Seis puntos clave para entender la situación de Novak Djokovic en Australia

El nudo legal por la situación de Novak Djokovic en Australia todavía no se afloja. La visa del número 1 del mundo fue revocada pero aún no fue deportado, por un recurso presentado por sus abogados. Estos seis puntos ayudan a entender la compleja situación del jugador serbio y si podrá jugar el Abierto de Australia:

1) ¿Djokovic obtuvo la autorización médica para jugar?

Si. Un panel médico del Grupo Técnico de Asesoramiento en Inmunización (ATAGI, por sus siglas en inglés), evaluó su pedido, consideró las razones que explicó para no cumplir con los requisitos sanitarios y fueron aceptados. De esa manera, se le concedió una exención médica para poder participar en el primer Grand Slam del año, en Melbourne, entre el 15 y el 31 de enero.

2) ¿Por qué no lo dejan entrar?

Migraciones detectó que en su solicitud de visado había un error administrativo. “El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada”, anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia. El tipo de visa requerido no permite a extranjeros ingresar en Australia sin haberse vacunado. Por ese motivo fue aislado inicialmente en una habitación del aeropuerto de Melbourne y luego trasladado a un hotel, donde se encuentra incomunicado y bajo control de las autoridades locales.

Los abogados de Novak Djokovic presentaron un recurso que postergó la audiencia para decidir su continuidad en Australia hasta el lunes próximo Michael Probst - AP

3) ¿Djokovic está vacunado?

Se manifestó en contra de esa posibilidad públicamente, pero nunca lo dio a conocer. La solicitud de un permiso especial permite inferir que no está vacunado. Hay una zona gris en las razones para no vacunarse. Una de ellas es tener una afección severa de salud. El diario australiano The Age informó que el motivo que habría informado Djokovic como afección severa, lo que le permitiría la exención médica para no vacunarse es que recientemente habría contraído Covid-19. El jugador se niega a comunicar su estado públicamente y se ampara en su privacidad.

El Departamento de Salud australiano, ante el escándalo que se desató, le advirtió a la Tennis Australia que las personas que tuvieron Covid-19 y no recibieron al menos una dosis de la vacuna no se consideran totalmente vacunadas. Por lo tanto, no se les puede permitir el ingreso en el país. Incluso con la exención médica (y si el tribunal acepta el error en la visa), debería realizar una cuarentena de 7 días.

4) ¿Por qué Djokovic no fue deportado si no tiene visa?

En la primera audiencia para intentar revocar la anulación del visado, los abogados del serbio lograron postergar la deportación. El abogado del gobierno Christopher Tran dijo que la decisión final se tomará en una nueva audiencia el lunes próximo.

Sin embargo, hay versiones que señalan otra posibilidad: que migraciones presione para su deportación ahora mismo (en la noche australiana) o mañana por la mañana.

Legalmente también existe la posibilidad de que Djokovic pida su deportación para dejar de estar retenido por las autoridades, pero esa no parece ser la intención del serbio por el momento.

El juez Anthony Kelly, que tiene que fallar respecto de la validación de la visa de Djokovic, se expresó ante la solicitud de los abogados del jugador de que la medida se tome antes de que comience el torneo. Al respecto, comentó: “Existe la posibilidad de que este tribunal reciba una cascada interminable de apelaciones”. Y con algo de ironía, aclaró: “No quiero saber de usted a la medianoche del sábado porque alguien ha tenido una idea”, según publicó la periodista Stephanie Ferrier, de ABC News de Victoria.

Novak Djokovic ganó en nueve oportunidades el torneo en Melbourne

5) ¿Puede jugar el torneo?

Si la justicia australiana falla en su favor en la audiencia del próximo lunes, todavía estará a tiempo de participar en el torneo porque tiene el permiso médico para hacerlo.

6) ¿Hubo injerencia política en la decisión de anular el visado de Djokovic?

No es posible afirmarlo. Pero la reacción de la clase política australiana en contra de la participación del jugador serbio despertó esas sospechas. El primer ministro Scott Morrison dijo que enviaría a Djokovic en un avión de regreso a su casa si no se justificaba la decisión de los médicos, una información que es secreta. En un giro inesperado, el permiso médico no fue cancelado, pero sí se encontró la manera de prohibirle el ingreso por su visa. Morrison dijo: “Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de sus normas. Nuestras estrictas políticas fronterizas han sido la clave para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad por coronavirus más bajas del mundo. Seguimos estando atentos”.

El presidente serbio Aleksandar Vucic se pronunció contra la decisión del gobierno australiano. Dijo que tuvo una conversación con el jugador (aunque se menciona que estaba incomunicado) y exigió que se cumpla con el derecho internacional público. “Serbia luchará por Djokovic, por la justicia y por la verdad. Novak es fuerte”, exclamó el mandatario.