un gran porcentaje de que sea mi último Roland Garros, pero si me preguntáis si es el último, lo siento, pero no quiero decir que sí. No soy ese tipo de hombre que reaccione por una derrota. No quiero cerrar al cien por cien la puerta, por tres razones. La primera, porque estoy disfrutando con el tenis. Después, porque estoy viajando con la familia y ellos también están disfrutando de este proceso. Y tercero, porque aún no he podido explorar de verdad hasta dónde puedo llegar, sin limitaciones”, explicó el 22 veces campeón de Grand Slam. Su cuerpo hablará.

Los fanáticos de Nadal posando con banderas y la estatua del español en Roland Garros Aurelien Morissard - AP

Nadal, que cumplirá 38 años el 3 de junio, llegó hace una semana a París y realizó, con buenos resultados, exigentes entrenamientos con jugadores de categoría como Daniil Medvedev, Holger Rune, Sebastian Korda, Stan Wawrinka y el argentino Mariano Navone.

Nadal tiene un registro impactante triunfos en Roland Garros: 112. Solamente tiene tres derrotas: ante el sueco Robin Soderling en los 8vos de final de 2009 (año en el que Federer aprovechó y fue campeón por única vez en París), frente al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final de 2015 y contra Nole en las semifinales de 2021. Además, en 2016, por una lesión de muñeca, no se presentó antes de medirse con el español Marcel Granollers en la tercera ronda.

Sinner, sin dificultades y por el N° 1

Jannik Sinner , el (hasta ahora) número 2 del mundo, que tuvo que renunciar al Masters 1000 de Roma por un problema en la cadera y no competía desde el 30 de abril (en Madrid), despejó las dudas este lunes en su debut en Roland Garros venciendo, en el court Suzanne-Lenglen y en forma convincente, a Christopher Banks (EE.UU., 43°) por 6-3, 6-3 y 6-4. El italiano, campeón en Australia del primer Grand Slam de la temporada, se mostró con solidez, rompiendo hasta en cinco ocasiones el saque del norteamericano y salvando hasta nueve de las diez pelotas de quiebre que tuvo en contra.

De 22 años, Sinner se medirá en la segunda ronda con el veterano francés Richard Gasquet (124°). El italiano podría arrebatarle el N° 1 del mundo al serbio Novak Djokovic en función de los resultados de los próximos días en el Abierto de Francia (Nole es el campeón defensor). Sinner logró tres títulos este año: además del Abierto de Australia, conquistó Rotterdam y Miami.

Lo mejor del triunfo de Sinner

En el estadio central, el Philippe-Chatrier, la tunecina Ons Jabeur , número 9 del ranking, derrotó a la estadounidense Sachia Vickery (124°) por 6-3 y 6-2, en la primera ronda de Roland Garros, con el techo retráctil cerrado debido a las malas condiciones climáticas en París. En una hora y 21 minutos, Jabeur, cuyo mejor resultado en Roland Garros fueron los cuartos de final de 2023, avanzó a la segunda ronda, donde podría enfrentarse con la colombiana Camila Osorio o la ucraniana Anhelina Kalinina.

