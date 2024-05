Roland Garros 2024: cuándo se juega, candidatos y los argentinos en el cuadro principal

Escuchar

Este domingo inicia Roland Garros 2024, el segundo Grand Slam de la temporada 2024. El campeonato que reúne a los mejores tenistas del mundo y que no tiene bajas resonantes para esta edición se desarrolla en las instalaciones del complejo Stade Roland Garros de París, Francia, sobre superficie de polvo de ladrillo, y se extiende hasta el domingo 9 de junio. Novak Djokovic (1° del ranking ATP) busca defender el título conseguido en 2023, cuando derrotó al noruego Casper Ruud por 7-6 (1), 6-3 y 7-5 en la definición. La polaca Iga Swiatek (1° del ranking WTA), quien se impuso a la checa Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4 en la edición pasada, tiene el mismo objetivo. Sin embargo, el gran foco estará puesto en Rafael Nadal, el máximo ganador de la historia con 14 títulos, ya que estaría disputando el torneo por última vez.

El certamen tendrá además mucha presencia argentina, con 11 tenistas, lo que vuelve a poner de manifiesto el profundo “romance” que hay entre los jugadores albicelestes y la Ciudad Luz, justamente a casi 20 años de aquella final icónica que protagonizaron Gastón Gaudio y Guillermo Coria (se cumplirán en estos días). Serán ocho varones y tres mujeres, todo un récord, sobre todo entre las chicas, ya que no había tres argentinas en un cuadro de Grand Slam desde hacía 16 años, cuando se presentaron en el Australian Open 2008 Gisela Dulko, María Emilia Salerni y Clarisa Fernández.

Rafael Nadal llegó con antelación a París para preparar el que sería su último Roland Garros EMMANUEL DUNAND - AFP

La nómina de argentinos la componen Sebastián Báez (20° del mundo), Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (29°), Mariano Navone (32°), Federico Coria (69°), Pedro Cachín (106°), Thiago Tirante (109°), Tomás Burruchaga (145°), Nadia Podoroska (59°), María Lourdes Carlé (83°) y Julia Riera (93°). Navone, Burruchaga, Carlé y Riera, además serán debutantes en un cuadro de Grand Slam.

Según determinó el sorteo, Cerúndolo debutará vs. el alemán Yannick Hanfmann (85°); Etcheverry vs. el local Artur Cazaux (77°); Navone vs. el español Pablo Carreño Busta (1047°); Coria vs. el estadounidense Taylor Fritz (12°); Cachín vs. el norteamericano Tommy Paul (14°); Tirante vs. el español Pedro Martínez (49°) y Román Burruchaga vs. el alemán Jan-LennardStruff. En el main draw femenino la rosarina Podoroska tendrá un exigente estreno: se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka (21°), ex N° 1 del mundo, una vara tan alta como la que tendrá ‘Lulú' Carlé ante la belga Elise Mertens (27°). La ‘Tora’ Riera, en tanto, podría dar el golpe ante a rumana Irina Begu.

Sebastián Báez y Nadia Podoroska en la producción que hizo el torneo con todos los argentinos Emilie Hautier

De todos los argentinos, el único que saltará a la cancha este domingo en el primer día de competencia es Tirante, desde las 6 en la cancha 8.

Martina Capurro (162°), Solana Sierra (179°), Paula Ormaechea (929°), Camilo Ugo Carabelli (110°), Facundo Bagnis (119°), Marco Trungelliti (169°), Juan Manuel Cerúndolo (178°), Genaro Olivieri (188°) y Diego Schwartzman (141°) no superaron la qualy. El ‘Peque’ disputó su último partido en el torneo, ya que anunció que se retirará a principios del 2025. En París alcanzó uno de los mejores resultados de su carrera: fue semifinalista en 2020, lo que le permitió ingresar al Top Ten (fue 8°).

Cuadro principal de Roland Garros 2024

Rama masculina

Así quedó conformada la parte alta del cuadro masculino de Roland Garros 2024 Roland Garros

Así quedó conformada la parte baja del cuadro masculino de Roland Garros 2024 Roland Garros

El campeón en ejercicio de la edición 2024 de Roland Garros es Novak Djokovic, que intentará atesorar su cuarta corona y a la vez su 25 de Grand Slam para ser el máximo ganador de la historia considerando tanto a hombres como a mujeres (hoy está igualado con Margaret Court en 24). Sin embargo, el serbio no está teniendo un gran año (a menos acorde a los que tuvo en la última década), por lo cual aún no consiguió levantar ningún trofeo en lo que va de la temporada. Irregular y con dudas en su juego, se muestra vulnerable como pocas veces. Se estrenará ante el local Pierre-Hugues Herbert.

Además, la “Next Gen”, asedia. Tanto el italiano Jannik Sinner (2°) como el español Carlos Alcaraz (3°) están teniendo un buen semestre de resultados a pesar de lidiar con lesiones y son serios candidatos a levantar la Copa de los Mosqueteros por primera vez en sus carreras. Sinner se estrenará ante el norteamericano Christopher Eubanks y ‘Carlitos’ hará lo propio ante Jeffrey John Wolf, también de los Estados Unidos.

El cuarto hombre en “cuestión” en la pelea grande (al menos en la previa) es el alemán Alexander Zverev (4°), quien viene recuperando su mejor nivel tras la rotura de tobillo que sufrió en las semifinales de Roland Garros 2022 ante Rafael Nadal. Paradójicamente, el destino volverá a encontrarlos, ya que lo harán en primera ronda debido al bajo ranking actual de ‘Rafa’ (jugó muy poco desde mediados del año pasado, por sus lesiones), hoy 276°.

Alexander Zverev se consagró en el Masters 1000 de Roma hace unos días y es gran favorito ANDREAS SOLARO - AFP

Se tratará de una jornada especial en la que todo el mundo tenístico estará pendiente de qué pasa con el manacorí, máximo ganador de la historia en Roland Garros, con 14 títulos y mejor jugador de todos los tiempos en polvo de ladrillo. Nadal anunció hace un tiempo que esta es su última temporada en el circuito profesional, por lo cual este sería su último major parisino, pero sembró dudas recientemente cuando no permitió que le hicieran homenaje en el Masters 1000 de Roma (también máximo ganador): dijo que volverá. En cualquier caso, todo está preparado en este Grand Slam para rendirse a los pies de su leyenda viviente.

En la rama femenina, la polaca Iga Swiatek, N° 1 del mundo, va por su tercera copa consecutiva en la Ciudad Luz y la cuarta de su carrera, tras las conseguidas en 2020, 2022 y 2023. Tendrá un debut “accesible” ante la local Leolia Jeanjean.

Rama femenina

Así quedó conformada la parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2024 Roland Garros

Así quedó conformada la parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2024 Roland Garros

Cómo ver online Roland Garros 2024

Todos los partidos del Roland Garros 2024 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Star+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 6 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Tabla de campeones de Roland Garros

Rama masculina

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. El español batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo sigue el galo Max Décugis, con ocho, y el sueco Bjorn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) y Paul Aymé (Francia) - Cuatro cada uno.

Rama femenina

En la rama femenina, en tanto, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos

Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis cada una

Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco cada una

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro cada una

Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia), Serena Williams (Estados Unidos) e Iga Swiatek (Polonia) - Tres cada una

