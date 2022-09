US Open. El cordobés Pedro Cachin y el final de una aventura maravillosa ante el talentoso e irascible de Moutet: “Me cambió todo”

NUEVA YORK.- Corentin Moutet , un demonio de exquisita mano izquierda en un envase de 1,75 metro, detuvo el estupendo impulso del cordobés Pedro Cachin (66°) en el US Open, el último Grand Slam de la temporada. El francés, 112° del ranking mundial y dueño de un lugar en el cuadro principal como “perdedor afortunado”, se impuso por 6-3, 4-6, 6-2 y 7-5, en 3h17m, en el cilíndrico court 17, y avanzó a la cuarta ronda (espera por el noruego Casper Ruud, 5°).

Durante una jornada agradable, en la que el clima no asfixió como había ocurrido desde el lunes, el jugador nacido en Bell Ville (jugando por primera vez la tercera ronda de un grande) tuvo sus oportunidades para hacer mella en Moutet, pero el desgaste acumulado lo fue desinflando (había ganado dos partidos en el quinto set). La falta de puntería en momentos clave y las sutilezas hirientes del europeo interrumpieron su sueño de seguir creciendo en Nueva York. Es más, en el cuarto set, Cachin estuvo 4-0, trastabilló pero sacó 5-4 para cerrar ese parcial y estirar la definición al quinto, pero Moutet reaccionó, le rompió el servicio (5-5), luego sostuvo el propio (6-5) y volvió a quebrar el saque del argentino para triunfar y avanzar, por primera vez en su carrera, a los 8vos de final de un major.

El francés Corentin Moutet venció a Pedro Cachin en la tercera ronda del US Open 2022 JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El parisino, que fuera de los courts se destaca tocando el piano, es el primer lucky loser de la historia en el cuadro individual masculino en alcanzar la cuarta ronda en el US Open. Otro jugador francés había obtenido algo similar, pero en el Abierto de Australia: Stephane Robert, en 2014 (cayó en esa instancia ante Andy Murray).

Moutet es tan talentoso como irascible. Muchas veces su conducta le juega en contra, quedando al límite de la indisciplina y la falta de respeto hasta los árbitros. En este caso protagonizó varios momentos incómodos de reclamos y hasta protestas airadas contra la umpire británica Alison Hughes, de gran experiencia. Una pelota al principio del cuarto set que él consideró mala y la dieron por buena fue el motivo para rezongar durante varios cambios de lado. Incluso, en un momento le preguntó a la jueza de silla: “¿Cuánto te pagan por tu trabajo?”. La autoridad del partido no le respondió.

“Jugué contra él este año en Lyon, todos los conocemos, intenté enfocarme en mi mismo, hizo alguna que otra cosa..., pero no estuvo en sus peores partidos. Es difícil jugar contra él porque es zurdo y juega con mucho efecto, intenta cambiar mucho de ritmo. En un momento lo veía bastante claro el partido, pero fue un subibaja y cayó para él”, explicó Cachin, de 27 años, que ingresó en el US Open sin haber jugado partidos de ATP sobre superficie dura y sin haber disputado encuentros a cinco sets. Claro que se marcha con confianza e información para lo que resta de la temporada, la más valiosa de su carrera.

Pedro Cachin cayó ante Corentin Moutet en la tercera ronda del US Open JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El premio económico para Moutet por haber avanzado a la cuarta ronda del Abierto de los Estados Unidos es de 278.000 dólares. Para Cachin, al margen de la derrota sobre el cemento neoyorquino, la semana en Flushing Meadows es sumamente productiva. Se aseguró un premio de US$ 188.000 y puntos para llegar-al menos- hasta el puesto 58° (+8), lo que le permitirá disputar en forma directa los Masters 1000, los torneos de jerarquía más valiosos después de los Grand Slam.

“Cambió todo”, reconoce Cachin, que dejará de competir en los Challengers para subir de categoría. “Seguramente tendré que jugar unos ATP 250 o 500 en Europa que, por supuesto, no los tenía en mente. Tenemos que programar y sentarnos a cambiar un poco todo con mi equipo. Desde acá iba a ir a un Challenger en Sevilla, pero me bajé. Por suerte cambió para bien, porque muchas veces el cambio es para el otro lado: te lesionás, te vas para atrás y lo sé porque ya me ha pasado. Tengo que disfrutar”.

La valiosa actuación de Cachin en el US Open se produce diez años después de su debut en el torneo pero en la categoría junior: en 2012, perdió en la primera ronda ante el local Martin Redlicki (de haber triunfado, se hubiera medido con Nick Kyrgios en la segunda ronda). “Justo hoy vi a algunos juniors que han llegado al torneo y me acordaba de ese momento mío, lo tengo muy presente. Por supuesto que hoy soy otro jugador, profesional, vivo de esto y di un gran paso adelante. En Roland Garros me pasó también: pasé como lucky loser, gané un partido en el main draw y entendí la magnitud que tiene ganar en estos torneos. Son todos muy difíciles y ya estar en tercera ronda es un gran paso”.

Pedro Cachin subirá al Top 60 JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un gran paso que lo perfeccionará como tenista. “Este torneo me hizo crecer mucho en el aspecto mental: super revertir situaciones adversas en un partido -apuntó-. Aprendí a calmarme más. Hoy no sé si a los jugadores les gusta enfrentarse con un Cachin y eso me llevo en el bolso. Obvio que tengo que mejorar mil cosas, como en el físico, los golpes, la movilidad, pero voy bien”.

Cachin juega sin sponsor de indumentaria (él mismo se compra la ropa en una cadena deportiva de Barcelona, donde está radicado). Seguramente ahora le aparecerán ofertas de patrocinios, pero no tienen intenciones de firmar el primer contrato que le aparezca. “Estoy en un momento de mi carrera en el que no estoy 400 o 300 del mundo, en el que se pasa hambre y se pierde mucha plata. Ahí sí estás medio desesperado buscando sponsors. Ahora puedo vivir de esto y espero al mejor postor. No es que no hay marcas que aparezcan, sino que yo hasta el final del año defiendo muy pocos puntos y puedo aspirar a más y negociar. Es un tema de marketing y mercado, esto funciona así. Llevo casi dos años sin ninguna marca de ropa, pasé momentos malos y la vida me dio una oportunidad”.

