El ATP de Buenos Aires, comercialmente llamado Argentina Open , es el certamen de tenis más emblemático de la región y, en distintas etapas de su historia, sus propietarios evaluaron la posibilidad de buscar el crecimiento de jerarquía: de pasar de ser un ATP 250, la menor categoría del circuito, a 500. En el último año, Tennium, la compañía con sede en Barcelona que en 2017 adquirió el torneo, se presentó ante el organismo que administra el circuito masculino profesional para formalizar el pedido del upgrade, basándose en distintas virtudes actuales y prometiendo refacciones en la infraestructura del Buenos Aires Lawn Tennis Club , donde se desarrolla el certamen (desde 2001). La ilusión fue grande. Sin embargo, la ATP ignoró el pedido y anunció que Dallas, Doha y Múnich, finalmente, recibirán el upgrade y serán de categoría 500 a partir de 2025.

Está más que claro que la Argentina, con Buenos Aires como polo, ostenta una riquísima tradición en el tenis y es máxima referencia de las raquetas en la región. Pero la industria del entretenimiento también necesita, entre otros aspectos, certidumbre económica, y la ATP encuentra en estas tres ciudades seleccionadas del hemisferio norte (fortalecidas por el petróleo, dos de ellas, y un motor financiero de Europa, en el caso de Múnich) mayor seguridad para seguir realizando “reformas para fortalecer el calendario del tenis” y “el producto premium”, tal como anunciaron oficialmente. Ni Dallas ni Doha (Múnich, sí) tienen la historia tenística que sí posee Buenos Aires, pero la ATP -por el momento- les dio prioridad a otros aspectos para proteger el mercado, el sistema.

Cuando se abrió el proceso formal para aprobar el upgrade de tres certámenes en el mundo, Tennium realizó una importante presentación de aproximadamente 600 páginas. La ATP quería lograr un merge, es decir, que dos torneos de categoría 250 se fusionaran en un 500. Tennium se movió y llegó a tener prácticamente un acuerdo de sociedad con el ATP de Newport, pero “cambiaron las reglas”, aparecieron en escena los qataríes de Doha y la oferta económica se disparó, se hizo inalcanzable.

Pésima decisión de atp… seguir potenciando países y giras que ya tienen todo tipo de torneos y facilidades. Y no así elegir una gira y región del mundo que tiene tanta historia en el tenis y que solamente tiene 4 torneos en el año. Buenos Aires hizo un esfuerzo muy grande https://t.co/lHdVkk263q — diego schwartzman (@dieschwartzman) November 8, 2023

“Estamos enfocados en crecer”, le habían dicho a LA NACION, en febrero pasado, el belga Kristoff Puelinckx y el uruguayo Martín Hughes, fundador y ejecutivo de Tennium, respectivamente. Ser un ATP 500 representaba un salto a todo nivel: a tener mejores jugadores del ranking, a televisación en más países, a aumentar los patrocinadores, etcétera. Para que ello sucediera el torneo necesitaba más y mejor infraestructura. El court central, que cumplirá cien años en 2026, necesitaba refacciones. En julio pasado, el BALTC y Tennium renovaron la “sociedad” por diez años. Así, el BALTC se aseguró ser la sede del torneo, al menos, hasta 2033, y, Tennium, tener más certezas para ir en busca del upgrade.

Tras una auditoría al torneo en el BALTC (en marzo último), la ATP consideró que el estadio debía modernizarse y realizar obras para que, primero, la fecha (del 250) pudiera continuar allí, un sitio que para la entidad es ideal por tradición, ubicación geográfica y accesos. El BALTC (presidido por Juan Carlos Mac Donnell) y Tennium acordaron refacciones en la Catedral del tenis (a cargo de la empresa y a costo cero para el club), que ya están avanzadas en un 65%: en los vestuarios, en el anillo perimetral al court central, en un nuevo salón VIP, en los baños públicos y en algunas cabinas de transmisión.

El español Carlos Alcaraz fue el último campeón del Argentina Open y anunció que regresará en 2024 Natacha Pisarenko - AP

El court central, con capacidad para cinco mil espectadores, en 2024 tendrá una nueva estructura tubular con butacas para 800 espectadores. Para la posibilidad de saltar a la categoría 500, al torneo le haría falta un segundo estadio, con 1300 butacas, que se hubiera podido armar, aunque hubiera necesitado la habilitación de mayor espacio en los terrenos. Más allá de que ahora la ATP eligió a otras ciudades, en el estado que estaba la infraestructura el torneo porteño no podía continuar, ni siquiera manteniéndose como un 250. Ahora sí tendrá asegurada la continuidad.

El desembolso económico de Dallas, Doha y Múnich no estaba al alcance de Buenos Aires. El Argentina Open es un evento que, de cierta manera, cierra la grieta política, ya que el gobierno nacional y el porteño son sponsors, pero el certamen no deja de estar en un país en crisis, con una economía inestable, y eso se contrapone con las buenas referencias que dieron los jugadores y entrenadores (para 2024 ya se anunciaron los regresos del español Carlos Alcaraz y el suizo Stan Wawrinka).

Los torneos de categoría 250 serán menos: para que Dallas, Doha y Múnich crezcan desde 2025, se anunció la eliminación de los ATP 250 de Atlanta, Lyon y Newport (sobre césped, donde además se encuentra el legendario Hall of Fame internacional de tenis). Y cada uno de los tres torneos “nuevos” ofrecerá aproximadamente US$ 2,8 millones en premios; el torneo porteño, en durante su última edición, repartió US$ 711.600.

Vista panorámica del court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club Gustavo Garello/JamMedia - Archivo

Mucha gente en la región estaba ilusionada con el salto de jerarquía de Buenos Aires y, en las redes sociales, hubo manifestaciones tras el anuncio de la ATP. Una de las opiniones calificadas fue de uno de los protagonistas, Diego Schwartzman, actual 108° y ganador del certamen porteño en 2021: “Pésima decisión de ATP… seguir potenciando países y giras que ya tienen todo tipo de torneos y facilidades. Y no así elegir una gira y región del mundo que tiene tanta historia en el tenis y que solamente tiene cuatro torneos en el año [Córdoba, Buenos Aires, Río y Santiago]. Buenos Aires hizo un esfuerzo muy grande para ser ATP 500 y así potenciar toda la gira y obviamente a la región”.

¿Esta noticia le cierra definitivamente la puerta a Buenos Aires para que en el futuro sea de categoría 500? No. El año próximo la ATP podría abrir nuevamente la búsqueda de un upgrade y el certamen porteño se va a volver a postular. Claro que, de lograrlo, recién sería para 2026.