Rafael Nadal y su última semana como tenista profesional: “No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar”

El mundo del deporte, especialmente el del tenis, comienza a transitar una semana sensible, histórica y melancólica. Se acerca el final de la carrera de una leyenda inigualable. El español Rafael Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam (14 en Roland Garros), competirá por última vez en forma oficial. Lo hará en la Copa Davis, en su país (en la ciudad de Málaga), durante el “Final 8″, la etapa que reúne a los mejores ocho países rumbo a la conquista de la Ensaladera. Claro que, competitivo como siempre, el Matador está pensando, primero, en ganar el trofeo, y, luego, en el adiós profesional.

“No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición de equipos y lo más importante es ayudar al grupo. Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer”, explicó el mallorquín durante una rueda de prensa. El exnúmero 1 del mundo no confirmó todavía si el capitán español, David Ferrer, lo utilizará este martes en el desafío de cuartos de final ante Países Bajos: “Si yo soy el que está en la cancha, lo haré con la máxima ilusión y determinación. Todo lo demás es trabajo de David, que tomará las decisiones que considere mejor para el equipo”. Rafa podría actuar en dobles.

Rafael Nadal durante uno de los ensayos en Málaga JORGE GUERRERO - AFP

Arropado por sus compañeros Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, el doblista Marcel Granollers (habitual compañero del marplatense Horacio Zeballos en el tour) y Pedro Martínez, Nadal explicó cómo está ante su inminente retiro: ”Me siento bien, llevo pensándolo bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y lo decidí con el tiempo. Estoy disfrutando la semana, no pongo mucha atención en la retirada. Será un gran cambio en mi vida después de esta semana. Estoy emocionado y feliz de estar aquí”. Nadal es profesional desde 2001 y su registro de partidos es de 1080 triunfos y 227 derrotas (92 títulos). “La vida sigue y todos los jugadores pasan por este proceso de su retirada. Soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Disfrutar del deporte de otra forma”, apuntó.

El equipo español de Copa Davis en Málaga: Roberto Bautista Agut, Pedro Martínez, Marcel Granollers, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal y el capitán David Ferrer Getty Images/ITF - Getty Images Europe

Se espera que tanto Roger Federer como Novak Djokovic viajen a Málaga para acompañar la despedida de Nadal. “No sé si jugaré o no algún partido. He jugado muy poco durante los últimos tiempos. He intentado trabajar lo más duro posible el último mes y medio. Estoy intentando dar lo máximo para esta cita. Cuando no compites tan a menudo, es difícil mantener el nivel de forma constante. En cuanto a la presencia de Roger, no sé si vendrá aquí. Lo va a intentar, pero tiene una agenda muy apretada”, expresó Nadal, de 38 años, que durante las últimas dos temporadas se vio mortificado por las lesiones. Si no fuera por las dificultades físicas, precisamente, seguiría jugando.

Ensayo de dobles con Granollers

“Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero es que no tengo el nivel de entrenar de la forma que me compense a nivel individual. Hace un año dije que no quería retirarme en una sala de prensa. Por eso fui a la operación. No ha ido lo mejor que podía haber ido. Por eso he decidido retirarme. Dije que lo normal era retirarse en 2024 y así será”, afirmó el Matador, un gladiador de los courts que ha triturado rivales con la mente. Con su optimismo y capacidad competitiva desmoralizó hasta al más optimista.

Carlos Alcaraz junto a Rafael Nadal en Málaga Manu Fernandez - AP

“Para mí era un sueño jugar con Rafa y el dobles (en los Juegos Olímpicos de París 2024) fue muy especial. Representar a España en la Davis, estar con él, compartir muchos momentos con Rafa en su último rato en la cancha, va a ser muy especial para todo el mundo”, agregó Carlitos Alcaraz, actual número 3 del mundo. Ferrer, en su función de capitán, no reveló qué jugadores actuarán este martes ante Países Bajos, pero obviamente Nadal tendrá su gran momento durante la semana.

LA NACION