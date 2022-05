Roland Garros y un aumento millonario de sus premios que festejan los jugadores de menor clasificación

Roland Garros, el torneo de tenis sobre polvo de ladrillo más importante del mundo y segundo Grand Slam de la temporada, realizó un anuncio vinculado con el aumento de sus premios económicos para la próxima edición (comenzará el 22 de este mes), que festejan todos los jugadores, pero sobre todo los de menos clasificación, que son los que habitualmente se despiden más rápido.

El certamen francés entregará 43,6 millones de euros, más del 6,8% con respecto a 2019, la última realización del torneo en “condiciones normales” , ya que en 2020 se jugó en otra fecha de la habitual y sin público, y el año pasado los organismos del tenis les permitieron a los certámenes desembolsar menos dinero por la crisis generada por el Covid-19. Pero el aumento del dinero para este año se produce en forma más acentuada para la etapa de clasificación y para las primeras rondas.

Novak Djokovic, el campeón vigente de Roland Garros. Michel Euler - AP

“La decisión está diseñada para ayudar a los jugadores que más han sufrido como resultado de la pandemia de Covid-19″, es la comunicación del Abierto de Francia. El premio en metálico para los cuadros de singles masculino y femenino se incrementó significativamente en los últimos dos años: un 35% en 2019 y un 3% en 2021. Este año, el jugador/a que se despida en la primera ronda del cuadro principal, ganará un cheque de 62.000 euros. Un ejemplo para tomar dimensión: el último domingo, por ganar el ATP 250 de Estoril, Portugal (para el que tuvo que ganar cinco partidos), el argentino Sebastián Báez embolsó un premio de 81.310 euros.

En Roland Garros, el premio aumenta a 86.000 euros por la segunda ronda y 125.800 euros por la tercera. Quien alcance la final ganará 1.100.000 euros, mientras que el campeón se quedará con un premio de 2.200.000 billetes de la misma moneda.

Los organizadores del Abierto de Francia intentan profundizar la ayuda para los tenistas que no pasarán las clasificaciones, con un aumento del 66% con respecto a 2019 y del 30% con respecto a 2021. Un jugador eliminado en la primera ronda de la qualy recibirá 14.000 euros, en la segunda ronda embolsará 20.000 euros y, en la tercera, 31.000 euros.

Vista general del Philippe Chatrier, el court central del Abierto de Francia. AFP - Nicol Knightman

El prize money para las competencias de dobles, doble mixto y de silla de ruedas también aumentará. Las parejas ganadoras del título en dobles en el Bois de Boulogne (en hombres y mujeres) ganarán un cheque de 580.000 euros. Mientras que los campeones de la prueba de tenis adaptado (allí, el argentino Gustavo Fernández será uno de los candidatos al título que ya conquistó en 2016 y 2019) se adjudicarán un premio de 56.000 euros (16.000 para el título de dobles).

¿Qué hicieron los otros Grand Slam? El último major fue el Abierto de Australia, en enero: el prize money total fue de 75 millones de dólares australianos (unos 50.590.000 euros), lo que representó un aumento del 4,9% en comparación con el torneo de 2021, afectado por la pandemia.

El ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open 2021, con una leyenda del tenis como Stan Smith. Garrett Ellwood/USTA - USTAC

El año pasado, el Abierto de los Estados Unidos, en Nueva York, repartió un total de US$ 57.462.000 premios (54.600.000 euros). El ruso Daniil Medvedev y la británica Emma Raducanu, campeones individuales del US Open 2021, ganaron US$ 2.500.000 cada uno.