Road to Australia: la segunda edición del torneo de exhibición que conecta con el primer Grand Slam del año

Una cancha de superficie dura y de colores celeste y azul montada en el emblemático court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club. La propuesta de Road to Australia, un torneo de exhibición que tiene como objetivo brindar un espectáculo inspirado en el Abierto de Australia y servirle de preparación a los jugadores para el primer grande del año, despertó buena expectativa y tuvo su primera edición en diciembre de 2025. Y ya está confirmada la segunda edición: del 16 al 20 de diciembre próximo, también en el BALTC.

Entre los jugadores confirmados para el cuadro masculino se destacan el geselino que representa a Italia Luciano Darderi (23° del ranking ATP), el chileno Alejandro Tabilo (31°), el peruano Ignacio Buse (33°), el paraguayo Daniel Vallejo (54°) y los argentinos Juan Manuel Cerúndolo (53°), Thiago Tirante (50°), Sebastián Báez (49°) y Román Burruchaga (62°). Entre las mujeres, la nómina inicial incluye a las argentinas Julia Riera (141° del WTA Tour; buscará revalidar el título obtenido en 2025) y Jazmín Ortenzi (150°). Mariano Navone fue el ganador entre los hombres. En los próximos días se anunciarán más participantes (masculinos y femeninos).

Protagonistas del Road to Australia 2025: Jazmín Ortenzi, Julia Riera, Mariano Navone y Román Burruchaga

Tratando de seguir innovando, la organización del evento, a cargo de la empresa We Grow, anunció otro atractivo. El One Point Challenge. Se trata de un torneo para jugadores no profesionales, con un formato que no otorga margen de error, en el que la regla es “Un punto define todo”. La mecánica es simple e implacable: “Si ganás, te quedás” y “Si perdés, te vas a casa”.

¿En qué consiste? Habrá una clasificación y se disputará del 10 al 15 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires o Vicente López, en una sede a confirmar, con cupos limitados. Los primeros 14 amateurs de la qualy lograrán clasificarse para el cuadro principal del torneo. La fase principal del One Point Challenge se llevará a cabo del 16 al 20 de diciembre, en el BALTC, durante el Road to Australia.

Para más detalles sobre el evento y la venta de entradas, en road2australia.com.

Exhibición en La Plata

Tomás Etcheverry, Thiago Tirante, Luciano Darderi y, por primera vez, Francisco Cerúndolo, serán los protagonistas de la tercera edición de la “Copa Ciudad de La Plata Century 21″, el sábado 28 de noviembre, en el club Universitario.

El festejo de Thiago Tirante en la Copa Davis, en la mejor temporada de su carrera Santiago Filipuzzi

Habrá tres encuentros con diferentes modalidades, en polvo de ladrillo: dos singles y un dobles. En primer lugar, Tirante se medirá con Darderi y, luego, Etcheverry ante Fran Cerúndolo. Para finalizar, los platenses, Tommy y Thiago, jugarán juntos, ante Cerúndolo y Darderi.

En la sede Gonnet del club Universitario se preparará la cancha con dos tribunas laterales, dándole al escenario una capacidad de dos mil espectadores. La venta de entradas es a través de plateaunotickets.com: lo recaudado será donado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.