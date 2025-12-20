Road2Aus: la nueva aventura del tenis en diciembre, del Australian Open al Buenos Aires

Oficialmente, el Australian Open, primer Grand Slam de 2026, comenzará el 12 de enero próximo, poco más de tres semanas. Pero, a modo de aperitivo, Buenos Aires pudo disfrutar en estos días de un anticipo de lo que suele verse cada verano en el Melbourne Park. Desde este año, a las propuestas deportivas de fin de año, se sumó Road2Aus, un torneo de exhibición creado por la empresa We Grow, con la idea de replicar, en una semana de diciembre, y por supuesto en otra escala, parte de la actividad del abierto australiano.

En cierto modo, Buenos Aires suele ser, a fin de año, una plaza interesante para ver tenis. A través de los años, se jugaron varias exhibiciones, llegaron figuras como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, y hace un par de décadas, se disputaba, también en cancha rápida, la Copa Argentina, con participación de varios integrantes de la recordada Legión. Pero este Road2Aus va un paso más allá, con la idea de adelantarse un poco al calendario y convertir el court central del Buenos Aires en una sucursal del Aussie Open. Es un espectáculo inusual, y que también les sirve a los jugadores como preparación, con la posibilidad de ensayar con una intensidad similar a la de los encuentros por los puntos.

Thiago Tirante, en un plano completamente celeste Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

La idea surgió hace unos meses, en conversaciones entre Emiliano Serrano, CEO de la empresa de management We Grow, y Andrés Schneiter, exjugador y entrenador. “Es impresionante cómo todo esto cobró vida. Estamos muy contentos. Por la parte deportiva, por un lado, pero también lo extra, como la oferta gastronómica que tiene el público y el espacio para los sponsors que nos acompañan. Esto es una propuesta integral. Somos muy conscientes de que éste es el primer torneo, que era y es un desafío muy grande, pero con esto estamos poniendo el primer ladrillo, y ahora tenemos que construir sobre esto. Ya establecimos un estándar, y de ahí hay que ir para arriba, aportar más a la gente, más en lo deportivo, que sea un espacio de entretenimiento”, le cuenta Serrano a LA NACION.

-¿Hay un público que quiere ver tenis en esta parte del año?

-Bueno, la verdad es que esa era nuestra gran pregunta, si en esta época del año, casi en Navidad, íbamos a lograr convocar gente. Y la respuesta es una sorpresa, en el sentido de que todo el mundo nos dice que es un flor de torneo. Es cierto que aún lo estamos construyendo, y que hay un montón para mejorar, pero tuvimos un muy buen feedback de la gente. Todo es parte del conocimiento que obviamente nos va a dar el correr de las ediciones.

El court central del Buenos Aires, en el polvo de ladrillo tradicional, con la misma superficie del Abierto australiano Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

El primer vistazo ya es un impacto: el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, acostumbrado al mundo naranja del polvo de ladrillo, luce un celeste combinado con el azul verdoso de la pista que remite invariablemente a las canchas de la gira oceánica. Las pelotas también son las que se utilizarán en Australia, y casi todos los jugadores también participarán en la primera cita grande de 2026.

¿Cómo se llegó a realizar una cancha con la misma superficie del Australian Open? “Empezamos hace unos 20 días con el trabajo, el proceso de fabricación y construcción de la cancha, que incluye varias capas de distintos materiales, que van desde el asfalto acrílico, una malla, una fibra de vidrio que va sobre el asfalto, luego un material especial que se llama polvo de caucho, y a continuación varias capas de una pintura especial que tiene caucho, y eso es lo que le da la rugosidad y la velocidad. Es un trabajo muy artesanal. Incluso en los días previos trajimos a varios jugadores para que la probaran y nos dieran el feedback para ver cómo estaba, y nos dijeron que estaba lenta, entonces le dimos otras manos de pintura para hacerla más rápida”, explica Serrano. La cancha, eso sí, deberá ser desarmada apenas termine este Road2Aus, ya que de inmediato comenzarán las tareas de producción del Argentina Open que se disputa en febrero.

Un momento de distensión, con Genaro Olivieri y Román Burruchaga NICOLAS AGUILERA

Hay un par de licencias reglamentarias: varios partidos se jugaron con el sistema de short set (4 games en vez de 6, con tie-break al llegar a 3), para que se puedan ver varios cotejos por día, por un lado, y para que los jugadores entren de a poco en ritmo y estos encuentros son valiosos como ensayos para lo que viene. Más allá de tratarse de una exhibición, buena parte de los puntos se juegan en serio, porque la competición, en todo sentido, también se entrena. Hasta el clima, con temperaturas superiores a los 30 grados, parecen acercarse a los rigores del verano de Melbourne. “Desde el primer día lo del short set fue una idea nuestra, porque no queríamos que los partidos sean una carga extra durante la pretemporada, cuando muchos jugadores están con un entrenamiento físico muy fuerte, y creemos que salieron unos partidos impresionantes”, explicó Serrano.

Román Burruchaga NICOLAS AGUILERA

Otra curiosidad: el jueves no hubo actividad por una disposición de la ATP, que establece que un jugador no puede participar en un evento de exhibición tres días seguidos, ya que los tenistas habían disputado encuentros el martes y miércoles. La explicación fue: “Esa limitación es más para los jugadores que para el evento en sí. No hay ningún problema con la ATP, y nosotros somos los que tenemos que cuidar a los jugadores, porque si no hay una multa muy importante. Es un tema reglamentario, pero fuera de eso no hubo ningún impedimento. Hablamos con la ATP desde el principio sobre esta idea y la respuesta de su lado fue muy positiva. No es que ellos nos tienen que aprobar algo, porque esto es algo particular, pero entendemos que siempre es mejor estar alineados y hacer las cosas en colaboración. Si queremos que esto sea a largo plazo, y que tenga el apoyo de los grandes jugadores, claramente hay que hacerlo de la manera más colaborativa posible, con mucha comunicación”.

