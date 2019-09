Rafael Nadal y Roger Federer: cómo tentarse de la risa en plena Laver Cup

Nadal le explica a Tsitsitpas; detrás, Federer no puede contener la risa y los mira Björn Borg Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2019 • 23:59

Fue un momento de humor, de los tantos que se vienen dando en la desacartonada Laver Cup, el torneo que se disputa en Ginebra, Suiza, entre Europa y Resto del Mundo con las grandes figuras del circuito tenístico. Con el score 7-3 en favor, Rafael Nadal y al griego Stefanos Tsitsipas enfrentaban en dobles a la pareja integrada por el australiano Nick Kyrgios y el estadounidense Jack Sock.

En un descanso, como suele ser habitual, no sólo hablan entre ellos junto con el capitán: también se suman los otros integrantes del equipo. Nadal y Tsitsipas habían perdido el primer set (6-4) y estaban arriba 4-1 en el segundo. Pero no había coordinación en la red, no se entendían las señas. Entonces, se armó un cónclave. Y en medio de las bromas, Roger Federer, el factótum de esta competencia.

Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas: les costó coordinar acciones de ataque Crédito: AP

El mejor momento, que hasta provocó las risas del capitán Björn Borg, fue cuando Nadal tomó una decisión y le explicó a Tsitsipas cómo moverse en la red. "Mirá, cuando te marco la jugada con el puño cerrado, te quedás en el lugar. Y con cualquier dedo, te cruzás". Salvo el griego, un tanto más reservado, los demás festejaron la ocurrencia de Rafa, que el día anterior ya había protagonizado un momento de hilaridad al asesorar junto con Roger al italiano Fabio Fognini, que la estaba pasando mal con Jack Sock.

Lo acompañó hasta el baño

Poco más tarde, luego de que Europa ganara el segundo set, hubo otro gag: Nadal salió corriendo hacia el baño y detrás suyo, corriendo, Federer.

Finalmente, Kyrgios-Sock ganaron el dobles por 6-4, 3-6 y 10-6. En los otros partidos, Nadal (E) le ganó a Milos Raonic (RdM) por 6-3 y 7-6 (7-1), John Isner (RdM) a Alexander Zverev (E) por 6-7 (2-7), 6-4 y 10-1 y Federer (E) a Kyrgios (RdM) por 6-7 (2-7), 7-5 y 10-7.

El festejo de Nick Kyrgios y Jack Sock tras vencer a Rafael Nadal y Stefanos Tsitsipas Crédito: AP

El score global quedó 7-5 para Europa y la serie se definirá este domingo, desde las 10.30 de la Argentina.

Para el domingo, quedaron estos choques: Federer / Nadal (E) vs. Isner / Sock (RdM), Nadal (E) vs. Kyrgios (RdM), Federer (E) vs. Isner (RdM) y Alexander Zverev (E) vs. Milos Raonic (Rd M).