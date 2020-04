El número uno del mundo según el ranking ATP se unió al challenge propuesto por el suizo Fuente: Archivo

8 de abril de 2020 • 18:00

Roger Federer está más activo que nunca en las redes sociales durante la cuarentena por coronavirus y, en este contexto, se le ocurrió invitar a varios deportistas y famosos, entre los que se destacó Novak Djokovic , a aceptar un desafío en las redes sociales.

La consigna era pelotear contra una pared y, según instó el suizo, había que elegir "sabiamente" un sombrero. Por su parte, se mostró vestido de blanco practicando contra el paredón de su casa.

En la publicación, Federer etiquetó a grandes figuras del deporte como Lionel Messi , Cristiano Ronaldo , Kylian Mbappé , Tom Brady , Toni Kroos , Gianluigi Bufon , Serena Williams y a sus rivales directos Rafael Nadal y Novak Djokovic .

Uno de los primeros que aceptó su desafío fue el serbio, quien subió a sus historias de Instagram un video, aunque sin sombrero, en el que peloteó contra el paredón y le preguntó al ideólogo del desafío: "¿Suficientemente bueno, @rogerfederer?", junto con un emoticón de risas.

El número uno del mundo se unió al challenge que el suizo propuso en Instagram

Federer no tardó el responderle al número uno del mundo según el ranking ATP y al compartir su historia, le escribió: "Me derrotaste con esa volea más de una vez. No creo que necesites ningún consejo".

Aunque el público no puede disfrutar ver a los cracks en una cancha de juego, al menos tiene la posibilidad de divertirse con estos desafíos y comentarios que también mantienen entretenidos a los deportistas.