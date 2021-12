Tenis Club Argentino es el campeón del Torneo Interclubes: la vuelta al éxito después de 42 años

El Tenis Club Argentino se consagró como el vencedor en la edición Centenario del Interclubes de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis. El TCA, un protagonista tradicional de esta competencia, consiguió el ascenso y la consagración en una misma temporada, para volver a festejar después de 42 años y sumar el título 16° de su historia.

Para lograrlo, el equipo capitaneado por Cristóbal Aguirre venció por 2-1 a Harrods Gath & Chaves en una vibrante definición, después de comenzar perdiendo el dobles, uno de sus puntos más fuertes. El encargado de cerrar el triunfo fue Alexis Gurmendi, quien superó a Luciano Darderi en dos sets.

El título, en Palermo: el Tenis Club Argentino se adueñó del tradicional Interclubes Prensa AAT

Los demás integrantes del equipo campeón fueron el doblista Guillermo Durán, quien formó pareja con Juan Estevarena, y el joven de 19 años Juan Bautista Torres, quien está dando sus primeros pasos en el circuito profesional y ya ocupa el puesto 434 del ranking ATP.

En la jornada decisiva, Tomás Lipovsek y Mateo Martínez le dieron el punto a Harrods al derrotar a Guillermo Durán y Juan Estevarena por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-1). Luego, Juan Bautista Torres emparejó la cuenta para el TCA al superar a Santiago Rodríguez Taverna por 7-6 (7-5), 2-6 y 10-4 en el match tie-break; Alexis Gurmendi consiguió el punto de la consagración ante Luciano Darderi por 6-4 y 6-3.

Alexis Gurmendi le dio el punto decisivo para el título al TCA Prensa AAT

“Nací en Capital, voy al club desde los dos años y dejé de jugar de forma profesional para estudiar en los Estados Unidos. Estoy acá de vacaciones, hace un mes me enteré de que ascendimos a Primera y me dijeron si quería jugar. Estoy muy contento, no me lo imaginaba”, expresó emocionado Alexis Gurmendi, convertido en el inesperado héroe de la jornada.

“Estoy muy contento de haber podido ayudar al Argentino a ganar. Es el primer año que juego para el TCA y me pone muy feliz. Este club para mí significa unión. Estábamos todos apoyándonos y hoy la hinchada se portó de diez. El apoyo que sentís desde la tribuna es muy distinto a lo que vivimos todo el año. Así se hace todo mucho más fácil”, expresó ‘Bauti’ Torres, mientras que Durán, con mucha experiencia en el ATP Tour en dobles, contó: “Es la primera vez que salgo campeón en equipo. Es muy lindo, el ambiente estuvo increíble, vino mucha gente del club y está bueno darles una alegría. El TCA es un club divino”.

Por último, el capitán del equipo, Cristóbal Aguirre, contó cómo se llegó al título: “Estábamos en Intermedia hace 10 minutos (risas)... Armamos un buen equipo, ascendimos, ganamos la zona y después ganamos el campeonato. Pudimos armar un equipo más competitivo con (Facundo) Bagnis, (Thiago) Tirante, Durán y Bauti, que viene desde el primer partido de Intermedia. El equipo se fue conociendo, se fueron dando los resultados y la pasamos muy bien durante toda la competencia”.