Mariano Navone, finalista del certamen Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

Por otro lado, durante el año hubo contactos con Tennis Australia, la federación de este deporte en ese país, con la intención de que el vínculo sea algo más oficial, porque al Open le interesa difundir el tenis en esta región; de hecho, hay un torneo juvenil avalado por Australia que se disputa en Brasil. “Nos juntamos con ellos y las conversiones fueron muy buenas, pero sinceramente, por un tema de cercanía de tiempos, la resolución fue seguir las charlas y reanudar el contacto en el futuro. Les enviamos una invitación formal, con la idea de que esto sea algo mucho más grande, y que ellos puedan ser parte también”. Diego Schwartzman, el ex Top 10, que trabaja con Tennis Australia en la parte de representación de los jugadores, fue elegido por esa entidad para seguir esta primera edición del Road2Aus y tomar nota de cada aspecto del certamen. “Entendemos que con Diego ellos lo están viendo de primera mano, y eso para nosotros es espectacular, para que también puedan tener una idea del evento realizado”, agrega el director del torneo porteño.

Poner un torneo en funcionamiento requirió una inversión fuerte. Desde la organización, quedaron muy satisfechos con la respuesta ante el desafío de lo desconocido. Serrano remarcó: “Fue buenísima, sobre todo cuando los sponsors vinieron y pudieron ver lo que hicimos. Todo este año estuvimos contando qué íbamos a hacer, claramente porque era la primera vez de este torneo. Y, desde la confianza y desde el trabajo, muchos auspiciantes confiaron. Tenemos aproximadamente unos 20 sponsors, con distintos tipos de acuerdos, y con SAP como sponsor principal, que nos brindó un apoyo muy bueno, en términos económicos, de gente, en el know-how y propuestas de tecnología”.

Emiliano Serrano, CEO de We Grow, y Andrés Schneiter, ex tenista y entrenador x.com

Por supuesto, hay imponderables. En la jornada del viernes, hubo un cambio de última hora: Camilo Ugo Carabelli, que se había clasificado a las semifinales, fue reemplazado por problemas físicos (“Es una sobrecarga que fue aumentando con los días. Es mi sexta semana de preparación. Fue para prevenir algo más grave”, dijo el Brujo) por Genaro Olivieri; en lugar de dar un W. O. (no presentación), se eligió mantener el programa con el siguiente jugador mejor ubicado. No fue la única ausencia; la más notoria fue la del británico Cameron Norrie, uno de los nombres más trascendentes, que desistió de jugar horas antes del arranque del torneo. “Hubo altas y bajas entre los jugadores, sí, pero entendí que es parte también que no somos los primeros ni los últimos a los que un jugador que está confirmado no puede jugar. Es parte de la experiencia de lo que significa organizar un torneo”, comentó Serrano al respecto.

En lo deportivo, el certamen terminará este sábado con una final femenina desde las 17.30, a cargo de Julia Riera y Jazmín Ortenzi; a las 20 se jugará la de varones, con Mariano Navone y Román Burruchaga como protagonistas, con transmisión por ESPN. En ambos casos, serán encuentros con el formato tradicional, al mejor de tres sets. Sobre lo que significa jugar acá en este tramo del año, Burruchaga contó: “Jugué varios partidos, me siento bastante cómodo. El año pasado no jugué tanto en esta superficie, pero hay que seguir mejorando y la gira de la ATP tiene muchos torneos en rápida, así que esto es bienvenido”. Para Navone, la idea es jugar en serio. “Por ahí no gritamos ‘vamos’, por ahí hay algunos puntos son más divertidos, pero a nosotros nos genera algo diferente, más cercano a la competencia. Probamos cosas, por momentos se juega bien, otros no”, dijo el de 9 de Julio.

Facundo Díaz Acosta, en acción Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

La intención es que el Road2Aus sea a largo plazo, y continúe en el Buenos Aires. “A partir de la semana que viene ya ponemos manos a la obra. Nunca habíamos trabajado en la organización de un torneo, por eso para todas las partes lo más seguro era hacer un acuerdo por un año. Estamos felices con el club, con lo cual la idea es repetir aquí todas las ediciones, en el estadio más emblemático que tiene Argentina y posiblemente la región también”, señaló Serrano. Es posible que en la próxima temporada se sumen encuentros de dobles, también contar con algunos juniors y traer a los mejores jugadores de la región. El balance, para la organización: “Desde lo conceptual, diría que el balance es más que positivo. En lo económico, hay muchas cosas que podemos hacer mejor y distinto para que la cuenta dé mejor al final del día. Por supuesto, tenemos nuestros modelos de negocios, que se miran a largo plazo.

Algo más ambicioso: ¿podría sumarse un segundo estadio? Serrano analiza: “Es un desafío logístico y económico importantísimo. Es una respuesta que vamos a poder contestar cuando veamos hacia dónde podemos llevar el torneo. Claramente es otro tipo de formato, porque hoy tenemos todo en el estadio central, todo sucede ahí. Abrir otras canchas significa otras cosas: más espectáculos, más gente, más partidos. Pero ahí tenemos que ver qué queremos lograr, por qué sí o por qué no la necesitamos. Este año presentamos algo muy concreto, vemos que todas las partes lo están recibiendo bien, y eso es para nosotros lo más importante”.