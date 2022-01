Renata Voracova, la tenista aislada en Melbourne en el mismo hotel que Novak Djokovic

Renata Voracova tiene 38 años, fue Top 30 hace algunas temporadas y tiene 11 títulos WTA en dobles. Pero en las últimas horas se convirtió en noticia al estar aislada en el mismo hotel en el que está retenido el número 1 del mundo Novak Djokovic.

Voracova, actualmente 81 en el ranking de dobles, fue aislada en Melbourne en el mismo hotel que Djokovic, según lo anunció este viernes el ministerio checo de Asuntos Exteriores, y la propia jugadora dijo sentirse “como en una prisión” y que había aceptado dejar el país y no participar en el próximo Abierto de Australia, que comenzará el lunes 17, “porque sus posibilidades de entrenamiento son limitadas”.

En una entrevista concedida a los diarios checos DNES y Sport, Voracova habló de su experiencia en ese centro: ”Estoy en una habitación y no puedo ir a ninguna parte. No puedo abrir mi ventana más que unos centímetros”.

Voracova, retenida en Melbourne después de jugar un torneo MIGUEL MEDINA - AFP

”Hay guardias por todas partes, incluso debajo de mi ventana, algo que es bastante gracioso. Quizás piensen que voy a saltar y fugarme. Me traen comida y hay un vigilante en el pasillo. Todo está racionado. Me siento un poco como en una prisión”, remarcó la jugadora checa. “Estuve varias horas en un interrogatorio y no quisiera volver a pasar por algo así. No hay una certeza de que se vaya a revocar la decisión, porque necesitaría solicitar otras visas y esperar una semana encerrada en un hotel”, explicó.

Voracova, de 38 años y especialista de dobles, también cuenta con una exención médica, ya que se recuperó recientemente del Covid (lo sufrió en Navidad) indicó el diario checo Sport, por lo que esgrimió el mismo argumento que su colega serbio. Incluso, llegó a disputar un partido del torneo WTA que se disputa esta semana en Melbourne, con la polaca Katarzyna Piter como compañera, pero perdieron en primera vuelta, y si situación fue “reevaluada” después de su participación.

Renata Voracova es la 81a del ranking mundial de dobles femenino - - JIJI PRESS

En su caso, la potencial deportación de Voracova enciende otra polémica sobre por qué se le permitió en su momento ingresar a Australia si el gobierno federal consideró que tener una infección en los últimos seis meses no era considerado como una situación válida para solicitar una exención médica.

“Hice todo lo que me pidieron. Entiendo que Tennis Australia (la federación de tenis de ese país) nos ha engañado, lo cual es muy molesto. Yo quería concentrarme en el tenis, no en las visas ni en la cuarentena. Es realmente extraño que haya podido estar una semana aquí, hasta jugué hasta un partido”, contó la checa.

Djokovic, opuesto a la vacunación obligatoria, intentó ingresar en Australia esta semana gracias a una exención médica solicitada, y a pesar de las estrictas restricciones impuestas por el país en caso de pandemia. Pero el número 1 mundial fue retenido en el aeropuerto y luego trasladado a un aojamiento en Melbourne, y su visado fue anulado en espera de una decisión de la justicia, en una audiencia prevista para el lunes.

El ministerio declaró que el consulado general checo en Sydney se ocupa de la situación.