Masters 1000 de Madrid 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este jueves continúa la edición 2024 del Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de la categoría en lo que va de la temporada (el quinto en la rama femenina). Se disputan las semifinales femeninas y se define al último clasificado para esa instancia en la rama masculina. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Star+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en ESPN 2.

Este miércoles se despidió de la competencia el último argentino que seguía en carrera por el título, Francisco Cerúndolo (22° del ranking ATP), quien cayó ante el estadounidense Taylor Fritz (13°) por 6-1, 3-6 y 6-3. Además, el bicampeón vigente, Carlos Alcaraz (3°), fue eliminado en cuartos de final a manos del ruso Andrey Rublev (8°) por 4-6, 6-3 y 6-2. En la rama femenina, en tanto, se dieron resultados lógicos: la defensora del título, Aryna Sabalenka (2° del ranking WTA) venció a la rusa Mirra Andreyeva (43°) por 6-1 y 6-4, y Elena Rybakina (4°) ganó el duelo de kazajas ante Yuliya Putintseva (50°) por 4-6, 7-6 (4) y 7-5.

Este jueves se define el último semifinalista del torneo masculino con el duelo que protagonizarán el ruso Daniil Medvedev (4°) y el checo Jiri Lehecka (31°) no antes de las 15 en el estadio Manolo Santana, el court central de la Caja Mágica, que será sede de todos los partidos de la jornada. El ganador se enfrentará en la instancia de los cuatro mejores al canadiense Félix Auger-Aliassime (35°), que avanzó directamente tras el abandono del italiano Jannik Sinner (2°) por lesión. Además, se disputarán los dos compromisos de semifinales femeninas: Iga Swiatek (1°) vs. Madison Keys (20°) no antes de las 11, y Elena Rybakina (4°) vs. Aryna Sabalenka (2°) no antes de las 16.30.

La polaca Iga Swiatek, N°1 del ranking WTA, busca meterse en la final del Madrid Open Marijan Murat - DPA

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Masters 1000 de Madrid 2024

El torneo se disputa en la Caja Mágica de Madrid, España, sobre superficie de polvo de ladrillo desde este martes 23 de abril hasta el domingo 5 de mayo. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+.

Todos los campeones del Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid comenzó a disputarse en la capital española en 2002, aunque pasó a realizarse en la superficie de polvo de ladrillo en 2009. Desde entonces, solo seis tenistas lograron consagrarse en la rama masculina, entre los que destacan Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Por el lado femenino, nueve se alzaron con el trofeo, con Serena Williams, Simona Halep y Maria Sharapova como principales exponentes.

ATP (rama masculina)

2009 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2010 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2011 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2012 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2013 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2014 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2015 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2016 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2017 : Rafael Nadal (España).

: Rafael Nadal (España). 2018 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2019 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Alexander Zverev (Alemania).

: Alexander Zverev (Alemania). 2022 : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). 2023: Carlos Alcaraz (España).

WTA (rama femenina)

2009 : Dinara Safina (Rusia).

: Dinara Safina (Rusia). 2010 : Aravane Rezai (Francia).

: Aravane Rezai (Francia). 2011 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2012 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2013 : Serena Williams (Estados Unidos).

: Serena Williams (Estados Unidos). 2014 : Maria Sharapova (Rusia).

: Maria Sharapova (Rusia). 2015 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2016 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2017 : Simona Halep (Rumania).

: Simona Halep (Rumania). 2018 : Petra Kvitova (República Checa).

: Petra Kvitova (República Checa). 2019 : Kiki Bertens (Países Bajos).

: Kiki Bertens (Países Bajos). 2020 : No se disputó por la pandemia del Covid-19.

: No se disputó por la pandemia del Covid-19. 2021 : Aryna Sabalenka (Bielorrusia).

: Aryna Sabalenka (Bielorrusia). 2022 : Ons Jabeur (Túnez).

: Ons Jabeur (Túnez). 2023: Aryna Sabalenka (Bielorrusia).