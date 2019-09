Rod Laver Cup: la burla de Federer y Fognini a Nadal por su aliento al "público"

La burla de Federer y Fognini a Nadal, antes del debut de la Rod Laver Cup - Fuente: Instagram 00:13

19 de septiembre de 2019 • 08:36

Todos se toman en serio la Rod Laver Cup, el certamen de tenis por equipos que enfrenta al conjunto europeo con el del Resto del Mundo. Pero eso no quita que haya un clima más distendido en comparación con cualquier torneo regular del ATP Tour. Es el momento propicio para estrechar lazos en el vestuario y en la cancha en pos de lograr un objetivo colectivo.

La tercera realización del certamen comenzará este viernes en Ginebra, con la disputa de tres singles y un dobles. Y mientras tanto, los equipos se preparan en la ciudad suiza. En ese contexto, antes de ingresar en un calentamiento, Roger Federer y Fabio Fognini se burlaron de Rafael Nadal por su forma de festejar, cuando quien filmaba le pidió al español que alentara diciendo "¡Bring it on, Ginebra!" ("¡Dale Ginebra!"). Enseguida, el suizo se tentó al igual que Fognini, mientras que el español, de espaldas a ellos, no entendía bien qué pasaba pero siguió con una sonrisa.