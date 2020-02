Fuente: Reuters

Roger Federer explicó en redes sociales que fue operado, en Suiza, en la rodilla derecha y que estará ausente del circuito de la ATP por cuatro meses. Si bien no se determinó una fecha exacta de su retorno, se cree que podría reaparecer en la gira de césped, que se desarrolla en junio y julio y tiene a Wimbledon como torneo principal. El preferido del ex número uno del mundo, además.

" Mi rodilla derecha estuvo molestándome por un tiempo. Deseé que se fuera, pero después de una revisión y discusión con mi equipo, decidí tener una operación artroscópica ayer en Suiza. Después del procedimiento, los médicos confirmaron que era lo que necesitaba y se mostraron confiados en una recuperación total", explicó el tenista suizo.

Además, en el mismo posteo en Instagram, Federer comentó: "Como resultado, lamentablemente me voy a perder Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami y Roland Garros. Soy un agradecido del apoyo de todos y no veo la hora de volver a jugar pronto. Nos vemos en el césped". De esta manera, habrá que esperar hasta junio para volver a verlo en las canchas.

En una carrera prácticamente libre de lesiones, no es la primera cirugía de rodilla a la que se somete Federer. En febrero de 2016, el suizo sufrió una artroscopia del menisco, pero de la rodilla izquierda. Al tiempo, contó: "Me lesioné bañando a mis hijos. No es la manera que buscaba para retirarme del tenis". Y explicó: "Mis médicos me han asegurado que la operación se completó bien y que con una buena recuperación estaré pronto de vuelta en el circuito".

Sin embargo, esa temporada, después de jugar el Abierto de Australia, solo actuó en Montecarlo, Roma, Stuttgart, Halle y Wimbledon (perdió las semifinales con Milos Raonic). No compitió durante el segundo semestre (se perdió los Juegos Olímpicos de Río). Regresó al año siguiente con un nivel maravilloso: en su primer torneo, Australia, ganó el título (venciendo a Rafael Nadal en la final).

Esta temporada, el único torneo que jugó Federer fue el Abierto de Australia. Allí, en Melbourne, perdió en las semifinales ante Novak Djokovic, finalmente el ganador del trofeo. El helvético, que en agosto cumplirá 39 años, tenía una buena cantidad de puntos para defender desde aquí y hasta Roland Garros.Puntualmente, 500 puntos por el título de Dubai, 600 por la final de Indian Wells, 1000 por el título en Miami, 180 por los cuartos de final de Madrid, 180 por los cuartos de final de Roma y 720 por las semifinales de Roland Garros. Si logra volver a competir en la gira sobre césped, tendrá que defender 500 puntos por el título en Halle y 1200 por la final en el All England.