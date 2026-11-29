A diferencia del sorteo incómodo que sufrió este año el equipo argentino de Copa Davis, con la visita en febrero a Corea del Sur que disparó un inédito mal de ausencias -y, por ende, un desafío espinoso desde lo deportivo que terminó en derrota-, el cruce por la primera ronda de los Qualifiers 2027 será muy amigable. Por lo pronto, porque el equipo capitaneado por Javier Frana jugará de local, el 5 y 6 de febrero (o el 6 y 7). Y, segundo, por el rival: Eslovaquia, que tiene sólo un singlista entre los mejores 300 del mundo, Alex Molcan (73°).

Alex Molcan, el mejor singlista de Eslovaquia: 73° del mundo John Minchillo - AP

La sede y la superficie, a elección de los anfitriones, se anunciará en breve, pero hay indicios. Teniendo en cuenta la fecha -a pocas horas del arranque del ATP de Buenos Aires-, se jugará sobre polvo de ladrillo y al aire libre. ¿En qué locación? El Buenos Aires Lawn Tennis Club está descartado porque, precisamente, tendrá todo montado para el Argentina Open. Hoy, la opción más fuerte es Córdoba: en la ciudad o, también, podría ser en Villa María. En el Sport Social Club, que en octubre próximo cumplirá cien años. Se barajó el Anfiteatro, aunque en esa fecha es prácticamente imposible porque el lugar se estará preparando para el clásico Festival Internacional de Peñas.

¡Tenemos sorteo de los Qualifiers 2027! 🔝



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Descartada la opción del BALTC y teniendo en cuenta la estrategia que tiene la conducción de la Asociación Argentina de Tenis de vincularse con gobiernos provinciales para organizar eventos, Salta y Tucumán también podrían ser alternativas. Incluso podría ser otro escenario en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Pero, hoy, Córdoba tendría ventaja. Además, vale recordar que Agustín Calleri, presidente de la AAT, es la máxima autoridad de la Agencia Córdoba Deportes y está alineado con el gobernador Martín Llaryora.

La última vez que la Argentina y Eslovaquia se enfrentaron fue en las semifinales de 2005, en Bratislava. El equipo local, con Dominik Hrbaty y Karol Beck, se impuso por 4-1 ante un conjunto nacional que tenía a David Nalbandian, Guillermo Coria, Mariano Puerta y Gastón Gaudio, con Alberto Mancini como capitán. Por ello, con el sorteo de esta mañana realizado en Bolonia, antes de la final de la Copa Davis entre España e Italia, se invertirán las localías.

Dominik Hrbaty, ídolo del tenis de Eslovaquia, lanzado por el aire tras el éxito ante Guillermo Coria, con el que aseguró el pase a la final en 2005

En el ranking de naciones de la Copa Davis, Eslovaquia está ubicado en el puesto 24° (la Argentina es 12°). En su última serie, disputada en septiembre, en la ciudad eslovaca de Kosice, los locales vencieron 3-2 a Grecia, que contó con Stefanos Tsitsipas. Eslovaquia, con Tibor Toth (303° en 1993) como capitán desde 2020, utilizó a Molcan, Andrej Martin (349°; 37 años), Norbert Gombos (386°; 36), Milos Karol (112° de dobles) y Lukas Pokorny (237° de la especialidad).

El buen sorteo para el equipo argentino no se detuvo en la primera ronda, ya que en la segunda rueda (programada para el 17-19 de septiembre), etapa previa al Final 8, también podría ser de local. Contra Bélgica, el favorito de la primera serie con Mónaco, la Argentina jugó por última vez en las semifinales de 2015, en Bruselas; un eventual partido con nuestro país sería aquí. Ante Mónaco, rival con el que no hay registros de enfrentamientos desde 1970, se iría a sorteo.

Los otros cruces de los Qualifiers 2027

Además de la Argentina y Eslovaquia, se medirán Brasil vs. Países Bajos, Francia vs. Chile, Chequia vs. Noruega, Gran Bretaña vs. Perú, Austria vs. Serbia, Ecuador vs. Australia, Dinamarca vs. Corea del Sur, Alemania vs. Croacia y Japón vs. Hungría.

La selección anfitriona del Final 8 2027, Italia, recibirá una invitación, mientras que la campeona de este año (o la subcampeona, España, si Italia revalida el título) obtendrá una exención para acceder directamente a la segunda ronda de los Qualifiers.