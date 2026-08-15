Thiago Tirante le ganó a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati y consiguió el mejor triunfo de su carrera

Por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, el tenista platense Thiago Tirante (25 años, 50° en el ranking) consiguió el triunfo más importante de su carrera al vencer por 6-2, 4-6 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo, tercer favorito y tres veces campeón del torneo que se disputa sobre cemento, como prólogo del US Open. La victoria es la primera de un argentino ante la leyenda serbia después de ¡diez años! El último compatriota en vencerlo había sido Juan Martín del Potro, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Respetuoso de la dimensión de su rival -39 años, ganador de 24 torneos de Grand Slams-, Tirante no hizo una gran demostración de alegría cuando un tiro de Djokovic se fue largo y se consumó la victoria: se acercó y se saludaron cálidamente. Después de dejar la raqueta en el banco sí atinó a taparse la boca, un signo de incredulidad. Sonreía, feliz. Habían batallado durante dos horas y 44 minutos.

“Nunca lo había enfrentado ni siquiera en un entrenamiento. Jugar en la cancha central contra una leyenda fue muy difícil... La llave fue seguir creyendo en mí después de haber fallado tantas oportunidades de quiebre. Seguí adelante y conseguí este triunfo. Estoy muy feliz”, dijo en español a la transmisión de TV, radiante, unos minutos después, todavía con los pies en el piso de la cancha. Y el corazón latiendo fuerte. En la próxima ronda, el platense enfrentará al español Martín Landaluce. Necesitará antes procesar semejante triunfo.

Es la tercera vez que vence a un top ten. Nunca a alguien tan grande. Antes, también este año, había vencido los estadounidenses Ben Shelton (9 del mundo, en Houston) y a Taylor Fritz (8 del mundo, en el Masters 1000 de Montreal). En lo que va del año, Tirante acumula 24 triunfos y 13 derrotas. en este torneo, en primera ronda le había ganado al inglés Jan Choinski por 7-6 (9), 6-7 (7) y 7-6 (4), en otro partido extenuante.

¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! 🇦🇷 TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT. 🚨🤯



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/nI3ocD5jUu — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 15, 2026

Nole, que debutó directamente en esta instancia por estar entre los preclasificados, empezó a hacer la diferencia al quebrar en el sexto game del primer set para ponerse 4-2 y rápido mostró una buena reacción cuando el argentino tuvo dos ocasiones para recuperar el quiebre. Finalmente, en el tercer set point que tuvo, Djokovic volvió a quedarse con el servicio en el octavo game y cerró el primer parcial tras 44 minutos, con cierta comodidad.

En el segundo parcial, Thiago arrancó con una chance para quebrar, pero se le escurrió. La situación se replicó en el tercer game, con una cuádruple oportunidad fallada, y el serbio trabajó mucho más para sostener el saque tras 18 minutos en los que daba muestras de fuertes malestares físicos.

Nole, desgastado, estiró el partido hasta donde pudo EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras el 2-1, Nole pidió asistencia médica en medio del calor elevado. En ese contexto, con Djokovic disminuido, los servicios de Tirante encontraban poca resistencia. El europeo comenzó a aferrarse casi exclusivamente a lo que pudiera conseguir con el saque, con una resistencia que encontró su Talón de Aquiles en el séptimo game, con una doble falta que puso al argentino arriba 4-3.

PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE NOLE. 🚨



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/6g15yKKVfW — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 15, 2026

El serbio quiso continuar, con amor propio y jugando con un despliegue muy reducido. Era poco para sostener la firmeza del platense, que, infalible con el servicio, selló el 6-4 que envió el duelo al tercer set. Antes, hubo una larga espera con los jugadores en los vestuarios.

El parcial definitivo mantuvo el mismo patrón. Nole se guardaba todas sus energías para sus saques y Tirante ganaba sus juegos con baja resistencia de su adversario. Por momentos, el enojo lo hacía dar un plus al gladiador de los 39 años y los 24 títulos de Grand Slam.

Tirante atraviesa su mejor temporada en el circuito y venía de superar una batalla de casi tres horas en el debut en el certamen el jueves. La de este sábado se inscribe en lo más alto de su trayectoria. Podrá decir, cuando se retire, que le ganó a Novak Djokovic...

Más tarde, Tirante habló más tranquilo sobre el histórico triunfo. “Creo que estoy en un gran momento, disfrutando mucho. Viví muchas sensaciones adentro de la cancha, muchos momentos”, declaró. Admitió que, al principio: “Me costó bastante sacarme los nervios y verlo como una persona más”. Y resaltó: “Creo que fue importante cuando lo vi, que él bajó un poquito de intensidad y yo traté de mantenerla y creo que lo hice bastante bien”.

Rápidamente, ya con la cabeza en frío, empezó a mirar para adelante. “Fue un partido muy lindo, muy emocional. Pero el torneo sigue. No logré nada y quiero seguir para adelante. Obviamente fue la victoria más importante de mi carrera por contexto”, dijo, con humildad y sinceridad.

Para tomar noción de lo histórico del triunfo, se convierte recién en el cuarto argentino en vencer a Djokovic. Se suma al selecto grupo de Guillermo Coria (en dos oportunidades), David Nalbandian y Juan Martín Del Potro (el que más, con cuatro victorias).

Previamente, por la misma instancia, Mariano Navone (44° en el ranking) cayó por 6-3 y 6-4 con el belga Alexander Blockx (32° del mundo) y quedó eliminado del certamen. El punto de inflexión podía haber sido cuando estaba el europeo 2-1 y 40-15 en el segundo parcial y apareció la lluvia. Pero tras la interrupción prolongada, al regreso a la cancha no cambió el curso del partido.