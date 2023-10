escuchar

El suizo Stan Wawrinka , uno de los jugadores más destacados durante una era de oro del tenis moderno dominada por el Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), competirá en la Argentina . Dueño de un revés de una mano explosivo y ganador de tres Grand Slams distintos (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), participará en el ATP 250 de Buenos Aires, en febrero del año próximo, donde ya actuó en tres oportunidades.

En agosto pasado, durante una entrevista con LA NACION, Stan the Man (uno de sus apodos) ya había manifestado su intención de regresar al torneo porteño, donde actuó en 2011 (fue semifinalista), en 2012 (también, semifinalista) y 2013 (cayó en la final con el español David Ferrer). “Realmente me encantó. Hace poco estuve hablando sobre Buenos Aires con el fisioterapeuta que trabaja aquí con los jugadores [Alejandro Resnicoff] y le decía que antes de dejar el tenis quiero volver a jugar ese torneo una vez más. Tengo recuerdos increíbles de la ciudad, de la gente, del ambiente generado por los fanáticos tan apasionados por el deporte”, expresó en el reportaje. Bueno..., la organización del ATP porteño tomó nota, avanzaron las gestiones y se llegó a un acuerdo para el regreso.

Wawrinka jugó tres veces el ATP porteño: en 2013 perdió la final ante David Ferrer Argentina Open

Wawrinka es un tenista cinematográfico, de la súper elite, que disfruta de una suerte de veteranía rejuvenecida. Es 46° del ranking mundial: no estaba entre los mejores 50 del mundo desde octubre de 2021. A fines de mayo pasado, en Roland Garros, ganó un partido épico, en cuatro horas y media y cinco sets, frente al español Albert Ramos Viñolas. En julio, en Umag, Croacia, jugó su primera final de ATP Tour después de cuatro años, aunque no pudo coronarse (perdió con Alexei Popyrin, de Australia).

Atravesó por muchas dificultades físicas y cirugías. “Son las emociones lo que hoy me mueven. La pasión por el juego, lo que recibo de los fanáticos alrededor del mundo. Todo eso me mantiene motivado. Por supuesto que tengo 38 años, pero me siento joven, todavía soy joven en la vida y el día que deje el tenis nunca encontraré esta emoción que me da el deporte; de ninguna manera. Así que quiero disfrutar tanto como sea posible”, expresó durante la charla con LA NACION.

Federer y Wawrinka, rivales y amigos; ganaron la medalla dorada en dobles en los JJOO de Pekín 2008 AFP

Alcanzó el número 3 del ranking mundial en 2014 y ganó 16 títulos. Fue algo subestimado durante años, incluso teniendo en su currículum el trofeo de Roland Garros junior 2003. De la misma nacionalidad que Federer, debió soportar comparaciones y lidiar con el brillo ajeno hasta que, por mérito propio y resultados de alto impacto, dejó de ser “el otro suizo” que crecía bajo la sombra de la máxima leyenda deportiva helvética. Ganador de la medalla dorada en dobles en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (en pareja con Federer) y figura en la obtención de la Copa Davis 2014, es uno de los tenistas que más veces derrotó a los superhéroes del Big 3: tres veces a Roger, seis a Djokovic y tres a Nadal (y nueve al escocés Andy Murray, el cuarto fantástico hasta que la cadera le dijo basta).

‎Stan Wawrinka, ganador de tres Grand Slams, un jugador exquisito

La presencia de Wawrinka potenciará una edición ya de por sí destacada del ATP de Buenos Aires 2024, para el que ya había anunciado su visita (e intento de defensa del título) el español Carlos Alcaraz , el niño maravilla, actual número 2 del mundo y campeón vigente de Wimbledon. El Argentina Open 2024 se disputará entre el 10 y el 18 de febrero próximo, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Luego de su paso por Buenos Aires, Wawrinka continuará su calendario en el ATP 500 de Río de Janeiro.

