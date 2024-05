Roland Garros 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este miércoles continúa la edición 2024 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Comienza la segunda ronda de ambos torneos, con 16 partidos de la rama masculina y otros 16 de la femenina. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de alguna de las señales de ESPN.

Este martes finalizó la primera ronda con varios partidos que se fueron interrumpiendo por lluvia en la capital francesa, aunque todos pudieron terminarse sin inconvenientes. Se presentaron nada menos que seis argentinos con saldo negativo en su mayoría: cuatro derrotas y dos victorias. Se despidieron de la competencia Federico Coria (6-2, 1-6, 2-6 y 1-6 vs. el estadounidense Taylor Fritz), Román Burruchaga (6-3, 6-2 y 6-1 vs. el alemán Jan-Lennard Struff), María Lourdes Carlé (6-3 y 7-6 (8) vs. la belga Elise Mertens). Nadia Podoroska tuvo una actuación frustrante y muy lejos de su mejor nivel ante la ex N° 1 del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka, ante quien cayó por 6/1 y 6/0.

En contrapartida, dos tenistas criollos festejaron el triunfo con sendas remontadas tras caer en el primer set. Tomás Etcheverry (29°) dejó en el camino al local Arthur Cazaux (77°), una de las mayores promesas francesas del circuito, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4, mientras que Mariano Navone (31°), la gran revelación nacional en este 2024, eliminó al español Pablo Carreño Busta (1049°) por 5-7, 6-1, 6-3 y 6-0. Además, hicieron su debut los favoritos Novak Djokovic (1° del ranking ATP, ante el galo Pierre-Hugues Herbert), y Aryna Sabalenka (2° del ranking WTA), quien vapuleó a la rusa Erika Andreeva por 6-1 y 6-2.

En el cuadro de varones se destaca para este miércoles la aparición del español Carlos Alcaraz (3°) ante el neerlandés Jesper de Jong (176°) aproximadamente a las 8.30 y del italiano Jannik Sinner (2°) contra el francés Richard Gasquet (124°) no antes de las 15.15. En el de mujeres se presenta la polaca Iga Swiatek (1°) frente a la japonesa Naomi Osaka (134°) cerca de las 10.15, y la estadounidense Cori Gauff (3°) ante la eslovena Tamara Zidansek (131°) no antes de las 12.30. Sebastián Báez (20°) es el único argentino que saldrá a la cancha: se verá las caras con el austríaco Sebastian Ofner (45°) aproximadamente a las 7.30.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online Roland Garros 2024

Todos los partidos del Roland Garros 2024 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Star+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 6 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Tabla de campeones de Roland Garros

Rama masculina

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. El español batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo sigue el galo Max Décugis, con ocho, y el sueco Bjorn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) y Paul Aymé (Francia) - Cuatro cada uno.

Rafael Nadal disputó ante Alexander Zverev el que pudo haber sido su último partido en París (Fuente: Instagram/@rolandgarros)

Rama femenina

En la rama femenina, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos

Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis cada una

Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco cada una

Helen Wills-Moody (Estados Unidos) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro cada una

Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia), Serena Williams (Estados Unidos) e Iga Swiatek (Polonia) - Tres cada una

