Tenis solidario: cómo es el programa de ayuda para los jugadores de bajo ranking

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 07:46

Los organismos rectores del tenis planean anunciar, incluso esta semana, la creación de un fondo superior a los 6 millones de dólares con el objetivo de atenuar los efectos financieros de la pandemia del coronavirus entre unos 800 jugadores de singles y dobles.

De acuerdo con un email al que The Associated Press tuvo acceso el lunes, se prevé que las giras profesionales de la WTA y la ATP, los grupos que organizan los cuatro torneos de Grand Slam y la Federación Internacional de Tenis establezcan las reglas de elegibilidad que incluirán el ranking de los jugadores y sus ganancias previas.

En caso de que los 6 millones se distribuyeran de forma equitativa entre 800 jugadores, cada uno de ellos recibiría 7.500 dólares.

Las siete entidades involucradas en la iniciativa contribuirán a lo que en el email se describe como "el programa de ayuda para jugadores" y el dinero se dividirá de forma igual entre hombres y mujeres. La esperanza es que reciban fondos adicionales de otras fuentes, incluyendo donativos de jugadores mejor posicionados en los rankings, así como subastas.

El correo electrónico también confirma que la WTA y la ATP supervisarían la distribución de ayuda financiera, algo que se mencionó cuando surgieron los reportes iniciales el mes pasado de que ya se planeaba un fondo para jugadores.

Al igual que la mayoría de los deportes en el resto del mundo, el tenis ha estado en pausa desde marzo debido a la pandemia de coronavirus. Más de 30 torneos han sido pospuestos o cancelados -por ejemplo, Wimbledon fue cancelado por primera vez en 75 años- y no hay ningún torneo del calendario previsto al menos hasta mediados de julio.

Crédito: INSTAGRAM

Eso ha dejado a muchos de los jugadores que no pertenecen a los 100 mejores del mundo, junto a entrenadores y otros miembros de la industria, intentando encontrar la forma de lidiar con los problemas financieros. Se están organizando algunos partidos de exhibición sin publico, incluyendo un evento con ocho jugadores en Alemania, que se disputó entre el viernes y el lunes.

La mayoría de los jugadores con rankings bajos dependen exclusivamente de su participaciones en torneos para percibir ingresos; si no pueden competir, no tienen ganancias "Obviamente es algo sin precedentes. En la mayoría de los jugadores, su ingreso es básicamente el 100 por ciento de lo que obtengan por jugar. No todos tienen patrocinios con dinero garantizado. Así que obviamente el hecho de que no hay torneos es un gran problema", dijo el estadounidense Mitchell Krueger, 195° del mundo, en una entrevista el mes pasado.