Roland Garros: Sebastián Báez perdió un partido increíble ante Gaël Monfils en una noche especial en París

escuchar

PARIS - No se olvidará jamás Gaël Monfils de esta noche parisina. Difícilmente la olvide también Sebastián Báez. Cada uno, por distintas razones, claro. Porque el francés, a los 36 años, sabe que no tendrá por delante tantos partidos especiales como el que ganó en la sesión nocturna de Roland Garros. Y del mismo, al argentino posiblemente le tome un rato digerir cómo se le escapó un triunfo que tenía al alcance de la mano, luego de estar 4-0 al frente en el quinto y último set.

En definitiva, la noche terminó en fiesta parisina, con el público cantando La Marsellesa, el himno francés, y vitoreando a su guerrero. Monfils, con pasado de número 6 del mundo, uno de los jugadores más vistosos del circuito por casi dos décadas, afrontó este encuentro como el 394º del ranking, ausente por mucho tiempo a causa de las lesiones que minaron su carrera en los últimos años. Por supuesto, recibió una invitación especial de la organización para estar presente. Desde enero pasado, Monfils apenas había ganado uno de los 8 partidos que habia jugado, y en un torneo Challenger. Su último festejo en un certamen de la gira mayor había sido en agosto pasado, en el Masters 1000 de Canadá.

El desahogo de Gaël Monfils, que eliminó a Sebastián Báez en Roland Garros Lewis Storey - Getty Images Europe

Fue un encuentro cambiante y, a la vez, sorprendente. El argentino tomó el primer set con firmeza. Reaccionó el francés, que dio vuelta la cuenta con mucho esfuerzo. Monfils empezó a mostrar que no en vano los problemas físicos lo han puesto en jaque en los últimos tiempos, y declinó notoriamente su rendimiento en el cuarto parcial, y el comienzo del quinto. Báez tomó una ventaja de dos quiebres, y tenía la puerta abierta para un estreno con victoria en el segundo Grand Slam de la temporada.

Báez ganó siete games consecutivos entre el final del cuarto set y el comienzo del quinto, en el que se adelantó 4-0 en el quinto, en un estadio Chatrier tan inmenso como rendido a los pies de su gladiador. Monfils, impulsado por el aliento de los suyos, consciente de que este sea acaso su último Roland Garros, empezó una remontada que parecía imposible. Punto a punto, el galo regresó al partido.

Los últimos puntos se jugaron entre la tensión y la incertidumbre. Porque Monfils apenas podía tenerse en pie, al borde de los calambres. Y Báez no encontraba la llave para volver al encuentro, después de haber dilapidado una ventaja que asomaba indescontable. Lo concreto es que el francés ganó siete de los últimos ocho games para quedarse con una victoria inolvidable por 3-6, 6-3, 7-5, 1-6 y 7-5. Su próximo rival será el danés Holger Rune (6°), que eliminó a Christopher Eubanks (74°) con parciales de 6-4, 3-6, 7-6 (7-2) y 6-2.

A Báez, lo sucedido en la noche del martes posiblemente le haya traído el recuerdo de lo sucedido hace doce meses en el mismo escenario. En la segunda ronda de aquel abierto francés, el jugador bonaerense tuvo un match-point contra Alexander Zverev, pero el alemán se impuso finalmente por 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 7-5.

Sebastián Báez no pudo aprovechar una oportunidad única en el court central de Roland Garros ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Después de la victoria, Monfils reveló que lo único que quería era ganar al menos un game, para no perder 6 a 0. “No quería perderlo así. Quería ganar al menos un game”.

Y agregó: “Inconscientemente pensé que, si lograba empujar un poco más, quizás lo lograba. Después tenía sentimientos encontrados; estaba feliz de haber ganado un game, y me sentí aliviado porque no iba a perderlo 6-0. No era la clase de partido que quería, no para una primera ronda. Sin embargo, una vez que comienza el partido, tenés que aceptarlo y encontrar soluciones. Estoy muy feliz, fue uno de mis mejores partidos”. Luego explicó cómo terminó el partido físicamente: “Todo me dolía mucho, pero al mismo tiempo, por algo somos deportistas de alta exigencia. Durante los entrenamientos te las arreglás para superar los dolores”.

Gaël Monfils y su esfuerzo para alcanzar una pelota de Báez en la sesión nocturna. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Por su parte, Báez expresó: “Hay muchísimo para mejorar. Hay errores que en este nivel se pagan caro. En los momentos más importantes creo que mi rival, con 36 años, lo pudo aprovechar mejor que yo. Es algo que me llevo. Me hago cargo de lo que pude manejar; luché hasta la última pelota. Tengo muchas cosas para seguir aprendiendo, es lo que puedo sacar positivo de este partido. Hay veces que las cosas pasan, nos gusten o no. Hay cosas que uno las atrae, y hay que reflexionar, y mejorar desde ahí para luego llegar a lo mejor posible. En este partido hubo momentos de tensión, de muchos rallies, otros momentos muy cortados. Me voy habiendo perdido, pero creo que tengo la oportunidad de sacarle mucho jugo a lo que pasó hoy. Sé que esto es largo”.