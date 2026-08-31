US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este lunes el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la segunda jornada se disputan partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el estadio Arthur Ashe, se presenta desde no antes de las 13.40 (hora argentina) el español Carlos Alcaraz (2°), el defensor del título que vuelve al circuito tras cinco meses de ausencia por lesión, frente al ruso Roman Safiullin. En la continuidad, a las 20, el estadounidense Ben Shelton (8°) enfrenta al neerlandés Tallon Griekspoor.

En el estadio Louis Armstrong, en tanto, abren el día Stefanos Tsitsipas vs. el francés Arthur Fils (10°) mientras que desde no antes de las 18, pero en el Grandstand, juega Felix Auger-Aliassime (3°) vs. Rinky Hijikata.

La Argentina, que en la primera jornada dio el gran golpe con la victoria de Mariano Navone sobre Novak Djokovic (4°), tiene cuatro representantes en el segundo día: Sebastián Báez choca con Brandon Nakashima (16°) desde no antes de las 14.35 en el Estadio 17; Román Burruchaga lo hace vs. Karen Khachanov desde no antes de las 16.50 en el Court 11; mientras que en la cancha número 13 juegan en continuado desde no antes de las 15 Marco Trungelliti y Facundo Díaz Acosta vs. el chino Juncheng Shang y el francés Quentin Halys.

Sebastián Báez debuta este lunes en el US Open 2026 VALERY HACHE - AFP

El gran ausente del certamen es Jannik Sinner. El italiano, número 1 del ranking de la ATP, se bajó en la semana previa a raíz de una lesión y no compite para ganar el último major del año por segunda vez -lo hizo en 2024-.

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro del torneo masculino del US Open 2026

La parte baja del cuadro del torneo masculino del US Open

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, Venus Williams (WC) juega contra su compatriota Sofia Kenin (WC) en el primer turno en el estadio Arthur Ashe en un partido previsto para el domingo pero que no llegó a desarrollarse. Luego, la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka (1ª) se mide con la colombiana Camila Osorio.

En el Louis Armstrong, en tanto, Iga Swiatek (8ª) enfrenta a la china Wang Xiyu a las 20 (hora argentina) y en el Grandstand la checa Karolina Muchova (7ª) abre el dia frente a la austríaca Sinja Kraus. La única argentina que se presenta en la segunda jornada es Nadia Podoroska y lo hace contra la suiza Simona Waltert desde no antes de las 13.45 en el Court 13.

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2026

La parte baja del cuadro del torneo femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open