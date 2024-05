Roland Garros y su primer día de la clasificación: emoción en el último baile de Dominic Thiem y mayoría de triunfos para los argentinos

Escuchar

Dominic Thiem , un talentoso del tenis en la última década, con explosivo revés de una mano y campeón de Grand Slam (US Open 2020), está viviendo sus últimos meses como profesional. Perturbado por una lesión de muñeca derecha, el austriaco anunció que dejará el circuito en octubre próximo. Por lo tanto, disfruta de sus últimas funciones. La de hoy fue especial: en Roland Garros , el major en el que alcanzó dos finales (en 2018 y 2019; en ambas cayendo ante Rafael).

Dominic Thiem triunfó en su último Roland Garros: remontó el marcador para ganarle a Franco Agamenone por 3-6, 6-3 y 6-2 @rolandgarros

El Abierto de Francia, cuyo cuadro principal comenzará el domingo próximo, ya se empezó a poblar del público que disfruta de los partidos de la clasificación. Este lunes, el court Suzanne Lenglen, el segundo en importancia del predio parisino, estuvo completo para la presentación de Thiem. En su “last dance”, como él mismo lo describió en sus redes sociales, el exnúmero 3 del mundo (en 2020) logró revertir un espinoso desafío ante el ítalo-argentino Franco Agamenone y triunfó por 3-6, 6-3 y 6-2, en 2h19m. Agamenone, 228° y nacido en Río Cuarto (Córdoba), ganó un punto espectacular, de Gran Willy, celebrado por los espectadores y reconocido por el propio Thiem.

El puntazo de Agamenone

Campeón del ATP de Buenos Aires en dos de las cuatro ediciones que disputó (2016 y 2018), Thiem vive momentos de melancolía y por eso se lo vio disfrutar de cada aplauso del público. Actualmente 131° del ranking y siendo el undécimo preclasificado de la qualy en el Bois de Boulogne, el próximo rival de Thiem será el finés Otto Virtanen (156°). En caso de avanzar a la tercera y última ronda de la clasificación, podría definir su ingreso en el main draw ante el italiano Giulio Zeppieri (148°).

Thiem fue, sin dudas, uno de los mejores jugadores del mundo sobre polvo de ladrillo de la última década. Tras una severa lesión en la muñeca derecha y problemas emocionales, Thiem nunca volvió a alcanzar una ronda final en un gran torneo; ni siquiera superó la primera ronda de un Grand Slam desde entonces. La final en el certamen de Kitzbuhel, en su país, en 2023, fue el mejor resultado desde su vuelta al tour. En total obtuvo 17 títulos.

Q1 | Dominic Thiem gets through to Qualifying Round 2 🔥🇦🇹#RolandGarros pic.twitter.com/pFYu5xuug6 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2024

A la hora de comunicar su retiro, recurrió a “varias razones” para poner el punto y final. “Primero, mi muñeca no está exactamente cómo debería estar, no está cómo quiero. La segunda razón es mi sentimiento interior. He estado pensando muy atentamente en esta decisión desde hace tiempo y he pensado en mi viaje como tenista, que fue increíble”.

Thiem jugó por primera vez el cuadro principal de Roland Garros en 2014: siendo 57° del mundo, cayó con Nadal en la segunda ronda. Como quedó dicho, alcanzó dos veces la final. En total sumó 28 triunfos y diez derrotas.

Los argentinos en la clasificación

La qualy del Abierto de Francia cuenta con once tenistas argentinos distribuidos en el cuadro masculino y femenino. Hasta aquí, se dieron los siguientes resultados en la primera ronda.

Marco Trungelliti (170°) a Juan Pablo Varillas (110°, Perú) por 6-0 y 7-6 (7-5)

Facundo Bagnis (119°) a Tomás Barrios Vera (154°, Chile) por 6-3 y 6-2

Juan Manuel Cerúndolo (167°) a Beibit Zhukayev (174°, Kazajistán) por 6-4 y 6-3

Gabriel Diallo (152°, Canadá) a Genaro Olivieri (191°) por 7-5, 6-7 (4-7) y 6-1

Julia Riera (94°) a Natalija Stevanovic (152°, Serbia) por 6-0 y 6-2

