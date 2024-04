Novak Djokovic en Montecarlo: entre sus expectativas “no muy altas” y uno de los últimos récords que le quitará a Roger Federer

Escuchar

Desde que ganó su segundo trofeo en el Masters de Montecarlo , en 2015, Novak Djokovic , curiosamente, no pudo superar los cuartos de final en sus siete presencias posteriores en el Principado, un sitio en el que estuvo radicado y donde nacieron sus hijos. “Mis expectativas no son muy altas” , expresó el serbio, número 1 del mundo, en estas horas, al llegar a Montecarlo.

Suena extraño, pero Nole buscará su primer trofeo de una temporada con altibajos, en la que tiene un registro de ocho victorias y tres derrotas, y en la que acaba de separarse de Goran Ivanisevic, su entrenador durante los últimos seis años. El croata lo ayudó a obtener doce de sus 24 coronas de Grand Slam.

Djokovic, en Montecarlo: dijo que llega con expectativas bajas x.com/ROLEXMCMASTERS

Djokovic, de 36 años y 98 títulos en total, es el primer preclasificado de un certamen con brillo propio, que cuenta con todos los top 10 en el cuadro principal pese a no ser un Masters 1000 con presencia obligatoria para las raquetas de súper elite. El balcánico debutará, probablemente este martes, directo en la segunda ronda, ante el vencedor de Roman Safiulin (Rusia; 40°) y Jaume Munar (España; 73°), que se medirán este lunes, en el court 2 del Monte-Carlo Country Club, en un certamen glamoroso y exquisito, a orillas del Mediterráneo, que reparte 6.642.938 euros en premios.

Es tan sólo la segunda vez en los últimos seis años que Djokovic llega a Montecarlo sin ganar un título a esta altura de la temporada. El serbio, históricamente, se manejó en la excelencia. Pero este año los acontecimientos no son sencillos para Nole, que perdió en las semifinales de Australia (ante Jannik Sinner, luego el campeón) y, posteriormente, para sorpresa de todos, en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, ante el italiano Luca Nardi, por entonces 123° del ranking mundial.

Luca Nardi fue el último rival de Nole: lo venció el 11 de marzo, en la tercera ronda de Indian Wells MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Mis expectativas no son muy altas por la forma en la que he estado jugando este año en los torneos y también por los resultados que tuve en Mónaco en los últimos años, que no fueron muy buenos. Al principio de mi carrera lo hacía mejor en Montecarlo. Gané los títulos en 2013 y 2015, hace bastante tiempo. Las últimas cinco o seis ediciones aquí no han sido tan exitosas y siempre espero que cambie”, apuntó Nole ante la prensa. Sin embargo, aportó: “Llego al torneo con entusiasmo y emoción. No jugué en Miami, así que tuve más tiempo para entrenarme en polvo de ladrillo [en Belgrado] y conseguir que mi cuerpo y mi juego se adaptaran a esta superficie. Veremos qué tal va...”.

Djokovic durante su atención a la prensa en Montecarlo

El potencial camino hacia la final de Djokovic en Montecarlo encuentra un obstáculo de peso en las semifinales: el español Carlos Alcaraz, ahora número 3 del mundo, ya que Sinner lo desplazó del 2°, podría ser el rival de Nole cuando quede sólo cuatro jugadores de pie en el Principado, certamen cuyo último campeón no europeo fue Guillermo Coria en 2004. Sinner podría ser el potencial rival de Djokovic en la final. “Jannik es el mejor jugador del mundo este año. Ha tenido un éxito tremendo -reconoció Djokovic-. Ha mejorado mucho. Su juego en general, su saque, sus movimientos y mentalmente siempre está ahí. La diferencia en los últimos seis meses respecto de antes es que gana los partidos importantes”.

La caída de uno de los últimos récords de Federer

No todo es incertidumbre para Djokovic. Uno de los pocos récords que Roger Federer todavía ostentaba se le irá de las manos en breve. Comenzando este lunes su semana 419 como N° 1 del mundo, el serbio romperá el registro de la leyenda suizo como el N° 1 de mayor edad en la historia del ATP Tour. Djokovic superará al gran Roger el domingo próximo, cuando alcance los 36 años y 321 días.

Djokovic y Federer durante el festejo del centenario de la cancha central de Wimbledon, el 3 de julio de 2022

Entre tantas virtudes, Djokovic demostró una longevidad casi incomparable en la cima del deporte de las raquetas, incluso, en su cuarta década. Desde que cumplió 30 años el 22 de mayo de 2017, el balcánico logró 31 títulos en el circuito, incluidos doce de sus 24 Grand Slams.

Djokovic se convirtió por primera vez en el número 1 del mundo el 4 de julio de 2011, con 24 años. ¿Qué le falta lograr? Quizás, la medalla dorada olímpica en singles, anhelo que intentará cumplir en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya prueba tenística se jugará en Roland Garros.

